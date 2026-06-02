株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農、以下「マイネット」）は、累計80タイトル以上のゲーム運営で培った独自のノウハウを基盤とし、AIを活用した運営業務の更なる効率化を推進していることをお知らせいたします。本取り組みでは「運営コストの50%削減」という目標を掲げ、捻出したリソースを「人だからこそできる価値創造」へ集中投資することで、ユーザー体験の向上と事業の永続的な成長を目指します。

■AI活用により目指す未来像

この度、改めて当社はAIにて効率化を図るべき業務と、ユーザー様の満足度を高めるために人的リソースにて対応すべき業務、IP保全の観点から利用を禁止すべき業務についての再整理を行い、「運営コストの50%削減」を目標として定めました。

当社のAI推進における目的は単なるコスト削減ではありません。AIの導入により更なる業務プロセスの効率化を実現し、創造性が必要とされるような「人だからこそ取り組める価値創造」に、より注力できる体制を構築することを目的としております。

■現在の進捗と具体的な成果

「運営コストの50%削減」という目標に対し、既に複数のタイトルにおいて実証実験を開始しており、約20%のコスト削減という成果が出ております。具体的には、以下の領域での活用が進んでいます。

1. 大量の運営データに基づくユーザーニーズの高速分析

2. 施策決定後のマスタ入力等のプランナー作業の一部自動化・高速化

3. 定型的なアイコン等、部分的なクリエイティブ素材の制作

■今後の展望

当社は引き続き、AI導入の対象となるタイトルや業務範囲を拡大し、ゲーム運営における価値創出の最適化を目指し、更なる長期運営化を実現してまいります。

また既に当社が運営しているタイトルの改善にとどまらず、セカンダリー領域における新規タイトル獲得の検討時にも、AI活用によるコスト削減効果を織り込むことにより、これまで以上に広範かつ積極的な獲得活動を実現することや、ソリューションとして応用・横展開することによりゲーム会社様への提供価値の向上を図ります。

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションに掲げるエンターテインメント企業。

ゲームの長期運営・再成長を実現する独自の運営力を強みに、安定的な収益基盤を構築。

その基盤とノウハウをもとに、プロスポーツリーグ公式サービスの開発・運営を行うスポーツコンテンツ領域、ハイレベル人材のマッチングを行う人材マッチング領域、さらには企業の事業成長を支援する戦略コンサルティング領域へ展開し、持続的な成長を目指しています。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp