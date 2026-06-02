AIが自律して動く　次世代のIT資産管理「Blue Sheep AI構成管理マネージャー」提供開始

株式会社ビーエスピーソリューションズ

株式会社ビーエスピーソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：河村 拓、以下 BSOL）は、企業が保有する膨大なデジタル資産のライフサイクル管理をAIが代行する「Blue Sheep AI構成管理マネージャー」を、2026年3月5日に提供開始しました。

開発の背景：「データの分断」が、AI活用と現場の限界を生んでいる

DX進展に伴い、企業が管理すべきIT資産・医療機器・産業機器などのデジタル資産は急増しています。一方で、構成情報の維持・EOS/EOL追跡・脆弱性対応といった管理業務の多くは、現在いまも

Excelや個別システムに分散した「点」のデータに依存しており、担当者の属人的な知識と手作業に

よって支えられています。

こうした環境では、最新の生成AIを導入しても業務の自律実行は困難であり、更新漏れによるインシデントリスクや機会損失が常態化しています。当社は、長年のITSMコンサルティングで蓄積した専門知見をAIに実装することで、この課題を解決する新世代の構成管理プラットフォーム「Blue Sheep AI構成管理マネージャー」の開発に取り組みました。

「Blue Sheep AI構成管理マネージャー」が実現する3つの革命

【機能１.】自動名寄せ・台帳構築

わずかな登録情報を基に、AIが表記揺れを自動補正し、不足データを補完。熟練エンジニアによる煩雑な「目検チェック」をAIが代替し、精緻な構成台帳を最小工数で構築します。7階層以上の複雑なシステム構成も「構成ツリー」で直感的に可視化できます。



【機能２.】EOS/EOLリスクの自動管理

IT資産・医療機器・SBOM等、メーカー各社のEOS/EOL情報をAIが自律的にWeb巡回・収集・分析します。調査の属人化と更新漏れを排除し、Salesforce基盤との連携により更新案件を自動発掘します。



【機能３.】脆弱性対応支援（2026年リリース予定）

最新の脆弱性情報をAIがリアルタイムにキャッチし、構成情報を分析のうえ要対策機器を即時レポート。セキュリティのプロアクティブな強化を支援します。

「Blue Sheep AI構成管理マネージャー」の主な特長

想定する活用業種と導入効果

- 規制対応：SBOM管理機能を標準搭載。薬機法・IMDRFガイダンス等への対応を強化- コスト：独自開発ロジックにより、汎用AI API利用と比較して大幅なコスト削減を実現- 可視化：7階層以上の構成を「構成ツリー」で直感的に把握可能- CRM連携：Salesforce基盤を活用し、EOS情報を商談に紐付けて更新案件を自動発掘- 精度：マスタ未整備環境でも、AIによる自律的な名寄せ・突合により高精度に資産を管理

「Blue Sheep AI構成管理マネージャー」は、特に下記の業種において大きな効果を発揮します。



▼SI事業者・運用保守マネージドサービス事業者

大規模な顧客資産の管理をAIで自動化。手作業の名寄せ・突合を排除し、管理工数を劇的に削減します。更新対応漏れを解消することで提案機会を確実に捕捉し、MSPビジネスの収益性とサービス品質を最大化します。

▼医療機器メーカー、産業機器メーカー、物流ロボットメーカー

顧客へ納入した各機器の複雑な構成やSBOMを正確に把握。AIがEOS情報を自動取得し、脆弱性発生時には影響を受ける対象顧客と機器を瞬時に特定します。薬機法やIMDRFガイダンス等の規制への説明責任を強化し、機器の稼働率向上を支援します。



▼情報システム部門（エンタープライズIT）

Excel管理から脱却し、サーバー・アプリ・ライセンスを一元管理。AIが表記揺れを補正し、「正しい構成」を自律維持することで、更新や脆弱性への対応漏れによるインシデントや、予定外コストの発生を未然に防止します。これらの活用により、脆弱性対応工数の大幅削減、EOS更新案件の対応漏れゼロ化、構成情報の二重・三重メンテナンスの廃止を実現し、ITマネジメントを「労働集約型」から「自律実行型」へと変革します。

今後の展開

当社は、長年培ってきたITサービスマネジメント（ITSM）コンサルティングのノウハウと本サービスを組み合わせ、お客様のDX推進と「自律実行型ITマネジメント」への変革を強力に支援してまいります。2026年には脆弱性対応機能のリリースを予定しており、引き続き機能拡充を図ってまいります。

製品サイト

Blue Sheep AI構成管理マネージャー 製品サイト：https://b-sheep.com/

株式会社ビーエスピーソリューションズについて

ビーエスピーソリューションズは、株式会社ユニリタのグループ会社であり、サービスマネジメントの専門企業です。業務プロセス・データ・システムアーキテクチャの3つの視点による構造改革で、お客様のITサービスプロバイダへの変革を支援しています。

近年は、コンサルティングサービスの提供を通じて磨き上げてきた専門性を「アセット化」し、少ない労働力でより多くのお客様へ大きな価値を提供するビジネスモデルの確立に取り組んでいます。本日提供を開始した「Blue Sheep AI構成管理マネージャー」は、その象徴的な取り組みであり、お客様の高生産性・高付加価値ビジネスの実現と、日本全体の生産性向上に貢献してまいります。



・会社名：株式会社ビーエスピーソリューションズ

・所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟29階

・代表者：代表取締役社長 河村 拓

・URL：https://www.bspsol.com/



【お問い合わせ先】

株式会社ビーエスピーソリューションズ

お問い合わせフォーム：https://www.bspsol.com/contact/

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