【対談レポート公開】モスフードサービス 中村栄輔社長「CEOのリーダーシップ」

株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ（東証スタンダード9339）は、「【CEOのリーダーシップ】～株式会社モスフードサービス 中村栄輔社長～」をタイトルとした、対談レポートを公開いたしましたので、お知らせいたします。

| 対談レポートの概要

資料のダウンロードはこちらから（無料） :https://coacha.v2.nex-pro.com/campaign/94532/apply?np_source=prtimes

企業理念の「モスの心」という独自の価値観と地域密着型の店舗づくりを軸に、「モスバーガー」を国内および海外に展開し、安定した成長を続ける株式会社モスフードサービス。

2016年の社長就任以来、約10年間にわたり企業の成長をけん引されてきた中村栄輔社長に、社長就任後の変化や、経営における違和感に気づくための工夫、そして働く姿勢などをうかがいながら、現代のCEOに求められるリーダーシップの本質について、当社会長の鈴木がうかがいました。

本対談レポートは、2026年3月に開催したウェビナー、「【CEOのリーダーシップ】～第4弾 株式会社モスフードサービス 中村栄輔社長～」(https://coacha.v2.nex-pro.com/campaign/90416/apply)の内容を元に構成したものです。

| 株式会社コーチ・エィについて

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コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業（当時はコーチ・トゥエンティワン）以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割（売上高比）がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。

東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@coacha.youtube『組織変革コーチングのプロフェッショナル集団』コーチ・エィ メールマガジン :https://old.coacha.com/wgc/『WEEKLY GLOBAL COACH』

本件に関するお問い合わせ

株式会社コーチ・エィ IR・広報

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