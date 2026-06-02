人材紹介会社ペイジ・グループ(本社：英国、CEO：ニコラス・カーク)はこのたび、世界60,000人以上、36市場のプロフェッショナルを対象に実施した「人材トレンド2026 - 本質を捉えた採用戦略 (英語版タイトル：「Talent Trends 2026 - Hiring Through the Hype」)を発表しました。

調査によると、採用のデジタル化が進む一方で、企業の採用成功を左右する要因は、むしろ「人による判断」「透明性」「信頼構築」に回帰しつつあることが明らかになりました。





加えて、日本市場の結果は5月29日に東京アメリカンクラブで開催されたイベントにて発表され、当日は大手企業を中心に115名のシニアエグゼクティブが参加し、採用の変化と現場への影響について議論が行われました。









人材トレンドイベント





本レポートの要点は以下の通りです。





主な調査結果：





【AI活用が普及する中、差を生むのは人の判断】

生成AIの活用により採用活動の効率化は急速に進んでいます。

調査では候補者の67％が応募活動でAIを活用し、採用担当者の49％が採用プロセスにAIを導入していることが分かりました。





一方で、AIの活用が一般化したことで履歴書や職務経歴書だけでは候補者の本質的な能力を見極めることが難しくなっています。





AIは採用を効率化する強力なツールですが、最終的な採用判断の質まで代替するものではありません。





履歴書AI生成 見分けられる割合





【採用担当者の4割が「必要なスキルを持つ人材不足」を課題視】

日本企業が直面する採用課題として最も多く挙げられたのが必要なスキルを持つ人材の不足です。

調査では、採用担当者の約40％が「適切なスキルを持つ候補者の確保」を最大の課題として回答しました。この状況を受け、多くの企業が「スキルベース採用」への移行を進めています。





スキルを重視した採用は、能力評価の精度向上、採用の公平性向上、潜在能力を持つ人材の発掘といった効果が期待されています。しかし日本市場ではまだ導入途上にあり、学歴や職歴、肩書きに依存した評価が根強く残っています。





今後は、構造化面接の導入、実務課題による評価、ポテンシャルを含めた能力評価など客観的な判断基準の整備が重要になります。









企業が候補者に重視している点





【仕事満足度とワークライフバランスが重視される時代へ】

働く人の価値観にも大きな変化が見られます。

日本の調査結果では、転職先を選ぶ際に最も重視される要素として「仕事の満足度」が挙げられました。また35％の回答者が、転職によってワークライフバランスが損なわれることへの不安を示しています。





企業にとって重要なのは給与条件だけでなく、働き方の柔軟性、キャリア成長の機会、仕事内容の明確さ、組織文化との相性を総合的に伝えることです。求職者は単一の条件ではなく、「その会社で働く全体的な体験価値」を評価するようになっています。









働く人の優先事項





【採用成功企業に共通するのは「透明性」】

今回の調査が示しているのは、企業に求められるものはシンプルになるということです。

給与レンジを明確に示す。





期待される役割を正しく伝える。

選考プロセスを透明化する。





こうした基本的な取り組みが候補者との信頼関係を築き、結果として採用成功率や定着率の向上につながります。

マイケル・ペイジ CEOのニコラス・カークは次のように述べています。





「テクノロジーの進化によって選択肢は増えています。しかし、最終的に差を生むのは、信頼、明確さ、そして判断の質です。」





【日本企業が今取るべき4つのアクション】

「人材トレンド2026」が示すメッセージは明確です。





採用市場が変化する中で、企業は次の4つの取り組みを優先すべきです。

1.AIを効率化のために活用し、最終判断は人が担う

2.スキルとポテンシャルを重視した評価制度を整備する

3.給与・柔軟性・役割期待を採用初期から明確に伝える

4.オンボーディングまで含めた一貫した候補者体験を設計する





採用競争が激化する中、短期的な採用成功だけでなく、長期的な定着と組織成長を見据えた採用戦略が求められています。





レポートについて

「人材トレンド2026」では、国別・業界別・職種別の詳細データをインタラクティブ形式で公開しています。

詳細レポートはこちら：

https://www.michaelpage.co.jp/recruitment-expertise/talent-trends?utm_source=email&utm_medium=consultant&utm_campaign=tt26





【公式サイト】

http://www.michaelpage.co.jp/









◆会社概要

商号 ： マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社

代表者 ： ニコラス・カーク

所在地 ： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル6F

設立 ： 2001年

事業内容： 人材紹介、人材派遣業務

URL ： http://www.michaelpage.co.jp/