ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『ベビーカー』の還元率ランキングを発表します。

【ベビーカーの還元率1位】愛知県犬山市のカトージ ベビーカー 二人でゴー

還元率 33.61％ 寄付額 108000円

4輪ベビーカーの還元率1位は愛知県犬山市の「カトージ（KATOJI）ベビーカー二人でゴー」です。 前席は生後4ヶ月から、後席は2歳半から使える設計で、兄弟・姉妹でのお出かけに大活躍。後席は座ることも立つこともできる2WAY仕様になっており、年齢の異なるお子様とのお散歩や旅行を、安全かつスタイリッシュにサポートしてくれる優秀な一台です。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『ベビーカー』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/babaycar.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/