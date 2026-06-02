令和８年度福井県公共施設マネジメント技術支援業務委託契約締結に関するお知らせ

フィンテック グローバル株式会社

フィンテック グローバル株式会社（代表取締役社長 玉井 信光、以下「FGI」）の子会社である株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング（代表取締役社長 児玉 光載、以下「PMC」）は、「令和８年度福井県公共施設マネジメント技術支援業務委託」(以下、「本業務」) に係る公募型プロポーザルに応募し、審査の結果、委託先候補者として選出され、本日、本業務における委託契約を締結しましたのでお知らせいたします。

１．本業務の概要及び委託契約締結の経緯

本業務は、福井県が、長期的な視点による総合的かつ計画的な管理を行い、行政サービスの水準の確保と財政負担の軽減・平準化を図るため、「福井県公共施設等総合管理計画」を策定し、これに基づく公共施設マネジメントを進める中、老朽化した公共施設等の今後の方針（集約化・長寿命化・建替）に合わせて必要とされる業務について、技術的な観点からの支援を遂行することを目的とするものです。

PMCは、本業務を遂行するため、公共施設マネジメントに関する豊富な経験を有する建築分野の専門スタッフ（一級建築士、技術士）、行政実務経験者等を揃えた業務実施体制を編成、福井県庁現地へ派遣、駐在し、技術支援を実施します。

福井県は、本業務を委託する事業者を選定するにあたり、公募型プロポーザルを実施し、PMCは提示された仕様や諸条件を満たす企画提案を行った結果、委託先候補者に選定され、契約締結に至りました。

【本業務の概要イメージ】

２．今後の見通し

本件がFGIの連結業績に与える影響は軽微でありますが、PMCは今後も技官等の人材確保に課題を抱える地方自治体に対し、公会計運用・公共施設マネジメント等の業務を支援するアウトソーシング（BPO）事業を推進してまいります。

＜本事業に関連するFGIグループ各社について＞

（フィンテック グローバル株式会社）

本社所在地：東京都品川区上大崎三丁目１番１号 目黒セントラルスクエア15階

代表取締役社長：玉井 信光

設立：1994年12月7日

上場市場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード8789）

事業内容：投資銀行業務、投資業務、投資運用業務、地域課題ソリューション

URL：https://www.fgi.co.jp/

（株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング）

本社所在地：東京都品川区上大崎三丁目１番１号 目黒セントラルスクエア15階

代表取締役社長：児玉 光載

設立：2008年7月1日

事業内容：地方公会計財務書類作成・分析・活用支援、公共施設等総合管理計画・個別計画策定支援、公共施設マネジメント技術支援、各種計画策定支援、PMOアウトソース業務、財源調達マネジメント

URL：https://www.public.ac/

以 上