＜News＞2026年6月19日『EGGコンソール レリクス MSX2』Steam(R) 向けにリリース予定。
2026年6月2日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」にて、ボーステックの名作アクション「EGGコンソール レリクス MSX2」をSteam(R)向けに6月19日より配信開始する予定であることをお知らせいたします。
ゲーム画面１
ゲーム画面２
ゲーム画面３
ゲーム画面４
ゲーム画面５
ゲーム画面６
ヒーロー画像
敵の肉体を奪い、謎の海中遺跡を突破せよ。独自の憑依システム「スピリットライド」と、波音が彩る映画的なSF世界観。1986年にボーステックが放った、今なお色褪せない伝説のアクションアドベンチャー。
【基本情報】
タイトル：EGGコンソール レリクス MSX2
ジャンル：アクションゲーム
メーカー：ボーステック
オリジナル版発売年：1986年
配信サイトURL ： https://store.steampowered.com/app/4729330/EGG__MSX2/
発 売 日 ： 2026年6月19日
価 格 ： 1,200円（税込）（日本）
権利表記 ：
(C) D4Enterprise Co.,Ltd.
(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.
【『レリクス MSX2』について】
本作は1986年にボーステックから発売されたアクションアドベンチャーゲームです。突如として海中より現れた遺跡に、精神体として漂っていた主人公。主人公は何をしないといけないのか？といった説明は一切なく、遺跡内の探索を進めることで、少しずつ状況や目的が見えてくるようになっています。
本作では倒した相手の肉体に憑依する「スピリットライド」というシステムが見所です。憑依した肉体によって攻撃方法・体力・立場が異なるため、探索を進めるうえでどの肉体に憑依するかが、攻略の鍵となるでしょう。
また、SF色の強いキャラクターや遺跡などのデザイン、人間型キャラクターの細かなアニメーション、効果的に挿入される波の音などの効果音……。これらの要素が組み合わさり、当時のゲームシーンにおいて際立っていた、映画的な情緒を感じさせる体験を演出しています。
【『EGGコンソール レリクス MSX2』について】
・「シーンセレクト」モード
アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやラストバトル・エンディングをすぐに楽しめます。
シーンセレクト画面
・「ギャラリー」モード
当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。
ギャラリー画面
※ 『プロジェクトEGG』とは
MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。
D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。
怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：
https://www.amusement-center.com/project/egg/
あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：
https://www.amusement-center.com/project/emusic/
動画でゲーム紹介！ YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL ：
https://www.youtube.com/ProjectEGG
最新情報を即ゲット！ 公式X（旧Twitter）『EGGなう！』URL ：
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