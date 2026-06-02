音楽・アート・フード・人がゆるやかに混ざり合う「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」9月27日(日)開催！

合同会社proveLiFE

合同会社proveLiFEは、音楽・アート・フード・カルチャーが交差する「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」を、2026年9月27日（日）に千葉ポートパーク（千葉県千葉市）にて開催いたします。

2015年よりスタートした「Nuts Party」は、今年で記念すべき10回目を迎えます。海辺という開放的なロケーションの中で、音楽ライブやアートコンテンツ、多彩なフード、マーケットなどを通じて、“人とカルチャーが自然につながる場”をテーマに開催しております。

【公式HP】https://www.nuts-party.jp/

【チケット購入サイト】https://www.nuts-party.jp/ticket2026/

【instagram】https://www.instagram.com/nutspartychiba/

【YouTube】https://www.youtube.com/watch?v=oqjeVrMEVus

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oqjeVrMEVus ]

2025 AfterMovie

出演アーティスト

【第１弾出演アーティスト発表】

SOIL&"PIMP"SESSIONSKan Sano千尋 with 鈴木井咲

SOIL&"PIMP"SESSIONS/Kan Sano/千尋 with 鈴木井咲 and more..

出演アーティストや出店情報などの詳細は、今後公式SNS・公式HPにて順次発表いたします。

開催概要

イベント名：Beachside Art Festival Nuts Party 2026

開催期間：2026年9月27日(日) 10:30～19:00

【チケット料金】

大人券｜前売 \2,000（当日\2,500）

小人券 （小・中学生）｜\500＋ナッツくじ付き

SPECIAL THANKS｜\5,000 ("アートを身近に"を応援していただければ、今後の活動費にさせていただきます。)

開催場所：千葉ポートパーク(千葉県千葉市中央区中央港１丁目１０)

電話番号：043-244-5111

【主催】 合同会社prove LiFE（プルーブライフ）

【運営】企画/運営 Nuts Party 実行委員会

過去開催の様子

記念すべき10回目！ナッツパーティとは？

2015年から千葉ポートパークで開催しています。音楽だけでなく、フードキッチンカーやマルシェ、グラフィックアート、子ども向けワークショップなどを組み合わせたイベントで、音楽・食・アートを横断した新しいフェスの形を目指しています。過去開催では約3,500人が来場し、千葉の海辺の公園を舞台に地域の事業者やアーティストとともにイベントを作り上げてきました。

会場を盛り上げてくれるアーティストライブ！

これまでの音楽ライブでは、「スチャダラパー」「bird」「韻シスト」「NakamuraEmi」「Michael Kaneko」など、ジャンルを越えて支持を集める実力派アーティストが出演。海辺のロケーションと心地よくリンクするライブパフォーマンスが、多くの来場者を魅了してきました。毎年多くの人々が集うコンテンツとなっています。

お腹が空いたらフードエリアへ！

海風を感じながら、フードも楽しもう。

登録台数4,000台を超えるキッチンカープラットフォーム「KITCHENCAR’S JAPAN」プロデュースによるフードエリアでは、個性豊かなキッチンカーが並び、グルメ・ドリンク・アルコールまで幅広くラインナップ。

主催、合同会社prove LiFEについて

合同会社prove LiFEは、「食×エンターテイメント」を軸に、飲食・移動販売・イベント・デザイン・ITの5事業部を展開する多角経営企業です。

キッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR’S JAPAN（KCJ）」を運営し、現在の登録台数は4,000台を超えるなど、国内最大級のプラットフォームへと成長しています。

また、自社でキッチンカー3台・固定店舗2店舗を運営し、飲食店および移動販売事業、イベント企画・運営、ケータリングサービス、ブランドサポート、地域創生事業など、幅広い領域で事業を展開しています。

さらに、音響・映像設備を搭載したステージトラックの運営も行っており、全国各地のフェスティバルや地域イベント、企業プロモーションへのレンタルにも対応。

リアルとデジタルを融合させた独自の事業展開により、“食を通じた新たな体験価値”を創出し続けています。現在は年商2億円規模へと成長し、キッチンカー業界を牽引する存在として事業拡大を続けています。

【会社概要】

社名：合同会社prove LiFE（プルーブライフ）

本社所在地：千葉市中央区登戸1-10-12 登戸ビルB1F

設立年月日：2014年6月20日

従業員数：23名

HP：https://www.prove-life.jp/