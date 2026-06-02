中部エリアの出店をさらに強化！株式会社コパンが静岡県2店舗目となる「コパンスポーツクラブ菊川」を2026年5月1日にNEW OPEN！

株式会社コパン施設外観

中部・関西地域でスポーツクラブおよびスイミングスクールを展開する株式会社コパン（本社：岐阜県多治見市、代表取締役社長： 市岡史高）は、2026年5月１日に静岡県菊川市赤土に「コパンスポーツクラブ菊川」を新たにオープンしました。

本施設は、株式会社スタンダードエイジェンシーが運営してきた「ビクトリースイミングスクール」を、株式会社コパンが事業譲受する形で開設したものです。

コパンスポーツクラブ菊川

【開業日】2026年5月１日

【所在地】静岡県菊川市赤土1175番地の3

【施設内容】ジム、スタジオ、屋内プール、シャワー、ロッカールーム

【事業内容】スポーツクラブ

【URL】https://www.copin.co.jp/shop/kikugawa/index.html(https://www.copin.co.jp/shop/kikugawa/index.html)

今後の展開

ジムエリア屋内プール

株式会社コパンは、今後も事業承継を中心に、施設・事業オーナー様の想いと地域の皆様の健康・成長の場を引き継ぎながら、積極的な事業拡大を進めてまいります。 現在、事業承継や譲渡をご検討されているスポーツ施設・スイミングスクールのオーナー様からのご相談も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。