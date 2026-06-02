NY発のバッグブランド マンハッタンポーテージとANAが初コラボ！『Manhattan Portage for ANA』機能性バッグ３種類 ANAショッピングA-styleにて6/2より販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、ニューヨーク発のバッグブランド「Manhattan Portage （マンハッタンポーテージ）」とANAの初コラボレーションとなる『Manhattan Portage for ANA』より、バッグ3種類を発売します。6月2日（火）よりANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/astyle/）にて販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350773/images/bodyimage1】
■ マンハッタンポーテージの人気モデルをベースにした、ANA別注の特別仕様バッグ
シンプルながらも洗練されたデザインとモノづくりに対するこだわりから、長年根強い人気を誇るニューヨーク発のバッグブランド「マンハッタンポーテージ」。同ブランドのバッグの中でも特に機能性の高いモデルをベースにした、ANA別注のワンショルダーバッグ、ミニショルダーバッグ、メッセンジャーバッグが登場です。
ニューヨーク・マンハッタンの街並みをイメージした赤いロゴを、今回特別に青い刺繍にアレンジし、機影とANAロゴを配置。内装にも両ブランドのロゴをあしらった織ネームを配し、細部までこだわりました。軽量で身体にフィットするコンパクトな設計ながら、必要なものをしっかり収納できる実用性の高さも魅力のひとつです。普段使いしやすいデザインに、限定感と実用性を兼ね備えた、コラボモデルならではの特別感をしっかりと感じられる一品に仕上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350773/images/bodyimage2】
■ 販売チャネル
販売開始日 2026年6月2日（火）10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press0011
■ 商品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350773/images/bodyimage3】
(1) ＜ANAオリジナル＞Manhattan Portage for ANA Little Italy Crossbody Bag
ワンショルダーバッグは、ショルダーと背面に通気性に優れたメッシュ素材を採用。長時間の使用でも快適です。ショルダーは左右どちらにも付け替え可能で、利き手やシーンに合わせて自由にアレンジできます。
【価 格】15,950円（税込）
【カラー】ブラック
【素 材】外装・内装：ナイロン ショルダーストラップ：ポリプロピレン
【サイズ】（約）H36×W18×D11 cm ※付属ストラップ 60～105 cm
【重 量】（約）300g
【容 量】（約）5L
【仕 様】・メイン収納スペースの開閉はダブルジッパー仕様 ・メイン収納スペースに仕切りポケットを配置
(2) ＜ANAオリジナル＞Manhattan Portage for ANA Jogger Bag
ミニショルダーバッグは、コンパクトながら必要な荷物をしっかり収納でき、スポーツやタウンユースなど
幅広いシーンで活躍。ストラップは取り外し可能で、バッグインバッグとしても使える便利な2WAY仕様です。
【価 格】9,350円（税込）
【カラー】ブラック
【素 材】外装・内装：ナイロン ショルダーストラップ：ポリプロピレン
【サイズ】（約）H15×W24×D6cm ※付属ストラップ80～140 cm
【重 量】（約）180g
【容 量】（約）2L
【仕 様】・フロントにジッパーポケット付き ・取り外し可能なショルダーストラップ
(3) ＜ANAオリジナル＞Manhattan Portage for ANA Casual Messenger Bag JR
メッセンジャーバッグは、B5サイズの書類やタブレットもすっきり収まり、通勤・通学から休日のお出かけまで幅広く活躍します。
【価 格】14,850円（税込）
【カラー】ブラック
【素 材】外装・内装：ナイロン ショルダーストラップ：ポリプロピレン
【サイズ】（約）H21×W34×D14 cm ※付属ストラップ70～135 cm
【重 量】（約）300g
【容 量】（約）6L
【仕 様】・フラップにジッパーポケットを配置 ・メイン収納スペースにジッパー付き内ポケットを完備
■ Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）について
Manhattan Portageは、一人でも多くのニューヨーカーに高品質のバッグを届けたいというシンプルな思いから、1983 年ニューヨークで誕生しました。
最初のバッグは人々の生活をシンプルにすることを目的に、ニューヨークのバイク・メッセンジャーやイーストビレッジのDJ のためにデザインをし、製品化したのがはじまりです。
Manhattan Portage のDNA である『汎用性』『耐久性』『順応性』を示す“New York Tough”と、理念である“a bag for everyone” を大切なブランドスローガンに、多種多様なライフスタイルに対応する製品を展開しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350773/images/bodyimage4】
