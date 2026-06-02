いよいよ開催目前！！ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 追加コンテンツ、最終情報解禁

株式会社アーバンリサーチ

2026年6月5日(金)～6月7日(日)の3日間、長野県・蓼科湖畔の「TINY GARDEN 蓼科」にて開催する『URBAN RESEARCH Co., Ltd. presents TINY GARDEN FESTIVAL 2026』。

開催まで、いよいよあと1週間に迫りました！ 皆様、フェスの準備はもうお済みでしょうか？

すでに公開しているステージタイムテーブルやエリアマップに加え、今回はさらにフェスを豊かに彩る新コンテンツも追加。

心身を癒やす新コンテンツ『Retreat Ambient Tent』。

スターテントの下に寝転び、目を閉じて深呼吸。シンギングボウルやチューニングフォークの心地よい音色が響く「音の体験空間」をお届けします。

さらに、ステージ前の広場を広々と使ってたくさんのお子さまと一緒に楽しむ「だるまさんがころんだ」や、昨年も好評のメリーたんと一緒に大抽選会！に加えて、夜のひとときをゆったりとお酒を楽しめる神出鬼没のスペシャルブース「snack 小庭」が出店いたします。

ライブの合間や日が沈んでからも、思い思いの贅沢な時間をお過ごしいただけます。

大人気の「フリーキャンプサイト」は残りわずかとなりました。

メイン会場から徒歩0分。蓼科の静かな森に囲まれた最高のロケーションで楽しむキャンプは、本イベントの一番の醍醐味です。迷われている方はぜひお早めにチェックしてください。

会場でどんな風に楽しい時間を過ごすか、ぜひワクワクしながら計画を立ててみてくださいね。

皆様のご来場を、スタッフ一同心よりお待ちしております！

※TINY GARDEN FESTIVAL 6月7日(日) 閉場時間変更のお知らせ

2026年6月7日(日)の閉場時間につきまして、ご来場いただく皆さまの安全なご帰宅および運営上の都合により、誠に勝手ながら下記の通り変更させていただきます。

直前のご案内となり大変恐縮ではございますが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

▼変更内容

対象日： 2026年6月7日(日)

変更前の閉場時間 17:00 ➝ 変更後の閉場時間 15:30

EVENT INFORMATION

【開催日程】

2026年6月6日(土)・6月7日(日)

※前夜祭 2026年6月5日(金)

【開催場所】

TINY GARDEN 蓼科(https://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/)および近隣施設、道の駅 ビーナスライン蓼科湖 エリア(https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1FK2gAbTBBCNl9ITgYH6diFKkfF3i5Fvx&ll=36.05070080288224%2C138.25673466312048&z=17)

長野県茅野市北山8606-1

・ メイン会場（有料エリア）

TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS

・ 第2会場（無料エリア）

道の駅 ビーナスライン蓼科湖側 / EKAL 道の駅ビーナスライン蓼科湖店

【開催時間】

・ メイン会場

6月6日(土)

[開場] 11:00 [閉場] プログラム終了後（21:00頃を予定）

6月7日(日)

[開場] 9:00 [閉場] 15:30（プログラム終了 15:00）

前夜祭 6月5日(金)

[開場] 15:00 [閉場] プログラム終了後（21:00頃を予定）

・ 第2会場

6月6日(土)

[開場] 11:00 [閉場] 17:00

6月7日(日)

[開場] 9:00 [閉場] 15:00

TINY GARDEN FESTIVAL 2026

特設サイト

（チケットはこちらから）(https://media.urban-research.jp/feature/tgf/ticket/)

フリーキャンプサイト・ウッドデッキサイト絶賛販売中！！

※ 各ワークショップ、LIVE等の情報に関しましては随時情報を更新いたします。特設サイト(https://media.urban-research.jp/feature/tgf/)、Instagram 公式アカウント(https://www.instagram.com/tiny_garden_festival/)をご確認ください。

> Instagram @ tiny_garden_festival(https://www.instagram.com/tiny_garden_festival/)

