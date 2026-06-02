クレイア・コンサルティング株式会社

組織・人事コンサルティングサービスを提供するクレイア・コンサルティング株式会社（代表取締役：草間徹、東京都港区芝3-2-18 TEL：03-5439-9108）は、課長・部長・プロジェクトリーダーなど、現場で人と組織のマネジメントを担うミドルマネージャーに向けた新たなオウンドメディア『管理職のジレンマ』を公開します。

本メディアは、人事向け実務やマネジメント理論の解説ではなく、現場の管理職が日々直面する

「難しい部下に評価をどう伝えるか？」

「時間がない中でどう任せるか？」

「ハラスメント不安とどう向き合うか？」

「自分自身の燃え尽きをどう防ぐか？」

…といったお悩みを起点に、状況の整理と、明日から試せる具体的な一手を提供することを目的としています。

メディア公開の背景

オウンドメディア『管理職のジレンマ』について

オウンドメディア『管理職のジレンマ』トップ画面URL：https://www.creia.jp/dilemma/- 人事・組織マネジメントに関する情報は近年大きく増えています。一方で、その多くは人事部門や 経営層など、「制度を設計する側」に向けた情報が中心です。- しかし、現場のミドルマネージャーが日々直面しているのは、制度そのものではなく、制度をどう 現場で運用するかという“How”の悩みです。たとえば、評価制度を理解していても、厳しい評価を部下にどう伝えるかは簡単ではありません。1on1の重要性を知っていても、実際に何を話せばよいか迷うことがあります。- また、働き方改革、ハラスメント対応、人的資本経営、DX・AI活用、リモートワークなど、企業を取り巻く変化が進む中で、ミドルマネージャーには成果創出と部下育成、現場への方針展開、メン タルヘルスや労務リスクへの一次対応など、従来以上に多面的な役割が求められています。- その一方で、ミドルマネージャーは、上司と部下、本社と現場、成果と育成、正論と現実の間で板 挟みになりやすく、自分自身の悩みや迷いを相談しづらい立場でもあります。- こうした状況を踏まえ、当社は、現場の管理職本人が自分の悩みから学び、考え、実践できる情報 基盤として『管理職のジレンマ』を立ち上げます。

（1）コンセプト

『管理職のジレンマ』は、課長・部長・プロジェクトリーダーなどのミドルマネージャーが、人と組織のマネジメントについて、現場の悩みベースで学び・考え・実践できるオウンドメディアです。

サイト名の「ジレンマ」には、管理職が日々直面する判断の難しさや割り切れなさに単純な解決策はなく、その悩みにストレートに向き合いたい、という思いを込めています。

本メディアは、日々組織・人事領域で様々な経営改革に取り組むコンサルタントの視点で、現場の管理職が抱える迷いや葛藤を一緒に整理し、現実の制約の中でも解決につなげるための一手を見つけるための場です。

（２）本メディアが大切にする3つの視点

本メディアのコンテンツには、以下の3つの視点を一貫して盛り込むことで、読み手である管理職

が自社内の研修では得られない学びや実践知を得られることを狙いとしています。

●共感

ミドルマネージャーが抱える、上からの圧、下からの不満、横との調整、評価への迷い、キャリア

不安、孤独感などを、読者が「これは自分の話だ」と感じられる言葉で扱います。

●整理

組織論、心理学、人事実務、コンサルティング現場での知見をもとに、「なぜこの悩みが起きるの

か」を構造的に整理します。

●実践

記事を読んで終わりにせず、会議前に確認できること、部下にかける一言、評価面談前に準備する

メモ、上司に確認すべき期待値など、現場で試せる小さなアクションに落とし込みます。

（3） 主なコンテンツカテゴリ

１.役割とスタンス ２.チームマネジメント ３.評価とフィードバック ４.育成・キャリア支援

５.働き方・労務対応 ６.生産性・仕事術 ７.キャリアとセルフケア

の７つのテーマを基軸に、悩みや解決策など様々な切り口で次の一手につながるコンテンツを提供

します。

オウンドメディア『管理職のジレンマ』の記事一覧イメージURL：https://www.creia.jp/dilemma/

（４） 公開時の記事テーマ例

公開時には、ミドルマネージャーが日々直面しやすいテーマを中心に15本の記事を公開します。

 裁量がないのに責任だけ負わされると感じるとき

 上司に期待されていることが掴めないとき

 評価面談で部下から反論されたとき

 部下に注意したいが、関係をこじらせたくないとき

 1on1で話すことがなくなったとき

 会議が多すぎて仕事が進まないとき

 AI活用におけるリスクとどう向き合うか

 自分でやったほうが早いと感じてしまうとき

 部下のメンタル不調のサインに気づいたとき

 管理職自身が燃え尽きる手前でできること など

本メディアでは、こうした管理職のお悩みを”本人の能力不足”と片付けるのではなく、役割構造

や制度運営といった”組織の課題”として整理し、管理職が現場で試せる具体的な行動につなげます。

（5） 今後の展開について

『管理職のジレンマ』は、現場のミドルマネージャーが抱える悩みや、弊社主催のウェビナー等

で寄せられる質問、読者の反応をもとに、実践知を継続的に蓄積・発信していくことを目指します。

今後は以下の取り組みを予定しています。

● 毎月３本のコンテンツを当メディア及びメールマガジンにて配信

● 評価、育成、1on1、仕事量、メンタルケアなど記事テーマに即したウェビナーの開催

● 管理職に役立つチェックリスト・実践ガイドなどのダウンロード資料の公開

● 当メディア内の簡易診断結果による読者の傾向を踏まえた記事の配信

● 読者から寄せられた悩みをもとにしたQ&Aコンテンツの展開

本プレスリリースに関するお問合せ先

クレイア・コンサルティング株式会社

担当：和田（わだ）、秋山（あきやま）

TEL：03-5439-9108 E-mail：info@creia.jp

クレイア・コンサルティング株式会社

【創業】2002年7月 【代表者】草間 徹

【事業内容】「組織・人事」領域における経営コンサルティングサービス等の提供

●M&A人事 ●人事戦略 ●人事制度改革 ●人員・人件費マネジメント ●意識調査 人材アセスメント ●人材育成体系・研修開発

【住所】〒105-0014 東京都港区芝3-2-18

【URL】https://www.creia.jp/