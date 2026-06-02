Trim株式会社

Trim株式会社（本社：横浜市中区、代表取締役：長谷川 裕介）は、2026年6月17日（水）から19日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大級のバックオフィス向け展示会「総務・人事・経理Week 2026 内 “HR EXPO”」に出展いたします。

当日は、D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）や従業員のエンゲージメント向上策として導入が進む、設置型ベビーケアルーム『mamaro(TM)』の実機を展示。人事・総務関係者の皆さまに、実際に空間や機能を直接ご体験いただけます。

■ 出展の背景■

2025年法改正を受けた「従業員の定着支援」

2025年の育児・介護休業法改正に伴い、企業における「育児世代の就労継続・復職支援」および「従業員の定着支援（離職防止）」は、人事・経営層の最重要課題となっています。



Trimはこれまで、商業施設や自治体を中心に『mamaro(TM)』を展開してまいりましたが、昨今では「企業のD&I推進」や「オフィス環境の充実」を目的とした導入が急速に拡大しています。



これまでに、大手映像制作スタジオ、グローバルIT企業、国立大学のイノベーション施設、外国公的機関など、多様な先進組織での導入実績を誇ります。本展示会への初出展を通じて、新市場であるHR・バックオフィス領域へ本格参入し、企業の人的資本経営を強力にサポートする新たなソリューションをご提案いたします。



■ブースでご提案する3つのソリューション■

単なる福利厚生施設の枠を超え、企業の経営課題や目的に合わせた3つの導入・活用アプローチをご提案します。実機をご体験いただきながら、貴社に最適なモデルをご案内いたします。

1.【福利厚生・オフィス設置モデル】

オフィス内や敷地内に設置することで、復職直後の従業員のケアや、子連れ出社・社内イベント時の安心な環境を提供。エンゲージメント向上と離職防止に直結する次世代のオフィス環境をご提案します。

2.【地域・社会貢献に向けた「寄贈・ESG投資」モデル】

ESG経営やSDGs推進をリードする企業様向けに、地域社会や公共施設への『mamaro(TM)』寄贈を通じたブランディング、および社会貢献（CSV）モデルをご提案します。

3.【子育て層向け「広告配信・モニター媒体」モデル】

『mamaro(TM)』内に設置されたデジタルサイネージを活用し、子育て層へダイレクトにアプローチできる新たな広告媒体としての活用・タイアップ案をご提示します。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■出展概要■

・展示会名: 総務・人事・経理Week 2026“HR EXPO”

[https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html]

・期間:2026年6月17日（水）～19日（金）

・6月17日（水） 10:00～18:00

・6月18日（木） 10:00～18:00

・6月19日（金） 10:00～17:00（※最終日のみ17:00終了）

・場所: 東京ビッグサイト HR EXPO 人事労務・教育・採用内 “ 女性活躍デザインフェア”

東1~3ホール ブース番号「E5-42」

・出展製品: 設置型ベビーケアルーム「 mamaro(TM)」

・入場: 無料（事前登録制）

▶︎事前登録はこちらから[https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html]

▼「mamaro (TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://trim-inc.com/products/mamaro/



■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/