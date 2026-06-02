＜News＞2026年6月19日『EGGコンソール レリクス MSX2』Steam(R) 向けにリリース予定。

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株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年6月2日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区　代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」にて、ボーステックの名作アクション「EGGコンソール レリクス MSX2」をSteam(R)向けに6月19日より配信開始する予定であることをお知らせいたします。




ゲーム画面１


ゲーム画面２




ゲーム画面３


ゲーム画面４




ゲーム画面５


ゲーム画面６


ヒーロー画像


敵の肉体を奪い、謎の海中遺跡を突破せよ。独自の憑依システム「スピリットライド」と、波音が彩る映画的なSF世界観。1986年にボーステックが放った、今なお色褪せない伝説のアクションアドベンチャー。



【基本情報】


タイトル：EGGコンソール レリクス MSX2


ジャンル：アクションゲーム


メーカー：ボーステック


オリジナル版発売年：1986年


配信サイトURL 　： https://store.steampowered.com/app/4729330/EGG__MSX2/


発 売 日 ： 2026年6月19日


価　　格 ： 1,200円（税込）（日本）


権利表記 ：


(C) D4Enterprise Co.,Ltd.


(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.


　'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.




【『レリクス MSX2』について】


本作は1986年にボーステックから発売されたアクションアドベンチャーゲームです。突如として海中より現れた遺跡に、精神体として漂っていた主人公。主人公は何をしないといけないのか？といった説明は一切なく、遺跡内の探索を進めることで、少しずつ状況や目的が見えてくるようになっています。



本作では倒した相手の肉体に憑依する「スピリットライド」というシステムが見所です。憑依した肉体によって攻撃方法・体力・立場が異なるため、探索を進めるうえでどの肉体に憑依するかが、攻略の鍵となるでしょう。



また、SF色の強いキャラクターや遺跡などのデザイン、人間型キャラクターの細かなアニメーション、効果的に挿入される波の音などの効果音……。これらの要素が組み合わさり、当時のゲームシーンにおいて際立っていた、映画的な情緒を感じさせる体験を演出しています。




【『EGGコンソール レリクス MSX2』について】


・「シーンセレクト」モード


　アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやラストバトル・エンディングをすぐに楽しめます。




シーンセレクト画面



・「ギャラリー」モード


　当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。　　　


　



ギャラリー画面




※　『プロジェクトEGG』とは


　MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。


　D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。



怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：


https://www.amusement-center.com/project/egg/


あのゲームのサントラがココだけに！？　約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：


https://www.amusement-center.com/project/emusic/


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