6月3日（水）いよいよ世界発売開始！Bang & Olufsen × Fragmentコラボレーション商品

バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社

Bang & Olufsen（バング & オルフセン）は、藤原ヒロシ率いる東京のデザインスタジオfragment（フラグメント）と同ブランドのアイコニックな4商品を再解釈したコラボレーション商品を世界に先駆け日本で発売。いよいよ6月3日（水）より世界での販売と、阪急メンズ大阪 本館1階 メインステージでのPOP-UPがスタートします。

DAIKEI MILLSによる、阪急メンズ大阪 POP-UP イメージ。6月3日（水）より開催

阪急メンズ大阪のPOP-UPは設計事務所DAIKEI MILLSが空間をデザイン。【機能の拡張】をテーマに工業製品のミニマルな美しさと機能性もありながら、どこか無骨さも持つ、「延長コード」というマテリアルを使った空間を演出。空間構成において電源が必須という条件を逆手にとり、本来隠すものをあえて見せ、「拡張」させる事で空間を緩やかに間仕切り、商品と向き合える場を創り上げます。

Bang & Olufsen × fragmentのプロダクトの体感と共に空間もお楽しみいただけます。

Bang & Olufsen X Fragment POP-UP in 阪急メンズ大阪

会期｜2026年6月3日（水）～6月9日（火）

営業時間｜11:00-20:00

空間デザイン｜DAIKEI MILLS

会場｜阪急メンズ大阪1階 メインステージ

コラボレーション商品はPOP-UP会場と一部商品のみオンラインストア www.bang-olufsen.com(https://www.bang-olufsen.com/ja/jp)、Bang & Olufsen表参道店（表参道店は抽選販売）でお買い求めいただけます。

7月には、岩田屋本店でPOP-UPを実施します。

Bang & Olufsen X Fragment POP-UP in 岩田屋本店

会期｜2026年7月1日（水）～7月7日（火）

営業時間｜10:00-20:00

会場｜岩田屋本店本館 1階 KIRAMEKI BOARD

Bang & Olufsen x Fragment の商品に関する情報は下記よりご覧いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000080325.html

Bang & Olufsen x Fragment ｜Beosystem 9000c

バング ＆ オルフセンの音とデザイン

ブランドのコンセプトブック「バング & オルフセンの音とデザイン」が好評発売中。

タイトル：バング ＆ オルフセンの音とデザイン

著者：バング ＆ オルフセン ジャパン

アートディレクション：田部井美奈

出版社：青幻舎

定価：4,400円

■BANG & OLUFSENについて

Bang & Olufsenは1925年にデンマークのStruerでPeter BangとSvend Olufsenによって創立されたブランドです。二人の創立者の情熱とビジョンは現在でも色濃くブランドの礎となっています。創業当時より、Bang & Olufsenは革新的なオーディオ・ビジュアル製品と音響技術の開発を続けています。今日に至るまでBang & Olufsenの大切な製品価値は一貫して美しいサウンド、タイムレスなデザイン、そして比類なきクラフツマンシップです。革新的で前進的なプロダクトは世界中のBang & Olufsenのストアや一般販売店にて販売されています。

公式ウェブサイト：https://www.bang-olufsen.com/ja/jp

Bang & Olufsenの公式インスタグラムやLINEで、イベントの様子やキャンペーン情報などを発信しています。

Instagram：https://www.instagram.com/bangolufsen_japan/

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