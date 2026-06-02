＜News＞2026年6月19日『EGGコンソール レリクス MSX2』Steam(R) 向けにリリース予定。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年6月2日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」にて、ボーステックの名作アクション「EGGコンソール レリクス MSX2」をSteam(R)向けに6月19日より配信開始する予定であることをお知らせいたします。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４

ゲーム画面５ゲーム画面６ヒーロー画像

敵の肉体を奪い、謎の海中遺跡を突破せよ。独自の憑依システム「スピリットライド」と、波音が彩る映画的なSF世界観。1986年にボーステックが放った、今なお色褪せない伝説のアクションアドベンチャー。

【基本情報】

タイトル：EGGコンソール レリクス MSX2

ジャンル：アクションゲーム

メーカー：ボーステック

オリジナル版発売年：1986年

配信サイトURL ： https://store.steampowered.com/app/4729330/EGG__MSX2/

発 売 日 ： 2026年6月19日

価 格 ： 1,200円（税込）（日本）

権利表記 ：

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

【『レリクス MSX2』について】

本作は1986年にボーステックから発売されたアクションアドベンチャーゲームです。突如として海中より現れた遺跡に、精神体として漂っていた主人公。主人公は何をしないといけないのか？といった説明は一切なく、遺跡内の探索を進めることで、少しずつ状況や目的が見えてくるようになっています。



本作では倒した相手の肉体に憑依する「スピリットライド」というシステムが見所です。憑依した肉体によって攻撃方法・体力・立場が異なるため、探索を進めるうえでどの肉体に憑依するかが、攻略の鍵となるでしょう。

また、SF色の強いキャラクターや遺跡などのデザイン、人間型キャラクターの細かなアニメーション、効果的に挿入される波の音などの効果音……。これらの要素が組み合わさり、当時のゲームシーンにおいて際立っていた、映画的な情緒を感じさせる体験を演出しています。

【『EGGコンソール レリクス MSX2』について】

・「シーンセレクト」モード

アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやラストバトル・エンディングをすぐに楽しめます。

シーンセレクト画面

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

※ 『プロジェクトEGG』とは

MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介！ YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL ：

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