abc株式会社、テレンス・クロフォード氏との合弁会社設立に関する基本合意のお知らせ

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、2026年5月14日、ボクシング世界ランキングPound for Pound（PFP）1位として高く評価された元プロボクサーであるテレンス・クロフォード氏（以下「クロフォード氏」）を日本に招き、両者の共同出資による合弁会社「Crawford Production Japan（仮称）」の設立に向けた基本合意書（MOU）を締結し、共同記者会見を執り行いました。

基本合意書（MOU）締結の様子（左から、クロフォード氏、当社代表取締役 松田元）

本プロジェクトは、当社のWeb3技術とファイナンスの知見を融合させた「ライフスタイルエンターテインメント産業」の創出を目指すものです。

■本提携の背景と目的

世界の格闘技市場は、ストリーミングプラットフォームの台頭とPPV（ペイ・パー・ビュー）モデルの確立により、巨大な興行ビジネスへと変革を遂げています。米国では数十億ドル規模の市場が形成されている一方、日本国内においてはこれらを専門的に担う事業者が限定的であり、大きな事業機会が存在すると認識しております。

当社は、自社が有する最先端テックとファイナンス、そしてエンターテインメントを融合させた「ライフスタイルエンターテインメント産業」の創出を掲げています。世界的な知名度と米国格闘技界に深いネットワークを持つクロフォード氏を共同設立者・株主として迎えることで、新たな価値交換システムを構築してまいります。

■共同記者会見の実施と「拳の調印式」

2026年5月14日、赤坂インターシティコンファレンスにて開催された記者会見には、クロフォード氏本人が登壇いたしました。会見では、通常の署名に加え、セレモニーとして「拳の調印式」を執り行いました。クロフォード氏の拳に朱肉をつけ、縁や絆を意味する「結」の一文字を揮毫した和紙に押印いただくことで、強固なパートナーシップを象徴いたしました。

拳の調印の様子

また、特別ゲストとして格闘家の平本蓮氏からも、本プロジェクトに対する期待のコメントをいただいております。

平本蓮選手コメントの様子（左から、クロフォード氏、当社代表取締役 松田元、平本蓮選手）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pXfjMg157hc ]

■合弁会社「Crawford Production Japan（仮称）」の事業構想

合弁会社は、以下の3つの柱を中心に、日本からアジア市場に向けた新たな価値提供を行います。

■テレンス・クロフォード氏 プロフィール

- 米国型興行ノウハウの実装：PPV（ペイ・パー・ビュー）カルチャーを日本へ導入し、配信・興行をワンストップで提供。- グローバル・ハブ機能：世界クラスの選手を日本へ、日本の才能を世界へ繋ぐ。- クロスドメイン・プロダクション：格闘技の枠を超えたエンターテインメントIPの創出。

1987年、米国ネブラスカ州オマハ出身。2008年プロデビュー。ライト級・スーパーライト級・ウェルター級・スーパーウェルター級・スーパーミドル級の計５階級を制覇。主要４団体（WBA・WBC・IBF・WBO）の王座統一を３階級（スーパーライト、ウェルター、スーパーミドル）で成し遂げた史上唯一の男子ボクサーであり、パウンド・フォー・パウンド（PFP）において長年トップに君臨。2025年、無敗のまま現役を引退。世界的に高い知名度と影響力を有し、米国格闘技エンタテインメント業界に深いネットワークを持つ。

■当社代表取締役 松田元 コメント

「クロフォード氏を株主として迎えることは、当社が掲げる『

多様性を通貨にする』というビジョンの具現化において極めて

重要な意味を持ちます。

WME (William Morris Endeavor)、NASDAQに上場する TKO (TKO Group Holdings) といった、トップセレブリティ、トップエンターテイメントとの関係性を有するクロフォード氏とのジョイントベンチャーが、当社の祖業×WEB3.0を加速させると確信しております。

世界最高峰のアスリートが日本のWeb3企業のオーナーシップを持つことで、アジアから世界へ向けた新たな価値交換システムを加速させてまいります。」

■社会的反響と今後の展望

本会見の内容は、格闘技ファンのみならず、国内外のエンターテインメント業界およびビジネス関係者からも高い関心を集めております。

今後は、2026年6月の最終契約締結に向けた協議を進めるとともに、日本発のライブIPプロダクションとして、グローバル市場を視野に入れた事業展開を推進してまいります。

参考：

・瞬刊Mot’ｓ：「“PFP最強”クロフォード氏 日本格闘技ビジネス参入へ 松田元氏と合弁会社設立 平本蓮選手も同席『アジア版TKO』構想の全貌(https://mots.co.jp/20260514-abc-matsuda-gen-terence-crawford/)」

・TOKYO HEADLINE：「ボクシングの元世界5階級制覇王者テレンス・クロフォード氏が拳で調印。日本で合弁会社『Crawford Production Japan』を設立(https://www.tokyoheadline.com/856003/)」

・日刊スポーツ：「元ボクシングPFP1位クロフォード氏が日本企業と合弁会社設立に基本合意、平本蓮も会見出席(https://www.nikkansports.com/battle/news/202605140000538.html)」

・ORICON NEWS：「“ボクシング界の伝説”クロフォード、日本で新会社設立『ボクシングのスターを連れてきたい』平本蓮と強力タッグ(https://www.oricon.co.jp/news/2454616/)」

・eFight：「クロフォード、世界5階級制覇の拳で調印式！日本で格闘技の合弁会社設立へ(https://efight.jp/news-20260514_1710153)」

・RONSPO「日本ボクシング界へ“黒船”「ズッファ・ボクシング」襲来を超大物クロフォード氏が「日本に持ってくるのはいいこと。若い選手が成長する場に」と猛プッシュも反発を受け波紋広がるは必至(https://www.ronspo.com/articles/2026/2026051505/)」

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://abc-chain.com/(https://abc-chain.com/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業