NVIDIA DSX、インフラ ビルダーに AI ファクトリー向けのプレイブックを提供

NVIDIA

ニュース概要:

- AI ファクトリー向けにゼロから設計された NVIDIA DSX プラットフォームは、次世代インフラの設計、構築、運用方法を定義。これにより、NVIDIA のチップ、システム、ソフトウェア、施設、パートナー テクノロジ全体でトークンコストを最小限に抑え、本稼働までの時間を短縮- 新しい DSX MaxLPS ソフトウェアにより、AI インフラとファクトリーは、メガワットあたりのトークン パフォーマンスを最大化して、トークン コストを最小限に抑えることが可能に- オープンソースのモジュール型 DSX OS ソフトウェアは、ライフサイクル管理、ランタイムの一貫性と正常性自動化、回復力、マルチテナント AI ファクトリーの運用、プラットフォーム サービスを統合- 業界の主要なメーカーは、徹底した協調設計で AI ファクトリーの構築をサポートする NVIDIA DSX-ready システムを構築中- スタックのあらゆるレイヤーでの DSX パートナーシップが拡大することで、世界中の AI ファクトリーの設計、展開、運用を高速化

台湾、台北-NVIDIA GTC Taipei - 2026 年 6 月 1 日- NVIDIA は本日、インフラ ビルダーが AI ファクトリーを構築するための完全なプレイブックを提供する NVIDIA DSX(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/dsx/)(TM) プラットフォームを発表しました。

NVIDIA DSX は、オープンソースのモジュール型ソフトウェア ライブラリ、アプリケーション プログラミング インターフェイス、リファレンス デザイン、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング プラットフォーム、そしてパートナーのテクノロジを、AI ファクトリーの設計、展開、運用向けの共通の協調設計プラットフォームに統合します。

NVIDIA は、完全型の AI ファクトリー(https://blogs.nvidia.com/blog/ai-factories-the-new-infrastructure-of-intelligence/)を構築する唯一の企業です。コンピューティング、ソフトウェア、ファシリティ、パートナー テクノロジにわたるスタックのあらゆるレイヤーを調整することで、DSX はインフラ ビルダーに、大規模な AI ファクトリーを設計、展開、運用するための実績のあるフレームワークを提供します。

この統合プラットフォームは展開を加速し、大規模に運用の信頼性と回復力を向上させ、すべてのメガワットを最小のトークン コストでより多くのインテリジェンスに変えるように設計された、ソリューションの広範なエコシステムを実現します。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「NVIDIA は、単にチップを出荷するだけではありません。すべてのインフラ ビルダーに、AI ファクトリーを構築するための完全なプレイブックを提供します。DSX プラットフォームを使用すると、1 ドルも使う前にファクトリー全体をシミュレーションし、1 つのラックをインストールする前にパフォーマンスを検証し、本番環境の AI に求められる信頼性で運用できます」

DSX プラットフォームの要素

DSX は、シリコンとシステムからインフラ ソフトウェア、施設、パートナー テクノロジに至るまで、フルスタックに及んでいます。プラットフォームの最新の追加要素として、新しいオープン ソース ソフトウェアが含まれるようになりました：

- DSX MaxLPS(TM) : 固定された電力予算内でメガワットあたりのトークン パフォーマンスを最大化するテクノロジ スイートで、AI ファクトリーのトークン コストを最小限に抑えます。45 度の液冷と、ワットあたりのパフォーマンスを最適化するラック内テクノロジを組み合わせることで、DSX MaxLPS は、ワークロード パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら、事業者が最もエネルギー効率の高い動作ポイントで最大 40% 多くの GPU を実行できるようにします。- DSX OS(https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-dsx-os-delivers-open-modular-software-for-operating-ai-factories-at-scale/)(TM) : AI ファクトリーの運用向けに設計されたオープンソースのモジュール型ソフトウェアで、ライフサイクル管理、インテリジェンス スケジューリング、ランタイムの一貫性、正常性の自動化、回復力、マルチテナント運用、およびプラットフォーム サービスを提供します。

また、DSX プラットフォームの既存の機能セットに、DSX MaxLPS と DSX OS(https://docs.nvidia.com/dsx/home#dsx-os) が追加されました：

