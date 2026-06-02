弁護士法人えそらが提供する顧問弁護士サービスえそらプランが、契約時に選択できるチャットツールにGoogle Chatを追加した。中小事業者にも馴染みのあるGoogle Chatでの相談対応を望む声に対応した形だ。これにより「すべての中小事業者のための顧問契約サービス」という、えそらプランのコンセプトが強化される。 えそらプランは、月額11,800円（年一括払いの場合には月額9,800円相当）の顧問料で法律相談を無制限に行うことができることに加え、個別紛争時に発生する着手金が通算2000万円まで無料になるという画期的な顧問弁護士サービスだ。 法律相談無制限で経営者の「いつも」に寄り添い、着手金無料で経営の「もしも」にも対応しながら、月額5万円程度が相場であった弁護士の顧問料を月額1万円程度という格安で利用できる。また、月払いを選択している場合には１ヶ月単位での更新となるため、スポットやお試し的に１ヶ月だけ利用するということも可能である。 まさに、これまでにない、これからの顧問弁護士サービスといえるだろう。

顧問弁護士サービスえそらプランは、サービス提供開始後から多くの中小事業者からの指示を得てサービスを拡大中である。相談に利用するチャットツールとしては、LINE、Chatwork、Slack、LINE WORKSを選べたが、今後はこれにGoogle Chatが加わる。自社でGoogle Chatを利用している事業者にとっては大きく利便性が増すことになる。 弁護士法人えそらは、Google Chat対応を記念して、50社限定で顧問契約時の事務手数料1万1000円を無料とするキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は2026年6月2日よりスタートし、先着50社まで継続する。 ■えそらプランの概要 ①法律相談はLINEやSlack等でいつでも何度でも可能（代表者及び１親等の親族の相談も含む） ②個別依頼時の着手金が年1回まで無料（通算2000万円まで） ※契約後6ヶ月間の待機期間がある等のご利用条件があります。 ③契約書テンプレート提供無料 ④Webサイトへの顧問弁護士掲載可能 ⑤契約書リーガルチェック費用40%off ⑥月額11,800円（年一括払いの場合は129,360円＝月額9,800円税別相当） ※ 支払いはクレジットカード（デビットカード）払い（年一括払いの場合には請求書払いにも対応）

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