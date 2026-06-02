【6月2日は「ルビの日」】ほぼ日本初！？　″総ルビ″の新書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』6月24日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、新書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』（著・松本大）を2026年6月24日（水）に発売いたします。

中高生が「眺め読み」でつまずく理由、大人が専門書を読むのを諦める理由……それは「読めない」ことが大きいといわれています。読み方がわかれば、意味を調べることができますが、そもそも読めないと、学ぶこともできません。読みたいものを自由に読める環境こそが知識を広げ、学びを加速させるのです。しかし、近年振り仮名をつけることは減少傾向にあります。

そこで本書では、その謎を解き明かしながら、振り仮名と学力向上の関係についてお伝えしていきます。

開成中学校・高等学校校長の野水勉氏、東京大学総長の藤井輝夫氏と「学び」について語り合う対談も特別収録！

＜ルビとは＞

漢字の横に読み方を小さく書いたものはすべて「ふりがな」(または「よみがな」）と呼ぶ。

「ルビ」もその一つだが、特に本や雑誌、チラシ、ポスターなど印刷物の文中にある漢字に

ふりがなをつけることを、出版・印刷業界では「ルビを振る」という言葉で表現している。

本書の内容

第1章 「振り仮名」「ルビ」とは何か

「振り仮名」には宝石の名前がつけられた／『源氏物語』が漢字なしで書けなかった理由／意味を知るために、漢字の横に振られた小さい文字／文豪たちも総ルビで書いた時代／ルビが減少した理由 ……

第2章 振り仮名があれば、学力は上がるのか

「読める」ことは、なぜ学力につながるのか／ルビがないだけで、読者は選別される／ルビの種類／読み間違いは、長年の習慣になる／読みたいものを読める環境が、知識を広げる ……

第3章 振り仮名がひらく日本語の未来

「読み方がわからない」ことへの対応／読めることが前提の社会へ／ルビの表現の可能性／誰もが読める社会をどう作るのか／読み取る力で、何が正しいかを見極める ……

YouTube「有隣堂しか知らない世界」にてライブ販売決定！

人気YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」にて、『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』のオンライン即売会が6月9日（火）に開催されます。

当日のライブ配信は19時にスタートし、販売は19時半から20時半までの1時間限定。限定5,000冊に「ルビ財団」×「有隣堂しか知らない世界」オリジナルデザインのブックカバーを付けて販売されます。

＜『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』即売会について＞

⚫配信日時：2026年6月9日（火）19:00～20:30

⚫販売時間：19:30～20:30 ※完売次第終了

⚫YouTubeライブURL：https://youtube.com/live/VKr3jOox-rQ

⚫購入ページURL（有隣堂オンラインストア）：https://yurindo-store.jp/products/9784591190135

⚫販売冊数：限定5,000冊

⚫特典情報

「ルビ財団」×「有隣堂しか知らない世界」がコラボレーションしたオリジナルデザインのブックカバーを付けて販売します。幼少期の松本氏のエピソードから着想を得て、R.B.ブッコローが本棚からルビ付きの本を取り出して読んでいる姿をイラストに描き下ろしました。

「ルビ財団」×「有隣堂しか知らない世界」オリジナルデザインのブックカバー（裏表

＜6月2日の配信でも本書を紹介！＞

ライブ販売に先立ち、6月2日（火）公開の動画では、著者の松本氏が出演し、著書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』を軸にお話していただきます。戦後、日本語の表記がすべてローマ字になる可能性があったという意外な歴史や、ルビの種類・配置の違い、さらには永井荷風『小夜千鳥』『新梅ごよみ』や泉鏡花『婦系図』に見られる文豪の自由なルビ使い、そして松本氏が本書を執筆した背景に迫ります。

有隣堂しか知らない世界420

【豆知識】ルビについて書かれた本の世界

⚫動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=aqcWjzPuF2E

⚫公開日：2026年6月2日（火）

⚫出演：R.B.ブッコロー、松本大（一般財団法人 ルビ財団 創設者）

著者プロフィール

松本 大（まつもと・おおき）

一般財団法人ルビ財団ファウンダー・評議員、マネックスグループ取締役会議長。1963年埼玉県生まれ。1987年東京大学法学部卒業。ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社に入社。ゴールドマン・サックス証券会社に勤務し、1994年当時同社最年少の30歳でゼネラル・パートナーに就任。1999年ソニーとの共同出資でマネックス株式会社（現マネックスグループ株式会社）を設立。2023年6月までCEO、その後代表執行役会長を務め、2025年4月より現職。東京証券取引所の社外取締役を5年間務め、政府のガバナンス改革関連会議等に参加。ヒューマン・ライツ・ウォッチの元副会長、米国マスターカード・インコーポレイテッドの社外取締役など、複数の上場企業の社外取締役を歴任。

日本将棋連盟理事。

書籍情報

タイトル：『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』

著者：松本大

発売年月：2026年6月

定価：1,078円（10％税込）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201286.html

Amazon＞＞https://amzn.to/4dLmyPO