> Facebook (TINY GARDEN)(https://www.facebook.com/urtinygarden/)

> 特設サイト(https://media.urban-research.jp/feature/tgf/)

Retreat Ambient Tent

スターテントの下で寝転んで、目を閉じて深呼吸。

ここは、シンギングボウルやチューニングフォークが響く「音の体験空間」です。

自然の中で音に包まれ、耳を澄ます。心と体をリセットするリトリート体験をお楽しみください。

日程：6月6日(土)、6月7日(日)

場所：メイン会場 スターテント下

Sound Bath by KaoruTokyo

サウンドバス（音浴）は、音に身をゆだねてリラックスする体験型のセッションです。

自然の音のように心地よい揺らぎを持つクリスタルボウルなどの楽器を使い、空間全体をや

さしい音で満たしていきます。

ただ聴くだけでなく、音の響きや振動を体で感じることで、自然と力が抜けていく心も体もリラックスする時間をお届けします。

日程：6月6日(土) 18:30～19:00

場所：Retreat Ambient Tent（メイン会場 スターテント下）

講師：KaoruTokyo

メリーたんと一緒に大抽選会！

（メイン会場ステージ）



TINY GARDEN FESTIVAL 2026の最後を締めくくる、感謝を込めたスペシャル抽選会！

TINY GARDEN 蓼科宿泊券や、アーバンリサーチ・その他アウトドアブランドのグッズなどが当たるかも・・・！ぜひご参加ください！

抽選会：6月7日(日) 14:15～14:45 メイン会場・ステージ

抽選券配布：6月7日(日) 12:00～13:30 メイン会場・ステージ横

だるまさんがころんだ with メリーたん

（メイン会場ステージ）

メイン会場のステージ前の芝生でメリーたんと一緒に「だるまさんがころんだ！」をしましょう！

ルールはとっても簡単。ステージにいるメリーたんに向かって、合図に合わせて進むだけ。

広々とした芝生を思い切り使って、大人も子どもも一緒に楽しみましょう！

全員もらえる参加賞をご用意しています。上位入賞者にはお菓子などの景品をプレゼント！

※内容や景品などは当日変更となる可能性がございます。ご了承ください。

参加料金：無料

受付：参加希望者は時間までにステージ前に集合

開催時間：6月6日(土) 14:50～予定

所要時間：20～30分 予選1回・上位5名で決勝の計2回

Campfire Session ～たき火とポルカ～

音楽とひとが、輪になる夜。

音楽と人が、輪になる夜。

星空の下、標高1,250mの高原の澄んだ空気を感じながらキャンプファイヤーを囲みます。

ゆっくりと炎を眺めて、この場所、この瞬間だけの特別なセッションをみんなで楽しみましょう。

日程：6月6日(土) 19:30～

場所：メイン会場 キャンプファイヤー周辺

出演：Tiny Garden Irish Band

須貝知世（flute）、木村穂波（button accordion）、上山紘子（piano accordion）、干川博（guitar）

snack 小庭

*6月6日(土)夜のみ（18:00～21:00）

TINY GARDEN 蓼科に夜な夜な現れる、神出鬼没のスナック。

自然派ワインを中心に各種こだわりのドリンクを取り揃えた、流しのスナック小庭。

蓼科の自然のなかでカラオケができるかも・・・？

～Menu～

ワイン 800円～

日本酒 700円～

ハイボール 700円

ビール 800円

緑茶割り 500円

おつまみ 500円

※各種メニューや金額は変更となる可能性がございます

● TINY GARDEN FESTIVAL 2026 公式 キャンプフリーサイト宿泊プラン

フェスもキャンプも欲張りに楽しみたい！という方へおすすめ！

残りわずか！ TINY GARDEN FESTIVAL 2026、最高の夜をこちらで。

メイン会場から徒歩0分の贅沢キャンプサイト、最終受付中！

フェスの興奮をそのままに、夜は満天の星空の下で心地よい余韻に浸る--。そんな特別な時間を楽しめる公式キャンプサイトもいよいよ残りわずか。

ビギナーの方も現地でフォローさせていただきますので、お気軽にご参加いただけます。

メイン会場の隣、徒歩1分の「GREEN SOX TATESHINA」フリーサイトで1泊2日するプラン。

【対象日程】 6月6日(土)・7日(日)

