ライフネット生命保険　 「Tokyo Pride 2026 Pride Parade & Festival」にブース出展

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、2026年6月6日（土）から6月7日（日）の2日間にわたって代々木公園で開催される「Tokyo Pride 2026 Pride Parade & Festival」にブース出展することをお知らせします。

- 「Tokyo Pride 2026 Pride Parade & Festival」、ライフネット生命ブースの概要

2026年6月6日（土）～7日（日）の2日間、代々木公園で開催する「Pride Festival」では、多くの企業・団体ブースが並び、誰もが自分らしく過ごしながら、多様な価値観に触れることができる空間を創出します。

ライフネット生命のブースでは、「レインボーフォトプロジェクト」を実施します。本プロジェクトは、ブース内で写真撮影をしていただいたお客さま一人につき100円を当社が積み立て、その資金をLGBTQ+をサポートする活動に充てる取組みです。

【Tokyo Pride 2026 Pride Parade & Festival 開催概要】

日程： 6月6日（土） 11:00～18:00

6月7日（日） 11:00～18:00

場所：代々木公園イベント広場&野外ステージ

参加費：無料

※本イベントの詳細はTokyo Pride 2026公式ホームページ

（https://pride.tokyo/）をご確認ください。

- ライフネット生命とダイバーシティ&インクルージョンの取組み

ライフネット生命では役職員の行動指針として「ライフネットの生命保険マニフェスト(https://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/manifesto/)」を掲げています。その中には「私たちは、多様性を尊重し、協力しあうことで、変化に対応しつづける。」という一文があり、多様性とチームワークは当社を象徴する企業文化として浸透しています。実際に、「採用マニフェスト」において、多様性を重視し、性別、性的指向、性自認、性表現、国籍、学歴について不問とすることを公開しています。また、同性・異性問わず、パートナーのための看護休暇取得を可能とする人事制度も整備しています。

＜お客さまへの取組み＞

当社は、2015年11月から、死亡保険金の受取人の指定範囲を拡大しており、「同性のパートナー」を受取人に指定することを可能としています。本取組み開始後、当事者やご契約者から「サービスを開始したと知って感動した」、「受取人を同性パートナーに変えたい」、「当事者ではないが、ライフネット生命に加入していることを嬉しく思う」という賛同の声を多数いただきました。

また、パートナーシップ証明書を発行する自治体が全国に広がった社会状況を鑑みて、2024年2月からは、当社所定の書類に代えて、自治体が発行するパートナーシップ証明書の提出のみで受取人指定のお手続きができるようになりました。

URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/rainbow/

＜その他の取組み：「PRIDE指標」で最高評価の「ゴールド」を10年連続受賞(https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/news/index/auto_20251119506009/pdfFile.pdf)＞

work with Pride（ワーク・ウィズ・プライド、以下「wwP」）が主催する、企業や団体のLGBTQ+などの性的マイノリティに関する取組みを評価する「PRIDE指標」において、ライフネット生命は 5点満点の「ゴールド」を10年連続で獲得しました。

ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。