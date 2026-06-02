岐阜市「長良川清流ホテル」　【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティー

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営する「長良川清流ホテル(ながらがわ せいりゅう ほてる)」では、【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティーを期間限定で提供いたします。ふたつのフルーツの魅力を引き出した、この夏限定のスイーツをお楽しみください。

季節ごとの旬に合わせてご提供するアフタヌーンティー。2026年7月～8月は【桃×シャインマスカット】をテーマに、各店舗の個性を活かしたスイーツやセイボリーをご用意いたしました。芳醇な香りの桃と、みずみずしいシャインマスカット、それぞれの果実感を楽しめる味わいです。外の暑さを忘れ、自分を慈しむ涼やかなひとときをお過ごしください。

夏季限定【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティー

長良川清流ホテル内のレストランで、岐阜の“お茶の時間”を提供いたします。スイーツには「桃のミニパフェ」や「シャインマスカットのクッキーサンド」などを揃え、季節のフルーツをあますことなく楽しめるメニューをお届けいたします。

また、セイボリーには稲荷寿司や岐阜県産地卵の出汁巻き玉子もご用意。揖斐茶など豊富なドリンクと合わせ、ほっと一息つく午後のひとときをお楽しみください。

〈おすすめメニュー〉

■桃水まんじゅう

岐阜県を代表する和菓子、水まんじゅうに桃の餡を入れ、かわいらしい桃の形に仕上げました。見た目にも夏らしさを感じる爽やかな一品です。

■ヨーグルトムース 桃＆ライチジュレ

さっぱりとくちどけの良いヨーグルトムースに、桃とライチを掛け合わせたジュレをトッピング。フルーツの良い香りが引き立ちます。

■マスカットのタルト

サクサクとしたタルト生地になめらかなディプロマットクリームを絞り、シャインマスカットをおしみなく飾り付けました。

〈店舗情報〉

〒502-0012 岐阜県岐阜市長良志段見東山537-3 長良川清流ホテル 1階

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/shofuan/reserve?menu_lists=6a0e915deb30b414157dd11e

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】14:00～16:00（最終入店14:00）

【料金】\3,000（税・サービス料込）

【内容】スイーツ10種、スコーン1種、セイボリー4種、ウェルカムドリンク「桃と紅茶のスパークリング」、揖斐茶5種、紅茶9種、カフェ

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

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