男性のヒゲ・体毛で「ビジネスの第一印象が下がった」女性は約5割。自己管理力が伝わるメンズ脱毛の正解

株式会社カスタムライフ

男性の美容意識の高まりを背景に、メンズ脱毛への関心は年々高まっています。一方で、「男性のヒゲや体毛に対して、女性が実際にどのような印象を持っているのか」については、まだ十分に可視化されているとは言えません。

カスタムライフmedical(https://customlife.co.jp/cl-med/)では、運営会社である株式会社カスタムライフの公式アカウント「homenote（フォロワー約18万人）」のフォロワーを対象としたアンケート投票、およびインターネット調査を実施。全国の20歳～69歳の女性を対象に、「女性から見たメンズ脱毛実態調査」を行いました。

その結果、男性のヒゲ・体毛がビジネスシーンでの第一印象にネガティブな影響を与えた経験がある女性は約半数にのぼりました。また、41%の女性がパートナーに対して「脱毛してほしい」と感じた、または勧めた経験があることも分かりました。

▼ 調査概要

調査テーマ：女性から見たメンズ脱毛実態調査

調査方法：Instagram公式アカウント「homenote」（フォロワー約18万人）を通じたアンケート投票およびインターネット調査の併用

調査対象：全国の20歳～69歳の女性

有効回答数：200～4017人（設問によって異なる）

調査時期：2026年5月22日～26日

▼ 調査サマリー

・男性のヒゲ、体毛がビジネスの第一印象にネガティブな影響を与えた経験がある女性は49%

「悪い印象に影響した（32%）」「どちらもある（17%）」を合わせると49%に。「良い印象に影響した（8%）」を大きく上回り、ヒゲや体毛は加点要素というより、整っていない場合に減点要素として見られやすい傾向が見られた。

・好印象なヒゲスタイルは「ツルツル」が87%で最多

画像で比較した設問では、「ツルツル（ヒゲなし）」を選んだ女性が87%と最多に。無精ヒゲ・短いヒゲはいずれも2%にとどまり、ヒゲありスタイル全体を合わせても13%。

・気になる体毛の1位は「胸毛（71%）」、ヒゲ（47%）を上回る結果に

男性の体毛で「気になる・整えてほしい」と感じる部位は、胸毛が71%で最多。次いで腹周りが63%となり、服で隠れる部位への意識が高い傾向が見られた。一方、VIOが気になると答えた人は8%で最も少ない結果となった。

・「むしろ全身脱毛してもいい」が41%で最多。一方、VIOは「しない方がいい」が37%

男性の全身脱毛に対しては一定の許容が見られる一方、VIOについては他の部位と比べて慎重な意見が目立った。

・41%の女性がパートナーに脱毛を「してほしい」と感じた、または勧めた経験あり

「勧めたことがあり実際に相手も脱毛した」「勧めたことはあるが相手はやっていない」「内心やってほしいと思っている」を合わせると41%に。また直接は伝えていないものの、内心では脱毛してほしいと感じている女性も15%。

▼ 調査結果詳細

約半数がビジネスの第一印象に「ネガティブな影響あり」と回答

ヒゲや体毛が、ビジネスの場で相手の第一印象に影響したことがあるかを聞いたところ、「悪い印象に影響した（32%）」「どちらもある（17%）」を合わせた49%が、ネガティブな印象につながった経験があると回答しました。

一方で、「良い印象に影響した」と回答した人は8%にとどまりました。この結果から、ヒゲや体毛は好印象を与える要素というよりも、整っていない場合に印象を下げる要素として見られやすいことが分かります。

自由回答でも、次のような声が寄せられました。

「商取引で初対面の方のヒゲが整っておらず、輪郭もぼやけていたために、ビジネスへの意識もルーズなのではないかと勘繰ってしまった（50代・自営業）」

「会社の商談で髭が濃い方がいて、商品の説明は丁寧で好印象でしたが、やっぱり髭が気になってしまい話の内容が頭に入ってきませんでした（20代・会社員）」

また、「脱毛は見た目を派手に変えるというより、“ちゃんと自分を管理している人”という印象がある（30代・主婦）」といった回答もありました。

男性の脱毛は、単に見た目を整えるためだけでなく、清潔感や自己管理への意識を伝える身だしなみとして受け止められている様子がうかがえます。

ヒゲは「ない・整っている」が多数派。画像比較では87%がヒゲなしを選択

男性のヒゲについての印象を聞いたところ、「ヒゲがない方が清潔感があって良い（39%）」「きちんと整えられていれば好印象（26%）」を合わせた65%が、ヒゲはない、または整えられている方が好印象だと回答しました。

