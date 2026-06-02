ヘアスタイリング剤ブランドMONOQU（モノーク）よりグロスフォグ、オイルジャムが登場

三口産業株式会社

化粧品製造販売を行う三口産業株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表者：三口雅司）は、美容室専売品ブランド ミアンビューティーのヘアスタイリング剤ブランド「MONOQU(モノーク)」より、「質感」と「ケア」を両立し、プロ品質の仕上がりを日常で手軽に再現できる新製品として、「グロスフォグ」を2026年6月15日（月）に、「オイルジャム」を2026年7月1日（水）に発売いたします。

MONOQUは、「ゆるぎない私を、創る。」をブランドメッセージに掲げるスタイリング剤ブランドとして2025年2月に誕生。近年、日本人の髪質やヘアスタイルは多様化し、スタイリングアイテムの種類も豊富になってきていることにより、正しいケアの方法やアイテムの見極めは難しく、髪にダメージを与えてしまうケースが増えています。その代表例として「オイル毛」「ビルドアップ毛（皮膜毛）」が挙げられ、このような毛髪の状態はヘアサロンでの施術にも影響を及ぼします。この「オイル毛*1」「ビルドアップ毛*2」に着目し、「トリプルレイヤー処方」を共通処方として採用したスタイリング剤として「MONOQU」は誕生しました。



今回新たに「質感」と「ケア」を両立し、プロ品質の仕上がりを日常で手軽に再現できる新製品

「オイルジャム」「グロスフォグ」の2製品を発売いたします。

*1 髪の中にオイル分が入り込みすぎている状態。

*2 スタイリング剤やシャンプーやトリートメント等の油分や樹脂が髪や頭皮に蓄積し、取り除かれないまま残留する状態。

新登場「質感」と「ケア」を両立し、プロの仕上がりを日常に。MONOQU GLOSS FOG ／ OIL JAM

GLOSS FOG 120g \2,640（税込） 2026年6月15日（月）発売

ダメージヘアもしっとりまとまり、仕上げにツヤをプラスする美容液スプレー

髪にツヤと潤いを与え、紫外線・熱・摩擦などの日常的なダメージ要因から髪を守りケア。

つけた瞬間から、なめらかでやわらかな手ざわりへ導き、自然なツヤとスタイルを崩さない軽い質感を実現。

ツヤとケアを同時に叶える

ダメージを受けた髪に潤いを与えながら、仕上げに自然なツヤをプラス。

ひと吹きするだけで、髪そのものが美しく見える質感へ。

重さを残さない、持続するツヤ

ベタつきを抑えた軽やかな仕上がり。

ストレートから巻き髪までスタイルを崩さず、作り込みすぎない洗練された質感へ。

日中も夜も使えるマルチケア

紫外線、熱、摩擦などの日常ダメージから髪を守りながら、なめらかな指通りをキープ。

就寝前の使用で、静電気や枕摩擦による負担も軽減し、ナイトケアとしても活躍。

HOW TO USE

髪全体にスプレーして使用してください。

薄く塗布することで、就寝前のナイトケアとしても。

おすすめの方

■ツヤは欲しいが、重い仕上がりは避けたい

■カラーやブリーチによるパサつきが気になる

■ストレートでツヤ感を出したい

処方特徴

OIL JAM 100g \3,520（税込） 2026年7月1日（水）発売

余分な重さを感じさせないウェットな束感が続く伸ばし方や使用量でセット力の調整が叶うジャム

ウェットなツヤと程よい動きを演出し、手でなじませやすいなめらかな使用感。

熱や紫外線によるダメージを補修し、うるおいを保ちながらスタイリングをサポート。

ツヤとフォルムを同時に

フォルムは適度にキープをしながら、内側からにじむような自然なツヤ感を演出。

作りこみすぎない、今っぽい質感を持続。

ツヤ感を自由にコントロール

軽やかなナチュラルスタイルから、濡れ感のあるウェットスタイルまで対応。

使用量次第で、スタイルの印象を自由にデザイン。

誰でも使いやすい操作性

なめらかに伸びて髪全体に均一になじむため、スタイリングが苦手な方でも簡単。

べたつかず、固まりすぎず、重たくなりにくい軽やかな使い心地で理想的な仕上がりへ。

HOW TO USE

適量を手に取り、手のひらでよく伸ばしてから髪に馴染ませて下さい。

足りない場合は、少量ずつ付け足して下さい。

おすすめの方

・オイルでは束感が物足りない

・ウェットスタイルを長時間キープしたい

・タイトなスタイルを好む

・軽く動きのあるレイヤースタイルを楽しみたい

処方特徴

MONOQUのスタイリング剤の共通処方

オイル毛・ビルドアップ毛のデメリットに着目したトリプルレイヤー処方

MONOQU ラインナップ

MONOQU WATER GEL 200mL \3,630（税込）

弾力のある柔らかいウェーブとツヤ感が続くウォータリーなジェル

フォームに代わる新しいパーマ用スタイリング剤として提案できる、リッジのキープ性とうるおい感に注力した、塗布しやすいウォータリーなジェル。※ハーフウェット状態で使用。

