近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校（広島県福山市）は、生徒の充実した学校生活と希望する進路の実現をめざし、令和9年度（2027年度）から学校改革「近大福山Revolution（通称「近レボ！」）」を始動します。本改革では、33年ぶりとなるコース制度・カリキュラムの再編をはじめ、中学校入試制度の見直し、制服オプションの拡充を行います。令和8年（2026年）6月6日（土）、これらの内容について小・中学生とその保護者に初めて説明する入試説明会を開催します。 【本件のポイント】 ●令和9年度（2027年度）から学校改革「近大福山Revolution（通称：近レボ！）」を始動 ●33年ぶりにコース制度・カリキュラムを再編し、中学校入試制度の見直し、制服オプションの拡充も実施 ●生徒一人ひとりの興味・関心や目標に応じた学びの幅を広げ、学校生活の充実と希望進路の実現を支援 【本件の内容】 本校では、生徒一人ひとりの興味・関心や目標に応じた学びをさらに充実させるため、令和9年度（2027年度）から学校改革「近大福山Revolution」を始動します。本改革では、生徒一人ひとりの充実した学校生活と希望進路の実現をめざし、「コース制度・カリキュラムの再編」「中学校入試制度の見直し」「制服オプションの拡充」を柱としています。 33年ぶりのコース制度・カリキュラム再編では、従来のコースを、「難関進学コース」「未来創造コース」「アスリートコース」の3コースとすることで、生徒の目標や興味・関心に応じた学びをより一層充実させます。また、新しく「Skill-Up Saturday」制度を導入します。土曜日の授業を生徒が自分の「好き」にチャレンジする時間として位置づけ、探究活動や各種検定対策など、生徒が主体的に学びを深められる環境を整えます。 さらに、中学校入試における各方式の名称と選抜内容を見直します。個人の強みを生かせる入試制度に変更し、多様な強みを持つ受験生の受け入れをめざします。 制服オプションの拡充では、現行の制服に新たに、高機能シャツ、ポロシャツ、セーター、ネクタイ・リボン、女子用キュロットなどの多彩なオプションアイテムを追加します。組み合わせの幅を広げ、生徒一人ひとりが自分らしく学校生活を送れるように支援します。 令和8年（2026年）6月6日（土）には、小学生・中学生とその保護者を対象に内容を説明する入試説明会を実施します。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月6日（土）10：00～11：00 中学校入試説明会 13：00～14：00 高校入試説明会 場所 ：近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 体育館 （広島県福山市佐波町389番地、JR山陽本線「福山駅」から鞆鉄バス「尾道方面行」約10分、 「近畿大学附属広島高等学校・中学校 福山校前」下車徒歩約5分） 対象 ：中学校入試説明会／小学生とその保護者（参加無料、要事前申込） 高校入試説明会／中学生とその保護者（参加無料、要事前申込） 申込方法：下記URLより申し込み https://www.fukuyama.kindai.ac.jp/2026/04/001215.html お問合せ：近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 TEL（084）951-2695 【関連リンク】 附属広島高等学校・中学校福山校 https://www.fukuyama.kindai.ac.jp/