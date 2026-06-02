ハードウェアスタートアップを支援するアクセラレータープログラム「Forge」Cohort 2 採択企業13社が決定

ティーエスアイ株式会社

東京都事業「TIB CATAPULT」の一環としてティーエスアイ株式会社が運営する、ハードウェアスタートアップに特化した「Forge アクセラレータープログラム」（以下、Forge）では、コホート2に参加するスタートアップ10社を発表しました。

▼ Forge 公式HP

https://forge-tokyo.com/ja/

2026年4月22日の説明会、5月6日までに実施したスタートアップの募集、書類審査、面談審査を経て、13社が本プログラムの参加スタートアップに決定しました。

これから約12カ月にわたり実務ベースの伴走支援（製造支援・PoC設計と実証・投資家アクセス・大企業連携など）を提供していきます。

フェーズ1では、製造の方向性決定やPoC設計に集中し、フェーズ1の実績や進捗、 PoCの準備状況を踏まえて、PoC・大企業パートナーと審査を行います。審査を通過した6～7社が9月から始まるフェーズ2に進み、製造実施、PoC、大企業や投資家との連携に集中します。

マスタークラス、ミートアップ、ファイヤーサイドチャット、2027年には日本のVC等を招待してデモデイを開催します。その後も2027年8月までの継続的なハンズオン支援・日本企業やVC等とのマッチングサポートなど充実したプログラムを通じて、成果を出すフォローアップを行います。

「Forge アクセラレータープログラム」採択企業

WIDMO Spectral Technologies

独自開発のレーダー技術を活用し、地下構造を可視化するサブサーフェスマッピング技術を提供するスタートアップ。従来の地球物理学的手法では取得が難しかった地下情報を、より高速・低コスト・高精度で提供し、鉱業、建設、環境分野における意思決定高度化を支援している。

https://widmo.tech

Innotech

3Dプリンティング技術を活用し、建設・コンクリート製造工程の自動化を推進するスタートアップ。建設会社、プレキャスト工場、コンクリート製造事業者向けにソリューションを提供し、既に収益化を実現。現在は地域展開を視野に事業拡大を進めている。

https://www.innotech.om/

O-ID, Inc.

深刻化する製造業の人手不足とロボット保守課題の解決を目指し、モジュール交換型ヒューマノイドロボットを開発するスタートアップ。工具不要で数分以内に交換可能なフィールドサービス型モジュール設計を特徴とし、日本国内で安全なサプライチェーン構築を進めている。現在は両腕作業対応の上半身プロトタイプを開発中。

https://o-id.net

Link Robotics

センサーフュージョン技術を活用した高精度ナビゲーションシステムを開発するスタートアップ。AGV・AMR向け屋内測位システム、屋外向けVisual-Inertial Navigation System、リアルタイム3Dマッピングソリューションなどを展開し、次世代モビリティや製造・物流領域向けに提供。現在は欧州各国でPoCから商用化へ移行を進めている。

http://www.linkrobotics.tech

Elven Technologies

EVやエネルギーシステムにおける火災リスク低減を目指すスタートアップ。軽量かつ柔軟性を備えた耐火・封じ込め素材「FireGuard」を開発し、自動車OEMや産業企業向けに提供。既に売上を創出しており、実証やパートナーシップを通じて商用化を進めている。

https://www.elventech.net/

dataLobster

製造設備向けのAI異常検知ソリューションを提供するスタートアップ。15分で設置可能な8種センサー搭載IoTデバイスと、設備ごとに専用AIモデルを構築する解析プラットフォームにより、エネルギー消費・性能・保守異常をリアルタイムで検知する。現在、米国市場で商用導入と継続収益化を実現している。

http://www.datalobster.io

WA LOOP株式会社

観光地・駅周辺・商業施設におけるゴミ箱不足や運営負担の課題解決を目指し、都市循環型スマート有料ゴミ箱を開発するスタートアップ。QR決済、ロック解除、利用データ取得、広告表示機能を組み合わせ、ゴミ箱を「コスト」から「持続可能な都市インフラ」へ転換することを目指す。

