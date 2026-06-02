ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、ショップスタッフが厳選したおすすめ商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを開催中です。

令和７年１２月から１ヶ月単位で商品を入れ替え実施している当企画。令和８年６月は、北海道産生乳を100％使用したアイスクリームをはじめ、共和町産らいでんメロン、バーベキュー・焼肉セットなど、夏にぴったりの北海道ご当地人気商品を３０品以上集めました。

https://www.ja-town.com/shop/c/c1001/

【ショップスタッフが選ぶおすすめ商品 ～お客様の送料負担なし～ 概要】

１．期 間：令和８年６月１日（月）～６月３０日（火）

２．内 容：期間中、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入いただけます。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c1097/





おすすめ商品

〇あいすの家 北海道ジェラート ８個セット

ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-812000900/

厳選した素材の風味を最大限に引き出した、ジェラート４種（ミルク・ぶどう・りんご・夕張メロン）

を詰め合せたギフトセットです。





〇共和町産 らいでんメロン 秀品 約2.0kg×２玉《７月上旬～発送開始》

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-201007500/

共和町は雨が少なく気候が安定しているため露地栽培が盛んな地域。

香りが芳醇で果肉は滑らかなメルティング質のらいでんメロンは、果汁もジューシーでとろけるような甘みです。

〇令和７年産 ゆめぴりか（精米） ５kg×２袋

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-11000342000/

北海道米の最高峰として選ばれ続けるブランド米です。

「米の食味ランキング」で2011年産から連続「特Ａ」受賞中

〇北海道よつ葉バター ポンドバター 450g×３ 加塩・食塩不使用

ＵＲＬ：加塩 https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-33604110/

食塩不使用 https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-33604120/

ミルクの風味と豊かなコクをぎゅっと濃縮した上品な味わいです。

ホテルやレストラン、洋菓子専門店など各界のプロに支持される業務用バターです。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown