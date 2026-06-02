富山大学生発の地域ブランド「トヤママーケット」を法人化しました。

一般社団法人トヤママーケット2026年度 初回リリースアイテムイメージ

一般社団法人トヤママーケット（所在地：富山県富山市、代表理事：渡邉天太）は、富山大学の学生サークル「富山大学マーケティング研究会」を母体に展開してきた地域ブランドプロジェクト「トヤママーケット」を、活動の継続性向上と事業拡大を目的として、2026年2月に一般社団法人化したことをお知らせいたします。

また、学生の視点で地域文化や企業の魅力をデザインとして再編集・発信する活動を継続するとともに、地元企業との連携を強化し、地域と若者をつなぐ新たな地域ブランドプロジェクトとして活動を展開してまいります。

１．法人化の背景

-学生活動から、地域に根ざした継続事業へ-

トヤママーケットは、富山大学の学生サークル「富山大学マーケティング研究会」が、2025年4月に「デザインの力で富山を元気にしたい」という想いから立ち上げたプロジェクトです。

これまで、富山の文化や風景をモチーフにしたオリジナルTシャツやステッカーなどの企画・制作を行い、書店での販売やフリーマーケット、大学祭などを通じて、若者が日常の中で地域への愛着や誇りを表現できる文化づくりに取り組んできました。

トヤママーケットは、学生が主体となり、若者の視点から地域文化や企業の魅力を再編集・発信する「ボトムアップ型」の地域プロジェクトである点に特徴があります。

今回の法人化により、任意団体から一般社団法人へ移行することで、組織としての継続性と社会的信用を高め、企業・行政・大学との正式な連携や共同事業をより推進してまいります。

２．富山大学との連携について

-商標使用許諾契約を締結、大学公認カレッジTシャツとして展開-

一般社団法人トヤママーケットは、富山大学と商標使用に関する許諾契約を締結し、大学公認カレッジTシャツの企画・製造・販売を開始いたします。

本取り組みでは、学生自身の視点によるデザインを取り入れることで、日常的に着用したくなる新しいカレッジウェアの開発を目指します。

３． 販売展開について

-第1弾として、7月から「くまざわ書店マルート店」にて販売開始予定-

本事業の第1弾として、2025年に実施した販売企画に続き、くまざわ書店マルート店において、2026年7月1日（水）からオリジナルTシャツの販売を開始いたします。

あわせて、富山大学構内での販売や大学祭への出店、地域イベントやフリーマーケットへの出展など、多様なリアル接点を通じて販売機会の拡大を図っていく予定です。

これらの取り組みにより、学生自らが企画・販売・発信までを一体的に担い、地域住民や来訪者との直接的なコミュニケーションを生み出すとともに、地域ブランドとしての認知拡大を図ります。

さらに将来的には、常設店舗の開設も検討しており、トヤママーケットの世界観を体験できる拠点として、継続的なブランド発信とコミュニティ形成を目指します。

４．主な取り組み

（1）地域をデザインしたオリジナルグッズの企画・販売

富山の文化や風景、地域資源をモチーフにしたTシャツを中心に、ステッカーや缶バッジなどのグッズの企画・制作を行います。

本事業では、地域ブランディング会社である ローカルスタイル株式会社 (https://localstyle.jp/)（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：渡邉博昭）の支援のもと、事業運営やブランド展開を進めてまいります。

（2） 「就活ラジオ」との連携による企業コミュニケーション支援

株式会社就活ラジオ(https://www.shukatsuradio.com/) （本社：富山県富山市、代表取締役：碓井一平）と連携し、企業の理念や魅力を学生視点で再編集し、デザインや情報発信を通じて若年層に届ける取り組みを展開します。

若者採用に課題を抱える地域企業に対し、オリジナルデザインTシャツなどを活用した新たな企業コミュニケーションやブランディング支援を提案してまいります。

（3）デザイン会社BEANSとのクリエイティブ連携

株式会社ビーンズ・クリエイティヴ・ディレクションズ(https://beans.jp/)（本社：富山県富山市、代表取締役：斎藤 航）と連携し、ブランド設計およびデザイン品質の向上、各種印刷物やWEBサイトなど多様なクリエイティブ制作への対応を図ります。

５．今後の展望

一般社団法人トヤママーケットは、書店・大学構内・学祭・地域イベントといった多様な販売接点を起点に、単なる商品販売にとどまらず、人と地域をつなぐ「関係づくり」を軸とした地域ブランドの構築を進めていきます。

これらのリアルな接点を通じて生まれる出会いや体験を蓄積し、来訪者や購入者との継続的な関係性へと発展させることで、地域との関わりを「消費」から「参加」へと深化させていきます。

また、将来的に検討している常設店舗は、販売の場であるだけでなく、学生・企業・クリエイターが交差し、新たな企画や価値が生まれる「共創拠点」として位置づけていく予定です。

さらに、富山の企業や地場産業、伝統工芸などを学生の視点で再編集し、新たな商品・ブランドとして発信することで、地域の価値を可視化し、県内外へ広く伝えていきます。

こうした取り組みを通じて、学生が卒業後も地域と関わり続ける関係性を生み出すとともに、県外からの関心や来訪を促進し、若者が誇れる持続的な地域ブランドの形成を目指します。

※2025年度販売風景

2025年度 「くまざわ書店マルート店」販売風景2025年度 学園祭販売風景2025年度 富山市総曲輪グランドプラザ イベント参加風景