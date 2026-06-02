真夏のビジネスシーンを、美しく快適に。麻を現代のテクノロジーで再解釈した「コムサ」オリジナル麻調合繊素材『RE：撚（リ・ネン）』コレクションが登場

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックス（東京都品川区）が展開するコムサは、上品、上質でシンプルなアイテムを中心に、スタイリングを自由で豊かにするウェアや雑貨を提案しています。

この度コムサは、夏のキャリア世代に向け、「猛暑でも妥協しないキチンと感と、圧倒的な快適さの両立」を目指し、オリジナルの新素材『RE：撚（リ・ネン）』を開発しました。本素材を使用した、オフィスからお出かけシーンまでをシームレスに繋ぐセットアップコレクションを6月10日より発売します。

ジャケット 41,800円 ワイドパンツ 28,600円（全て税込）

■ 伝統への敬意と、現代テクノロジーによる再解釈（RE）

夏の伝統素材である「麻（リネン）」の風合いを、現代のライフスタイルに合わせて合繊で再解釈（RE）し、4本の極細糸を撚糸した特殊なスラブ糸を採用。このプロセスから、新素材『RE：撚（リ・ネン）』が誕生しました。（混率：トリアセテート65％、ポリエステル35％）

■ 従来の「麻調合繊」の常識を覆す、極薄・高品位な仕上がり

ブラウス 24,200円、ハーフパンツ 26,400円（全て税込）

従来の一般的な麻調合繊はポリエステル主体で作られることが多く、麻特有のスラブ感（糸の太い部分と細い部分のムラ）を出そうとすると、どうしても生地にある程度の厚みが出てしまうという課題がありました。

コムサはこの課題を解決するため、植物由来の高級繊維である「トリアセテート」を含んだスラブ糸を導入。さらに長繊維と短繊維を高度に掛け合わせることで、これまでにないシアー感（透け感）のある極薄の素材を完成させました。トリアセテートならではのサラリとした肌触りと上品な光沢が、夏の装いに確かなグレード感を与えます。

■ 真夏にも快適な、充実の4大機能

シャツ 26,400円、ワイドパンツ 28,600円（全て税込）

麻が持つ天然の通気性やナチュラルな表情を忠実に再現しながら、合繊ならではの強力な機能性を備えています。

防シワ（長時間のデスクワークや移動でも美しさをキープ）

マシンウォッシャブル（自宅の洗濯機で手軽に洗えるイージーケア）

接触冷感（肌に触れた瞬間にひんやりとした心地よさ）

高通気性（衣服内に熱をこもらせない高い放熱性）

シャツワンピース 39,600円（税込）

【アイテム展開（全6型）：お仕事からお出かけまで】

単品としてはもちろん、自由に組み合わせてセットアップとして着用できる、汎用性の高い6つのデザインを展開します。お仕事のジャケットスタイルから、週末のリラックスしたお出かけシーンまで、夏のワードローブを万能にサポートします。

ジャケット 41,800円・シャツワンピース 39,600円・シャツ 26,400円・ブラウス 24,200円・ワイドパンツ 28,600円・ハーフパンツ 26,400円（全て税込）

【展開店舗】 全国のコムサプラチナ、コムサステージ店舗および公式オンラインストアにて発売します。

［公式HP］https://www.fivefoxes.co.jp/brand/women/comme-ca-ism/

［オンラインストア］https://online.fivefoxes.co.jp/

［Instagram］https://www.fivefoxes.co.jp/brand/women/comme-ca/