一方で、「ヒゲがある方が男性らしくて良い」と積極的に支持した人は3%にとどまりました。

好印象なヒゲスタイルを画像で比較した設問では、「１.ツルツル（ヒゲなし）」を選んだ人が87%で最多となりました。２.無精ヒゲ、３.短いヒゲはいずれも2%にとどまり、ヒゲありスタイル全体を合わせても13%という結果です。

「きちんと整えられていれば好印象」と考える女性が一定数いる一方で、画像比較ではヒゲなしを選ぶ人が大多数となりました。ヒゲに対する印象は、言葉で聞いた場合と実際の見た目を比較した場合で、受け止め方に差が出る可能性があります。

気になる部位は「胸毛」が最多。VIOは慎重な意見も

男性の体毛で「気になる・整えてほしい」と感じる部位を複数回答で聞いたところ、最も多かったのは胸毛で71%でした。次いで腹周りが63%、ヒゲが47%となり、胸毛や腹周りなど、服で隠れる部位への意識が高い傾向が見られます。

一方で、VIOが気になると答えた人は8%にとどまり、今回の設問では最も少ない結果となりました。

「男性が脱毛していて、ここはしない方がいい部位はあるか」を聞いた設問では、「むしろ全身脱毛してもいい」が41%で最多となりました。

ただし、VIOについては「しない方がいい」と答えた人が37%と、他の部位を大きく上回っています。全身脱毛に対しては一定の許容が見られる一方で、VIOについては慎重な意見が多いことが分かります。

総合すると、胸毛や腹周りは「気になる」と答えた人が多く、脱毛への抵抗感も比較的少ない部位と考えられます。一方でVIOは、「気になる」と答えた人は少ないものの、「しない方がいい」と考える人が一定数いるため、価値観の差が出やすい部位だといえそうです。

41%がパートナーに脱毛を望む・勧めた経験あり

パートナー（彼氏・夫など）に脱毛を勧めたこと、または「できればやってほしい」と思ったことがあるかを聞いたところ、「勧めたことがあり実際に相手も脱毛した（11%）」「勧めたことはあるが相手はやっていない（16%）」「直接は言えていないが、内心やってほしいと思っている（15%）」を合わせた41%が、何らかの形でパートナーの脱毛を望んでいることが分かりました。

注目したいのは、「直接は言えていないが、内心やってほしいと思っている」と回答した人が15%いる点です。「勧めたことはないし、やってほしいとも思わない」が47%で最多ではあるものの、実際には伝えていないだけで、パートナーの脱毛を望んでいる女性も一定数いることがうかがえます。

また、「勧めたことはないが、相手はすでにやっている」と回答した人も13%いました。これを含めると、パートナーの脱毛に関心または接点がある女性は54%と過半数にのぼります。

メンズ脱毛は、すでに一部の男性にとって身近な身だしなみの選択肢になりつつあるといえそうです。

▼ 後悔しないメンズ医療脱毛クリニックの選び方

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▼ 考察

今回の調査では、男性のヒゲ・体毛がビジネスシーンでの第一印象に影響した経験がある女性が約半数にのぼることが分かりました。また、41%の女性がパートナーに対して脱毛してほしいと感じた、または勧めた経験があることも明らかになっています。

これらの結果から、男性の脱毛は単に見た目を変えるためのものではなく、清潔感や自己管理への意識を伝える身だしなみのひとつとして受け止められていると考えられます。

部位別に見ると、胸毛や腹周りは「気になる」と答えた女性が多く、脱毛への抵抗感も比較的少ない傾向が見られました。一方で、VIOについては「しない方がいい」と答えた人が37%と他の部位より多く、部位によって女性の受け止め方に大きな差があることも分かります。

ビジネスシーンやパートナーとの関係において、清潔感は第一印象を左右する重要な要素のひとつです。

どの部位をどの程度整えるかを考えることは、自分らしさを保ちながら、好印象につながる身だしなみを整えるうえで重要だといえるでしょう。

※本プレスリリースの内容・画像を引用される際には、出典元として「カスタムライフmedical調べ」の記載と（ https://customlife.co.jp/cl-med/ ）へのリンクをお願いいたします。

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