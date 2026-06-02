「グッドキャリア企業アワード2026」の応募受付を開始します

株式会社パソナ キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）～従業員のキャリア形成支援に取り組む企業を募集～

厚生労働省は、従業員の自律的なキャリア形成について他の模範となる取組を行っている企業を表彰する「グッドキャリア企業アワード2026」の応募受付を、2026年6月1日より開始しました。

アワードでは、受賞企業の理念や取組内容、成果を広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を社会に広めていくことを目的としています。

この度、応募を検討されている企業の皆さま向けに、エントリー企業向けオンライン説明会を開催します。

アワードの概要、過去の受賞企業の取組、応募方法や応募時のポイントなどをわかりやすくご案内します。

アワード概要はこちら :https://www.mhlw.go.jp/career-award/award_outline.html

■背景

産業構造の変化、グローバル化等が進展する中で、我が国の経済が競争力を高め、引き続き成長を遂げていくためには、変化する経済社会に対応できる人材を育成していくことが必要です。

また、労働力人口の減少、少子高齢化が進む中で、誰もが意欲と能力に応じて働くことができる社会を実現していくためには、働く一人一人の能力を高め、生産性を高めていくことが不可欠です。

■グッドキャリア企業アワードとは

「グッドキャリア企業アワード」は、従業員の自律的なキャリア形成の支援について、他の模範となる取り組みを行っている企業等を表彰し、その理念や取組内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及させることを目的としています。

■募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155536/table/33_1_2d7c2eee8205edef470b8df217cc04a8.jpg?v=202606020451 ]

■エントリー企業向けオンライン説明会について

アワードにエントリーされる企業様向けに、エントリー企業向けオンライン説明会を実施いたします。

説明会では、

・アワードの概要

・過去の受賞企業の取組

・応募方法や応募時のポイント

などについて詳しくご説明します。

ご興味をお持ちの企業様、応募を検討されている企業様、ぜひ、お気軽にご参加ください。

■エントリー企業向けオンライン説明会

全5回開催｜ご都合のよい回にご参加ください

第1回：6月10日（水）15:00～15:30

第2回：6月16日（火）12:00～12:30

第3回：6月25日（木）18:00～18:30

第4回：6月29日（月）14:00～14:30

第5回：7月 7日（火）11:00～11:30

※アーカイブ配信はありません

▼エントリー企業向けオンライン説明会(無料)のお申込みはこちら

■お問合せ先

オンライン説明会に申し込む :https://forms.cloud.microsoft/r/9u6C4XCryH

メール： career-award@pasona.co.jp

お問い合わせフォーム： https://forms.microsoft.com/r/vgZK4gN62B