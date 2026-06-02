【SNSで論争勃発】「ホエイ一択」は時代遅れ？VALXが“ハイブリッド”という新提案！5月28日(木)に『VALX ハイブリッドプロテイン』が登場

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2026年5月28日(木)にホエイとソイを組み合わせた新商品「VALX ハイブリッドプロテイン」を発売いたしました。

発売に関連し、YouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」では、SNSを中心に加熱する“ホエイ・ソイ論争”をテーマにした動画を配信。ボディビル界のレジェンド・山本義徳氏が、“プロテイン＝ホエイ一択”という固定観念に対して独自の視点から言及し、注目を集めています。

近年、プロテイン原料価格の高騰や健康志向の多様化を背景に、SNSでは「結局ホエイが筋肉に良い」「いや、ソイの方が続けやすい」など、“ホエイ派 vs ソイ派”とも言える議論が活発化しています。

そうした中、YouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」にて公開された動画『SNSで飛び交う「ホエイ・ソイ論争」について、物申す』では、ボディビル界のレジェンドであり、VALX監修者でもある山本義徳氏が、SNS上で加熱する“ホエイ・ソイ論争”について独自の視点から言及。

動画内では、ホエイとソイそれぞれの特徴やメリットを解説しながら「どちらか一方が絶対的に優れているわけではない」「大切なのは、自分の目的やライフスタイルに合わせて選択すること」と発信しています。

現在では、“マッチョ＝ホエイプロテイン”というイメージが広く定着していますが、かつて日本ではソイプロテインが主流だった時代もあり、山本義徳氏自身も現役時代にソイプロテインを活用しながら実績を残してきたと語っています。

その上で「筋トレをしている人も、必ずしもホエイ一択ではない」「ソイプロテインも目的に応じて十分活用できる」といった視点から、“ホエイか、ソイか”という単純な二択ではない、新たなプロテインとの向き合い方を提案する内容となっています。

こうした“選択肢の多様化”が進む今、VALXが新たに提案するのが、2026年5月28日(木)に発売された「VALX ハイブリッドプロテイン」です。

ホエイか、ソイか。どちらか一方を選ぶのではなく、それぞれの特長を活かした“ホエイ×ソイ”という新発想。

VALX独自のミルキー・リッチ製法（※特許申請中）を採用し、トレーニング後はもちろん、日常の栄養補給や健康維持など、幅広いライフスタイルに寄り添うプロテインとして開発されました。

SNSを中心にさまざまな情報が飛び交う今だからこそ、“誰かの正解”ではなく、“自分に合った選択”をしていただくために、VALXは今後も、商品開発や情報発信を通じて、正しいフィットネスをお届けしてまいります。

【動画概要】

▼YouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」

https://www.youtube.com/@yoshinori-yamamoto

▼5月3日(日)配信動画

「SNSで飛び交う「ホエイ・ソイ論争」について、物申す」

（ https://youtu.be/17RA9RYha20?si=6vr0jXKvL-3sJmfg ）

【商品概要】

商品名：VALX HYBRID PROTEIN（ https://x.gd/lJCSj ）

フレーバー：チョコレート風味 / カフェオレ風味

定価：4,380円（税込）

内容量：1kg

※VALXメンバーズストアでの販売価格

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/