■ キャンプフリーサイト 1サイト料金： 20,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員4名まで / テント1張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAY 入場チケット（大人1名分）※注1

※ 会場内駐車場（1台分）

■ 広々・グループおすすめ｜ウッドデッキサイト 1サイト料金： 33,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員6名まで / テント2張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAY 入場チケット（大人1名分）※注1

※ 会場内駐車場（1台分）

※注1 入場チケットの追加購入について

サイト料金に含まれる入場チケットは「大人1名分」のみとなります。 同伴される2人目以降の大人の方、および小学生の方は、人数分の「2DAY入場チケット」を別途ご購入ください。

※ TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSのキャンプ・ロッジ・キャビンなどとご予約方法が異なります。ご購入の際はご確認ください。

前日からゆっくり準備・前夜祭も満喫！

「GREEN SOX TATESHINA」前夜祭付きフリーサイトで2泊3日するプラン

メイン会場の隣、徒歩1分の「GREEN SOX TATESHINA」フリーサイトで2泊3日するプラン。

【対象日程】 6月5日(金)・6日(土)・7日(日)

■ 前夜祭付きキャンプフリーサイト 1サイト料金： 24,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員4名まで / テント1張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 前夜祭付き3DAY入場チケット（大人1名分）※注1

・ 6月5日(金) 前夜祭夕食付き

※ 会場内駐車場（1台分）

■ 前夜祭付きウッドデッキサイト 1サイト料金： 37,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員6名まで / テント2張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 前夜祭付き3DAY入場チケット（大人1名分）※注1

・ 6月5日(金) 前夜祭夕食付

※ 会場内駐車場（1台分）

※注1 入場チケットの追加購入について

サイト料金に含まれる入場チケットは「大人1名分」のみとなります。 同伴される2人目以降の大人の方、および小学生の方は、人数分の「前夜祭付3DAY入場チケット」を別途ご購入ください。

※ TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSのキャンプ・ロッジ・キャビンなどとご予約方法が異なります。ご購入の際はご確認ください。

チケット情報・宿泊について

本年は前夜祭の開催が決定！

TINY GARDEN FESTIVAL 2026

イベント入場チケット

【販売開始】

2026年3月7日(土) 12:00～

【チケット料金】

▼ 2DAYチケット（6月6日・7日）

大人（中学生以上）：前売 6,000円 / 当日 6,500円

子ども（小学生）：前売 1,000円 / 当日 1,000円

未就学児：無料

▼ 1DAYチケット（6月6日）

大人（中学生以上）：前売 3,500円 / 当日 4,000円

子ども（小学生）：前売 500円 / 当日 500円

未就学児：無料

▼ 1DAYチケット（6月7日）

大人（中学生以上）：前売 3,000円 / 当日 3,500円

子ども（小学生）：前売 500円 / 当日 500円

未就学児：無料

▼ 前夜祭付き3DAYチケット（6月5日・6日・7日）

大人（中学生以上）：前売 9,500円 / 当日 販売無し

子ども（小学生）：前売 2,500円 / 当日 販売無し

未就学児：無料

・前夜祭付き3DAYチケットについて

※ 前夜祭は食事付き、宿泊代が含まれています

※ 本チケットは「前夜祭付きフリーキャンプ・ウッドデッキサイト（2泊3日）」をご予約された方のみが購入できる、追加宿泊人数分のチケットとなります

※ 価格はすべて税込です

● TINY GARDEN FESTIVAL 2026 入場チケット付き宿泊プラン

メイン会場であるTINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSのTINY GARDEN FESTIVAL 2026 イベント限定宿泊プランはおかげさまで完売となりました。メイン会場の隣、徒歩1分の「GREEN SOX TATESHINA」でのキャンププランや提携先近隣施設のチケット付き宿泊プランを販売中！

