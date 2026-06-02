2026年5月26日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Camera Lens Motor Market（カメラレンズ用モーター市場）」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/camera-lens-motor-market/590642324 調査結果公表日：2026年5月26日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：545社の市場参入企業を対象に調査を実施。対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他）、中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他） 調査手法：実地調査245件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月～2026年4月 本調査レポートには、成長要因、課題、機会、市場動向分析、主要企業の競合分析、市場セグメンテーション、地域別分析が含まれています。 市場概況 SDKI Inc.の分析によると、Camera Lens Motor Market（カメラレンズ用モーター市場）は、2025年に約67億米ドル、2035年に約126億米ドルに達すると予測されています。予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）は約6.9%と見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.のCamera Lens Motor Market（カメラレンズ用モーター市場）の研究と分析によると、同市場はスマートフォンの高機能化および多眼レンズモジュール需要の拡大を背景に成長が見込まれています。 スマートフォン販売台数の増加は、カメラレンズ用モーターへの需要を押し上げています。現代のスマートフォンには、広角、超広角、望遠、マクロ、ペリスコープなど複数のカメラモジュールが搭載されており、各モジュールに専用のオートフォーカス（AF）用および手ブレ補正用モーターが必要とされています。 IDCのデータによれば、2024年第4四半期の世界スマートフォン出荷台数は前年同期比2.4%増の331.7百万台となりました。これに伴い、VCM、OIS用モーター、ペリスコープレンズ用アクチュエーターへの需要が高まっています。 コンパクトカメラやミラーレスカメラ出荷台数の増加も市場成長を牽引しており、プロ向けカメラでは高速AF、瞳検出AF、動画撮影時の手ブレ補正、静音性が求められています。

最新ニュース

SDKI Inc.の調査によると、Camera Lens Motor Market（カメラレンズ用モーター市場）の主要企業は以下の通り事業展開を進めています： ・2026年4月、ARRIは高性能レンズモーター「cforce MAX」を発売。インテリジェントなオンボード制御により、Hi-5レンズ制御システムの性能を強化するものです。 ・2026年1月、Fujifilmはリニアモーター、ステッピングモーター、オートフォーカス用アクチュエーターモーター、手ブレ補正用駆動モーターを搭載したレンズ一体型長距離カメラ「FUJIFILM SX400」を発売しました。

市場セグメンテーション

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SDKI Inc.のCamera Lens Motor Market（カメラレンズ用モーター市場）調査では、市場をモータータイプ別に分割しています。ボイスコイルモーター（VCM）、リニアモーター、ロータリーモーターが主要セグメントです。 VCMセグメントは小型性、高速な応答速度、低消費電力という特長から、スマートフォンのオートフォーカス（AF）や光学式手ブレ補正（OIS）システムで広く採用されており、2026～2035年間に約46%の市場シェアを占めると予測されています。スマートフォン生産台数の増加がVCM需要の主要牽引要因です。

地域概要

SDKI Inc.のCamera Lens Motor Market（カメラレンズ用モーター市場）分析によれば、アジア太平洋地域はスマートフォンやプロ用カメラ販売の拡大、電子機器製造強化の政府施策、自動運転・ADAS投資増加を

Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のCamera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)における主要企業は以下の通りです: • Samsung Electro-Mechanics • LG Innotek • STMicroelectronics • ON Semiconductor • Texas Instruments さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Canon Inc. • Nikon Corporation • Sony Corporation • Fujifilm Corporation • Ricoh Imaging

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