ANAショッピングA-style
＜A-style＞ https://www.astyle.jp/astyle/
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）
[U R L ] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350773/images/bodyimage1】
シンプルながらも洗練されたデザインとモノづくりに対するこだわりから、長年根強い人気を誇るニューヨーク発のバッグブランド「マンハッタンポーテージ」。同ブランドのバッグの中でも特に機能性の高いモデルをベースにした、ANA別注のワンショルダーバッグ、ミニショルダーバッグ、メッセンジャーバッグが登場です。
ニューヨーク・マンハッタンの街並みをイメージした赤いロゴを、今回特別に青い刺繍にアレンジし、機影とANAロゴを配置。内装にも両ブランドのロゴをあしらった織ネームを配し、細部までこだわりました。軽量で身体にフィットするコンパクトな設計ながら、必要なものをしっかり収納できる実用性の高さも魅力のひとつです。普段使いしやすいデザインに、限定感と実用性を兼ね備えた、コラボモデルならではの特別感をしっかりと感じられる一品に仕上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350773/images/bodyimage2】
■ 販売チャネル
販売開始日 2026年6月2日（火）10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press0011
■ 商品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350773/images/bodyimage3】
(1) ＜ANAオリジナル＞Manhattan Portage for ANA Little Italy Crossbody Bag
ワンショルダーバッグは、ショルダーと背面に通気性に優れたメッシュ素材を採用。長時間の使用でも快適です。ショルダーは左右どちらにも付け替え可能で、利き手やシーンに合わせて自由にアレンジできます。
【価 格】15,950円（税込）
【カラー】ブラック
【素 材】外装・内装：ナイロン ショルダーストラップ：ポリプロピレン
【サイズ】（約）H36×W18×D11 cm ※付属ストラップ 60～105 cm
【重 量】（約）300g
【容 量】（約）5L
【仕 様】・メイン収納スペースの開閉はダブルジッパー仕様 ・メイン収納スペースに仕切りポケットを配置
(2) ＜ANAオリジナル＞Manhattan Portage for ANA Jogger Bag
ミニショルダーバッグは、コンパクトながら必要な荷物をしっかり収納でき、スポーツやタウンユースなど
幅広いシーンで活躍。ストラップは取り外し可能で、バッグインバッグとしても使える便利な2WAY仕様です。
【価 格】9,350円（税込）
【カラー】ブラック
【素 材】外装・内装：ナイロン ショルダーストラップ：ポリプロピレン
【サイズ】（約）H15×W24×D6cm ※付属ストラップ80～140 cm
【重 量】（約）180g
【容 量】（約）2L
【仕 様】・フロントにジッパーポケット付き ・取り外し可能なショルダーストラップ
(3) ＜ANAオリジナル＞Manhattan Portage for ANA Casual Messenger Bag JR
メッセンジャーバッグは、B5サイズの書類やタブレットもすっきり収まり、通勤・通学から休日のお出かけまで幅広く活躍します。
【価 格】14,850円（税込）
【カラー】ブラック
【素 材】外装・内装：ナイロン ショルダーストラップ：ポリプロピレン
【サイズ】（約）H21×W34×D14 cm ※付属ストラップ70～135 cm
【重 量】（約）300g
【容 量】（約）6L
【仕 様】・フラップにジッパーポケットを配置 ・メイン収納スペースにジッパー付き内ポケットを完備
■ Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）について
Manhattan Portageは、一人でも多くのニューヨーカーに高品質のバッグを届けたいというシンプルな思いから、1983 年ニューヨークで誕生しました。
最初のバッグは人々の生活をシンプルにすることを目的に、ニューヨークのバイク・メッセンジャーやイーストビレッジのDJ のためにデザインをし、製品化したのがはじまりです。
Manhattan Portage のDNA である『汎用性』『耐久性』『順応性』を示す“New York Tough”と、理念である“a bag for everyone” を大切なブランドスローガンに、多種多様なライフスタイルに対応する製品を展開しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350773/images/bodyimage4】
ANAショッピングA-style
＜A-style＞ https://www.astyle.jp/astyle/
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）
[U R L ] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
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