TINY GARDEN FESTIVAL 2026無料シャトルバス運行！

今年は茅野駅からの無料シャトルバスも運行実施！（予約不要）

▼6月6日(土)

茅野駅東口／ロータリー送迎車停車帯（11:00発 / 13:00発 / 15:00発）

ENEOS 蓼科SS／アルピコリゾート＆ライフ(株)横駐車場発（19:00発 / 21:00発）

▼6月7日(日)

茅野駅東口／ロータリー送迎車停車帯（9:00発）

ENEOS 蓼科SS／アルピコリゾート＆ライフ(株)横駐車場発（12:00発 / 14:00発）

Map：茅野駅東口／ロータリー送迎車停車帯(https://www.google.com/maps/search/35.994001,+138.152923?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDUyMC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=2bae25e9-e84e-4482-a618-52de01b5aac7)Map：ENEOS 蓼科SS／アルピコリゾート＆ライフ(株)横駐車場発(https://www.google.com/maps/place/36%C2%B003'06.5%22N+138%C2%B015'20.4%22E/@36.0518056,138.2556667,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d36.0518056!4d138.2556667?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)（GREEN SOX TATESHINA駐車場付近）

マイボトルを持って熱中症対策を！

アクティビティに参加したあとはしっかり水分補給を。

TINY GARDEN 蓼科のロッジにてドリンクの販売もしておりますが、水にアクセスしやすいように「ステハジ」プロジェクトのご協力のもと、会場内にウォーターサーバーを設置しております。

マイボトルを持参してご利用くださいませ。

※ ボトルがなくなり次第終了となります

衣類回収を行います！

株式会社アーバンリサーチはアパレル企業の責任として全国の店舗で衣類回収を行っております。TINY GARDEN FESTIVALの会場でも衣類回収を実施します。

衣類も未来につなげたい貴重な資源です。家庭のタンスで眠っているアーバンリサーチの衣類がございましたらぜひご協力をお願いいたします。

場所：第2会場 インフォメーションブース

> 回収対象の衣類はこちらよりご確認ください(https://www.urban-research.co.jp/special/clothes-recycle/)

★今年のフェスの思い出をみんなでシェアしよう！！★

TINY GARDEN FESTIVAL 2026のハッシュタグはこちら

#tinygardenfestival

#tgf2026

- What’s “TINY GARDEN FESTIVAL”?

メイン会場となるTINY GARDEN 蓼科は東京から2時間半。

高速道路を降りて八ヶ岳を臨みながら30分ほど車を走らせると、蓼科高原の玄関口、こじんまりとした佇まいの蓼科湖が見えてきます。

標高1250mに位置し、夏は爽やかな風が吹きぬけ 冬は凍てつく寒さが大地を覆う。

四季折々の自然の力を強く感じられる環境が広がっています。

ときには優しく、ときには厳しい表情を見せながら循環し続けるこの場所では、季節ごとに芽吹くさまざまな植物や 多くの生き物の営みも見ることができます。

2019年9月、その湖のほとりにTINY GARDEN 蓼科は根を下ろしました。

私たちは周囲を取り巻く環境と共生し、この場所で日々を過ごしながら流れている時間を積み重ねています。

訪れてくれた方々には、衣・食・住・遊のプログラムを通じて、私たちと関わりのある方々の営みから生まれたもの、そして日々移り変わる自然の循環から紡ぎ出されたものを、肌で感じていただくための時間を変わらずにご用意しています。

“大きな何かを求めるのではなく、小さくても確かなものを参加したみんなが手にすることができる”

そんなフェスティバルの形を私たちが繋がってきた方々とともに今年も作りあげていきたいと考えています。

皆様のご来訪をスタッフ一同お待ちしています。

TINY GARDEN FESTIVAL 実行委員会

【一般のお客様 お問い合わせ】

TINY GARDEN FESTIVAL 実行委員会

営業時間：平日 10:00～17:00

MAIL：tgfinfo@urban-research.com