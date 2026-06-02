【2026年6月以降のセミナースケジュール】インサイトを掴む 定性調査のコツ、商談準備でのAI活用、子ども向け商品のマーケティングなど12講座開催 株式会社マーケティング研究協会

■マーケティング

● 少しのコツでこんなにインサイトが見える！

定性調査・インタビュー超実践ノウハウ

6月16日（火）★会場集合型

株式会社マーケティング研究協会2026年6月からのセミナースケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/006563post_2.php

P&G調査部出身で数千人を調査してきた山下さんと、実際のインタビュー動画などを見ながら“リサーチのプロ”は何を聞き出し、何に着目し、どう分析しインサイトに近づいているのか、わかりやすくノウハウやコツをお伝えいたします。

講師：山下 和美 株式会社えとじや

■AI活用

● 無料で使える生成AIで差をつける！ 企画・提案業務のスマート化

6月17日（水）

https://www.marken.co.jp/seminar/006484ai_2.php

ChatGPTやCopilotなどの生成AIの無償版での実務活用をテーマとしながら、効率のよい情報整理、マーケティングのフレームワークも組み合わせながら解説を行うほか、個人ワークも通して、生成AIの実際の使用方法もご理解いただけます。

講師：金森 努 金森マーケティング事務所 代表

■AI活用

● 法人営業でのAI活用商談準備でAIを使いこなす

6月19日(金)

https://www.marken.co.jp/seminar/006594aiai.php

営業現場でAI活用を進めるために、「得意先の情報を整理して分析する」

「商談相手との想定問答」2つの側面でヒントをお伝えします。

講師：喜山 荘一 株式会社ボイスジャーニー 代表取締役

■商品企画

● 1枚シートで長く支持される商品を作る！商品企画マーケティング 基礎編

7月3日(金)

https://www.marken.co.jp/seminar/006598post_219.php

元P&G出身で現在は大学でマーケティング理論を教える磯野講師が作成した１枚シートを使い、環境分析から顧客体験設計まで商品企画の全体像を4時間で体系的に習得できます。基礎をしっかり押さえたい方におすすめです。

講師：磯野 誠 公立鳥取環境大学経営学部教授

■ブランディング

● 値崩れせずに売る！高付加価値ブランドの育成法とデザイン戦略

7月8日(水)

https://www.marken.co.jp/seminar/006517post_167.php

付加価値の定義から競争軸を変える発想法、価格・販路・ターゲットを含めた

戦略設計、さらに価値を伝える「言語化・視覚化」の方法まで体系的に解説。

「なぜ価値が伝わらず、値崩れしてしまうのか」とお悩みの方のヒントがここにあります！

講師：岡田 裕幸 株式会社B.I.Pジャパン 代表取締役

■マーケティング

● レシート・検索・AIで購買の解像度を高める！

即食市場（惣菜・冷食など）のこれからと企画開発のヒント

7月9日(木)

https://www.marken.co.jp/seminar/006597post_218.php

惣菜・冷食などの即食市場のトレンドを多角的に分析。生活者の実態を、レシートデータ・検索データを掛け合わせてひも解く、実践セミナーです。次に来る食のトレンドなども含め解説をいたします。

講師：児玉 一穂 日本食研ホールディングス 食未来研究室

■トレードマーケティング

● 消費財メーカーの営業革新を考える 次世代リーダー塾 第2期

7月15日(水) ★会場集合型

https://www.marken.co.jp/seminar/006491post_151.php

元花王GCMKの常務と共に「メーカーとして今後の営業はどうあるべきか」を

他社参加者と交流しながら本音で考える次世代リーダー育成講座。

中長期の変革を「自分ごと」として考えたい方に。

講師：中山 淳史 株式会社マーケティング研究協会 社外取締役

■商品企画

● こんなのが欲しかった！と言われる 商品企画アイデアの生み出し方と見せ方

7月16日(木)

https://www.marken.co.jp/seminar/006567post_203.php

受賞歴・ヒット商品を数多く手がけてきた講師が、アイデアの出し方と評価方法、

社内外で一瞬で伝わる「見せ方」、実現可能な企画への落とし込み方を

文房具・日用品・菓子など豊富な事例とともに解説します。

講師：いしかわ かずや アイデアクリエイター

■マーケティング

● ベビー用品マーケター直伝！

既存商品を子ども市場で売る/もっと売る マーケティング戦略

7月22日(水)

https://www.marken.co.jp/seminar/006595post_217.php

ベビー用品業界で約20年、顧客対話からヒット商品を生み出してきた専門家が

登壇。子ども市場特有の「親×子の二重構造」から売れない原因を紐解き、

フレームワークを使って競合・顧客の捉え方を見直します。

講師：市瀬 広子 リサーチ＆マーケティングプランナー Seven 代表

■BtoB営業力強化

● 【無料セミナー】案件を自ら生み出す 営業人財・組織のつくり方

7月28日(火)

https://www.marken.co.jp/seminar/006601post_221.php

「呼ばれた案件に対応する営業」から「案件を自ら生み出せる営業」への転換に

必要な人財育成・組織化のポイントを実際の事例を交えて解説します。

「待ちの営業」からの脱却を目指す方・組織づくりに悩む管理職の方にぜひ。

講師：伊藤 隆裕 社会産業イノベーション株式会社 代表取締役

■デザインマーケティング

● マーケティング戦略に沿った"伝わるデザイン"を創出する力を磨く

デザインマーケティングセミナー

※基礎編と実践編の両講座をお申込みいただくとご優待が適応されます。

■基礎講座 7月29日(水)

https://www.marken.co.jp/seminar/006602post_222.php

デザインの基本法則から具体事例・最新トレンドまでマーケティング視点で解説。

生成AIを活用した新しいデザイン開発手法や、効果を高める活用ポイントも

紹介します。「伝わるデザイン」を設計する力を身につけたい方はぜひ！



■実践講座 8月26日(水)

https://www.marken.co.jp/seminar/006603post_223.php

マーケティング課題に沿ってデザインに落とし込む実務にフォーカスした実践講座。

ケーススタディや参加者同士の意見交換・講師からのフィードバックを通じて

「良いデザイン」をアウトプットする実践力を養います。



講師：ウジトモコ 株式会社ウジパブリシティー CEO

以降の開催予定は以下より確認できます。

https://www.marken.co.jp/seminar/

マーケティング研究協会



株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/