使用量目安：ボブで3プッシュ～

対象毛・スタイル（目安）

■ウェーブパーマ

■おくれ毛アレンジ

■前髪アップ

■ショート～ロング

■軟毛～硬毛

おすすめの方

■パーマスタイル全般

■ウェットなスタイルが好き

■パサつきが気になる

■フォームを上手く使えない

MONOQU BALM WAX 45g \3,520（税込）

動きとツヤ、軽いまとまり感が続く、再セット可能なバームとワックスのハイブリッド

バームのような自然なツヤとワックスのようなセット力で、軽い動きとまとまり感を叶える。今までワックスにオイル等を混ぜて作っていた質感をひとつで。

対象毛・スタイル（目安）

■ストレート

■ウェーブ

■まとめ髪

■ショート～ボブ

■普通毛～硬毛

おすすめの方

■スタイルに動きを付けたい人

■ワックスにツヤが足りないと思う人

■バームのナチュラル感は欲しいがもっとセット力も欲しい

MONOQU OIL 60mL \3,740（税込）

潤いと繊細な束感続くニュートラルな質感のスタリングオイル

しっとり潤い、ツヤ感をキープするのにベタつかず軽い仕上がり。

ベタつきによる崩れや、脂っぽい匂いにもなりにくく、付けたての質感と香りをキープ。

使用量目安：ミディアムで4プッシュ前後

対象毛・スタイル（目安）

■ショート～ロング

■軟毛～硬毛

■ストレート

■ウェーブ

おすすめの方

■時間が経つとベタつきが気になる

■重たい質感・束感が苦手

■スタイリング剤としてオイルを使いたい

MONOQU BALM 45g \3,740（税込）

しなやかな束感続く、手櫛が通せるなめらかな溶け感バーム

人肌で溶けやすく、よく伸びるテクスチャー。自然なツヤ感と束感、適度なセット力で、時間が経過してもベタつきが少なく、洗い落ちの良いヘアバーム。

使用量目安：ボブでパール粒１個分～

対象毛・スタイル（目安）

■ショート～ミディアム

■普通毛～硬毛

■ストレート

■ウェーブ

おすすめの方

■オイルよりも束感が欲しい

■ベタつくバームは避けたい

■毛先の広がり、パサつきが気になる

MONOQU OIL JELLY 80g \3,300（税込）

サラサラ×エアリー。するっと指通りの良さが続く新感覚ジェリー

オイル成分※が潤いと自然なツヤを与えながらも、束感やウェット感ではないサラッと軽いストレート、レイヤーヘアを美しく魅せるオイルジェリー。

使用量目安：ミディアムでパール粒2個分～

対象毛・スタイル（目安）

■ショート～ロング

■軟毛～硬毛

■ストレート

■レイヤー

おすすめの方

■オイルは重たく感じる

■軽くサラサラにまとめたい

■ウェット感やギラつきは避けたい

■広がりが気になる

※ シクロペンタシロキサン（コンディショニング剤）、ジメチコン、ジメチコノール、アモジメチコン（以上毛髪保護剤）、

（C１３-１６）イソパラフィン、（C１０-１３）イソパラフィン、イソステアリン酸、イソノナン酸イソノニル（以上油脂剤）

香り

個性と奥行きを感じるブレンド “ビターシトラスウッディ“ノート

ビターで少しスパイシーなシトラスから、落ち着きのあるウッディーへ流れる複雑で奥行きのある香り。それぞれのアイテムに合わせたベストなバランスで調合しているため、アイテム毎に香り方が異なります。 バリエーションもあり、ミックスしてもマッチする香りです。原料臭へのマスキング効果も高く、酸化臭も感じにくい香料を採用しました。

MONOQUについて

MONOQU(モノーク)は、「ゆるぎない私を、創る。」をブランドメッセージに掲げるスタイリング剤ブランド。流行に左右されず、自分の感性で素直に選択するたったひとつ(MONO)の個性と、自分が考える「格好良さ(QUALITY)」を貫くことを大切にするというブランドの価値感を“MONOQU”と表現。「今日」そして「未来」までのヘアスタイリングを持続させるMONOQUは、使う人の自信も持続させ、「ゆるぎない私」の実現に寄り添います。

■ブランドサイト：https://monoqu.jp(https://monoqu.jp)

■Instagram：https://www.instagram.com/monoqu_official/(https://www.instagram.com/monoqu_official/)

【会社概要】

商号：三口産業株式会社

代表者：三口雅司

所在地：大阪府大阪市天王寺区玉造本町6-5

設立：1955年10月

事業内容：化粧品製造販売・医薬部外品製造販売

資本金：2,700万円

TEL：06-6761-5636（代）

コーポレイトサイトhttps://www.mian.co.jp/