ぐんま地域コンソーシアム事務局(株式会社ジェイ・エヌ・エス 所在地：群馬県高崎市 代表取締役：六本木 利春)は、令和8年度の活動開始にあたり、2026年6月23日(火)にGメッセ群馬 中会議室にて「ぐんま地域コンソーシアム 第1回研修会」を開催します。参加費は無料で、現在参加者を募集しています。





各4つのテーマ





■ぐんま地域コンソーシアムとは

「ぐんま地域コンソーシアム」は、農家・食品メーカー・飲食店・流通業者、さらにはデザイナーやITの専門家まで、群馬の「食」に関わる多様な事業者が集まり、一社では実現できない「新しい商品」や「新しい仕組み」を共に形にするプラットフォームです。





2025年に公布され、2026年に本格施行された「食料システム法」により、生産から販売まで、食に関わるすべての事業者に「食品の付加価値向上」と「適正な価格形成」が求められています。原材料費・物流費の高騰、気候変動リスクが高まるいま、単独での対応には限界があります。本コンソーシアムは、「つながって解決する」ことで、食の未来を群馬から創り出すことを目指しています。









■4つの分科会で、群馬の食を次のステージへ

本コンソーシアムでは、以下の4つのテーマの分科会を設置し、約1年にわたってプロジェクトの創出を推進します。





A：産地と企業との新たなパートナーシップ(地近接型加工施設の共同設置、生産者と実需者による新商品共同開発など)

B：流通の合理化による価値向上(共同配送による物流コスト削減、AI需要予測による食品ロス削減など)

C：環境にやさしい仕組みづくり(商品パッケージの脱プラスチック化、食品残渣の堆肥化サイクル構築など)

D：消費者に選ばれるための価値提示(サステイナブルな生産者を支援する特設販売コーナー設置、温室効果ガス削減貢献度のラベル表示など)





各プロジェクトの取り組みは食料システム法に基づく内容として実施し、国から計画の認定を受けることで、金融支援や税制優遇などのサポートを活用できます。









■第1回研修会 開催概要

イベント名 ： ぐんま地域コンソーシアム第1回研修会

日時 ： 2026年6月23日(火) 13時30分～16時30分

会場 ： Gメッセ群馬 中会議室(群馬県高崎市)

内容 ： 食料システム法と認定制度の解説／バイヤーによる講演／

ワークショップ・発表／名刺交換会・交流会

参加費 ： 無料

対象者 ： 群馬県内の農業従事者、食品メーカー、飲食店、

流通・販売業者、地域活性化に関心のある事業者など

※群馬県外の方で群馬県と

関わりを持ちたい方々も対象になります。

申し込みフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpdun8AGtICEmfNHadL0aXp998CQXulFGqjXGxFyBvDQINig/viewform





第1回研修会申し込みフォーム





■年間を通じたプログラムで、成果へと育てる

研修会を起点に、分科会・課題検討会・中間発表・模擬商談会・成果報告会と段階的にプログラムを展開します。連携推進コーディネーターとして、ブランド戦略策定・商品開発支援の実績を持つ株式会社エガイテ 代表 近藤 航 氏が年間を通じてプロジェクト全体をサポートし、一過性に終わらない持続的なビジネス創出を後押しします。









■会社概要

企業名 ： 株式会社ジェイ・エヌ・エス

所在地 ： 〒370-0021 群馬県高崎市西横手町391-60

代表者 ： 代表取締役 六本木 利春

事業内容 ： 広告制作、広告立案、コンサルティングを組み合わせた

マーケティング訴求、メディアプロモーション、

セールスプロモーション全般

企業サイトURL： https://jns-web.co.jp/









【本件リリースに関する一般の方からのお問い合わせ先】

ぐんま地域コンソーシアム事務局(株式会社ジェイ・エヌ・エス)

TEL ： 027-384-8180

E-mail ： gunma.fsp@gmail.com

対応時間 ： 平日9:00～17:00

特設サイト： https://www.gunma-fsp.jp/