- DSX リファレンス デザイン : コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ、ハードウェア クラスター設計、および設備インフラ (電力、冷却、制御、ならびに土木、構造、建築設計を含む) を網羅する、世代固有の検証済み AI ファクトリー アーキテクチャ。- DSX Sim(TM) : AI ファクトリー ライフサイクル向けの高精度なシミュレーション レイヤーで、NVIDIA、パートナー、顧客が計画と設計から展開、運用に至るまで、インフラの意思決定をモデル化、検証、最適化できるようにします。- DSX Flex : AI ファクトリーを電力グリッド サービスに接続し、負荷削減、需要応答、価格変動などの系統信号に応じた動的なワークロードの適応を可能にし、電力会社、オンサイトの再生可能エネルギー、蓄電システムにわたる再生可能エネルギーおよびハイブリッド電力の運用を最適化します。- DSX Exchange(TM) : IT、運用技術、運用エージェント間のコンピューティング、ネットワーク、エネルギー、電力、冷却プラントの信号の拡張可能で安全な統合を可能にします。

DSX エコシステムの拡大

NVIDIA は、業界の主要な台湾のシステム メーカーと協力して、DSX エコシステムを拡張(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-releases-vera-rubin-dsx-ai-factory-reference-design-and-omniverse-dsx-digital-twin-blueprint-with-broad-industry-support/)し、徹底した協調設計を中核とした AI ファクトリーの構築を支援しています。

NVIDIA のクラウド パートナーである CoreWeave、Crusoe、Firmus、IREN、Lambda、Nebius、Nscale、Yotta Data Services は、DSX プラットフォーム スタックの主要コンポーネントである DSX Sim、DSX MaxLPS、DSX OS を導入し、リスクの低減、GPU 利用率の向上、そして AI クラウド容量の迅速な稼働実現に取り組んでいます。

Dell Technologies、HPE、Lenovo、Supermicro と、ASUS(https://servers.asus.com/news/ASUS-Enables-DSX-AI-Factory-Future-to-Accelerate-Time-to-First-Token)、Foxconn、GIGABYTE、Pegatron、Quanta Cloud Technology (QCT)、Wistron、Wiwynn は、NVIDIA DSX 対応のシステムを構築し、顧客がグローバル規模で完全なフルスタックの AI ファクトリー ソリューションを展開できるようにするシミュレーション対応アセットを提供しています。

エコシステム内において、モデルベースのシステム エンジニアリングは、ラック設計から施設展開をつなぐ架け橋となり、メガワットあたりのトークン処理性能を最適化した AI インフラを実現します。Quanta Cloud Technology (QCT) と Pegatron は、Dassault Systemes(https://blog.3ds.com/topics/company-news/ai-factory-virtual-twins/) と協力して、品質を向上させ、ワークロードを削減してラックからファシリティの設計を自動化するライブ AI ファクトリーのデジタル ツイン コンフィギュレーターを構築しています。 システム メーカーが DSX Sim を採用することで、NVIDIA Omniverse DSX Blueprint(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-releases-vera-rubin-dsx-ai-factory-reference-design-and-omniverse-dsx-digital-twin-blueprint-with-broad-industry-support/) エコシステムが拡張され、ソフトウェア パートナーである Cadence(https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/data-center/posts/digital-twins-enable-the-next-era-of-ai-infrastructure)、PTC(https://www.ptc.com/en/blogs/plm/powering-next-gen-of-product-engineering?srsltid=AfmBOooGhOcY8WbAQXiCBL701Nv_VxjRwL3LDNciqmgfinkcfR2kQaMe)、Siemens(https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-partners-develop-reference-architecture-purpose-built-nvidia-ai-data) との統合が深まります。

DSX Flex は、Emerald AI(https://www.emeraldai.co/blog/nvidia-dsx-pilot-framework) および Silicon Valley Power と共同で数メガワット規模の商用パイロット プロジェクトを推進しています。AI ワークロードのパフォーマンスを保護しながら、電力会社の信号に応じて消費電力を動的に調整できるグリッド応答型の AI ファクトリーを実証し、顧客にとっての電力網の信頼性と手頃な価格を維持しつつ、AI の成長を支えるための追加の電力容量を確保することを目指しています。

パートナー各社は、ライフサイクル管理、マルチテナント、セキュリティ、ヘルス状態の自動化、耐障害性、およびプラットフォーム サービスにさまざまな DSX OS ソフトウェア コンポーネントを採用しています。 DSX OS コンポーネントを採用しているエコシステム パートナーには、Aible(https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/computers-technology-and-internet/aibleclaw-uses-nvidia-cloud-functions-to-bring-up-to-a-200x-tco-a-1172108)、BeyondAI、Bhashini、DCAI、Mirantis、OpenNebula Systems、Rafay、Red Hat、Sarvam、Simplismart、Spectro Cloud、Supermicro、vCluster、Vultr が含まれます。

ジェンスン フアンの基調講演をこちらから(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/taipei/keynote/)ご視聴いただき、NVIDIA GTC Taipei の詳細はこちらから(https://www.nvidia.com/en-tw/gtc/taipei/)ご覧ください。

※本発表資料は台湾時間 2026 年 6 月 1 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/dsx-infrastructure-ai-factory)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。