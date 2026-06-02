【SSビジネス見本市 出展】「人手不足」と「油外収益確保」の課題を解決。全国34工場の直営ネットワークを活かした新たな事業者向け協業サービスをご紹介

株式会社イケウチ

自動車の板金塗装事業を手掛ける株式会社イケウチ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池内 美友)は、2026年6月11日(木)にグランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)で開催される「SSビジネス見本市」に出展することをお知らせいたします。

■ 出展の背景

現在、サービスステーション(SS)をはじめとする自動車アフターマーケット業界においては、燃料需要の変化に伴う「新たな油外収益の確保」が急務となっています。一方で、深刻な人手不足や、新規事業を立ち上げるための高額な設備投資、専門人材(整備士や板金職人)の確保が極めて困難であるという実情が、事業拡大の大きな壁となっています。



株式会社イケウチは、「早い・安い・丁寧」をコンセプトに、全国主要都市を網羅する34工場の直営ネットワークを構築し、年間3万台を超える修理実績を積んでまいりました。本展示会では、当社が培ってきたこの強固なネットワークと修理体制を、事業者様の新たなサービスとして活用していただくべく出展を決定いたしました。

■ 出展内容について

当社のブースでは、SS運営企業様をはじめとする自動車関連事業者様に向けて、事業者様の負担を増やすことなく収益拡大に貢献する新しい「協業サービス」をご紹介いたします。



会期中は、専任担当者がブースに常駐し、各社様の状況に合わせた当社リソースの活用方法について個別にご相談を承ります。ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

■ 展示会 出展概要

展示会名：SSビジネス見本市

日時：2026年6月11日(木) 10:00～17:00

会場：グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)

ブースでの主なご案内内容：

・法人事業者様向け 当社リソース活用の協業サービスのご紹介

・個別相談会

＜株式会社イケウチ 会社概要＞

会社名： 株式会社イケウチ

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目3番23号 WeWork日テレ四谷ビル 2F

代表者： 代表取締役社長 池内 美友

事業内容： 自動車板金補修およびそれに付随する全ての業務

公式Instagram： https://www.instagram.com/ikeuchi_bankin/

公式X： https://x.com/IKEUCHI_BANKIN

YouTube： https://www.youtube.com/@ikeuchijidousha

コーポレートサイト： https://ikeuchi-jidousha.co.jp

【池内自動車について】

株式会社イケウチ(本社：東京都千代田区)が運営する、全国33店舗展開の板金塗装専門店です。「早い・安い・丁寧」をコンセプトに、自社工場直営による中間マージンの排除と徹底した工程管理により、業界トップクラスのコストパフォーマンスと短納期を実現しています。2025年度には年間修理台数30,496台を突破。豊富な施工データと熟練の職人技を強みに、キズ・へこみ直しに特化した「街の車の駆け込み寺」として、デジタル見積もりやSNSを通じた透明性の高いサービスを提供しています。

＜本件に関するお問い合わせ＞

■報道関係者及びメディアのお問い合わせ先

株式会社イケウチ 広報担当 Email：info@ikeuchi-jidousha.com

■展示会に関するお問い合わせ先

株式会社イケウチ 法人営業部

電話番号：042-533-4892(受付時間：年中無休 9:00～20:00)

Email：cs@ikeuchi-jidousha.com