https://waloop.jp/

Black Flow Reality

脳波インターフェース技術を活用し、思考のみでデジタル・物理オブジェクトを操作できるインターフェースを開発するスタートアップ。AR、Brain Computer Interface、明晰夢誘導技術を統合し、現実空間・デジタル空間・夢空間を横断した新しい体験環境の実現を目指している。

http://blackflowreality.com

FILLTUNE株式会社

加齢性難聴を持つ親世代と家族のコミュニケーション課題解決を目指すスタートアップ。独自の超磁歪式骨伝導技術を活用した聴覚サポートデバイス「a・tell Life（アテル・ライフ）」を開発している。耳に軽く当てるだけで会話やテレビ・電話音声を明瞭化し、家族間コミュニケーションの負担軽減を目指す。現在はプロトタイプ設計段階。

https://filltune.com/

SYNRA株式会社

高速カメラによる振動計測精度向上を目的とした計測ソリューションを開発するスタートアップ。受動アイソレータ、IMU制御による能動制振、画像処理アルゴリズムを統合し、機材側振動を除去しながら対象振動のみを高精度抽出する技術を提供。マシンビジョン用途からスマートフォン活用まで幅広く対応する。

https://synra.ne.jp/

株式会社WAI

ビル・マンション・無人店舗向けに、AI統合管理プラットフォーム「WINS」を提供するスタートアップ。顔認証、行動検知、設備連携を一体化し、人手不足や分断された管理運営課題を解決する。低コストで運用効率と安全性向上を実現し、日本および韓国で導入・実証を進めている。

http://www.waisolution.com

Kara Dag Technologies

ドローン脅威への対応を目的とした受動型RF検知システムを開発するスタートアップ。300～6000MHz帯域をカバーするモジュール型検知ソリューションを提供し、軍事、法執行機関、重要インフラ向けに展開。実戦環境での運用実績を有し、製品ごとにTRL6～9段階に到達している。

https://karadagtech.com/

LOOQ

配達用バイクを移動型デジタル広告媒体へ転換するモビリティ広告プラットフォームを展開するスタートアップ。広告配信と分析機能を組み合わせることで、都市部におけるオフライン広告の可視化と効果測定を可能にする。現在は東京で実証運用を進め、有償パイロット導入を実施している。

https://looq.icu/

■「Forge アクセラレータープログラム」とは

中小製造業の力で製造を推進し、大企業のアセットを活用して製品・サービスを革新しグローバル展開を実施する、ハードウェアスタートアップを支援するアクセラレーションプログラムです。

製造を得意とする中小製造業メーカー、スタートアップとの協業機会を探している大企業、PoCパートナー、グローバルネットワークを有するパートナーが一体となってクラスターを構成し、ハードウェアスタートアップの協働事例創出を強力に後押しします。

■ 東京都「TIB CATAPULT」とは

「世界最高にスタートアップフレンドリーな東京」を実現するために設置された"Tokyo Innovation Base"は、世界中のイノベーションの結節点を目指しています。本事業、"TIB CATAPULT"は、Tokyo Innovation Baseで形成されたプラットフォームをベースに、都内の様々なインダストリーやテクノロジーの領域におけるスタートアップ協働の取組を支援し、グローバルイノベーションに挑戦するクラスターの創出を目指していきます。

TIB CATAPULT：https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/

■ ティーエスアイとは

ティースアイはグローバル事業開発のベストパートナーとして事業育成を通じて夢のある未来社会をつくるビジネスファームです。事業開発のための海外進出支援、海外市場調査、新技術市場調査などを行っています。アクセラレーションプログラムを支援するためのツール、ContestivaやCanopyも提供しています。

ティーエスアイ株式会社：https://tsi-japan.com

Contestiva：https://contestiva.io/ja/

Canopy：https://canopyhq.ai/