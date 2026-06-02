【6/12(金)開催! 参加申し込み受付中】全国部活動地域展開カンファレンス 2026

株式会社ユーフォリア

スクール・部活動のための運営管理アプリ「Sgrum（スグラム）」を展開する株式会社ユーフォリア（本社：東京都千代田区、代表取締役：宮田 誠・橋口 寛、以下 ユーフォリア）は、公益財団法人笹川スポーツ財団との共催、公益財団法人スポーツ安全協会の後援により、2026年6月12日（金）に『全国部活動地域展開カンファレンス 2026』を開催します。

今年度から公立中学部活動の「改革実行期間」（令和8～13年度）に入り、部活動の地域展開は全国各地で新たな局面を迎えています。本カンファレンスでは、自治体・地域スポーツクラブ・NPO法人・大学研究者・弁護士など10名の登壇者が、それぞれの地域・立場から実践知を持ち寄り、持続可能な部活動のあり方について議論する場を目指します。

カンファレンスへの参加は無料です。現地・オンラインのハイブリッド形式で、現在参加申し込みを受け付けています。



▶︎詳細・参加お申し込みはこちら：https://lp-bukatsu.sgrum.com/conference2026(https://lp-bukatsu.sgrum.com/conference2026)

■ 背景

教員の働き方改革および公立中学の部活動改革は、令和5～7年度（2023～2025年度）の「改革推進期間」を経て、2026年度（令和8年度）からは「改革実行期間」（令和8～13年度）を迎えます。スポーツ庁・文化庁が2025年12月に策定した「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」では、前期（令和8～10年度）にすべての公立中学校での休日の地域展開の実現に向けた取り組みが目標として掲げられました。単に学校から地域へ責任を移す「地域移行」から、学校と地域が連携して活動の場を広げる「地域展開」へ。この概念の変化は、制度設計の根本的な発想の転換を意味します。

しかし現場では、各地域の実情に応じた運営モデルが広がるなかで、推進担当者が参照できる情報源は限られており、他自治体・他団体とのネットワークが十分に整備されていない状況があります。部活動の地域展開に「唯一の正解」はありません。だからこそ、自治体・地域スポーツクラブ・NPO・大学研究者・法律専門家それぞれが、各地での実践から得た知見を持ち寄り、課題解決策を広く議論・検討する場が必要です。

ユーフォリアは、ミッション「人とスポーツの出合いを幸福にする。」のもと、子どもたちがスポーツ・文化を問わず、どの地域でも安心して自らの「好き」と出合える環境づくりの実現に向けて取り組んでいます。2025年に開催した第1回カンファレンスには、全国から約900名のお申し込みをいただきました。2026年は、改革実行期間の初年度という節目に、改革が進む地域の推進リーダーにご登壇いただき、知見を共有し「横の繋がり」をつくる場として、本カンファレンスを開催します。

■ 登壇者のご紹介（五十音順）

本カンファレンスでは、部活動の地域展開におけるさまざまな立場から、関係者・専門家の方々にご登壇いただきます。

天野 誠氏（静岡県 掛川市教育委員会 教育政策課指導主事）

石川 智雄氏（新潟県 長岡市教育委員会 学校教育課 部活動地域展開室 室長）

清家 悟氏（岡山県西粟倉村 地域プロジェクトマネージャー）

高尾 公秀氏（特定非営利活動法人総合型SC 長与スポーツクラブ 事務局長）

鳥谷 真佐子氏（東京科学大学 環境・社会理工学院 准教授）

中村 亮介氏（福岡県宗像市 文化スポーツ課スポーツ推進係長）

長澤 高史氏（公益財団法人スポーツ安全協会 事務局次長兼事業部長）

山崎 啓太郎氏（兵庫県 姫路市教育委員会 健康教育課 管理指導主事）

吉田 智彦氏（公益財団法人笹川スポーツ財団 シニア政策ディレクター）

渡邉 健太郎氏（堀法律事務所 弁護士）

※セッション内容・登壇者情報は予告なく変更する場合がございます。

▶︎詳細・参加お申し込みはこちら：https://lp-bukatsu.sgrum.com/conference2026(https://lp-bukatsu.sgrum.com/conference2026)

■ イベント概要

■Sgrumについて

- イベント名：全国部活動地域展開カンファレンス 2026- 開催日時：2026年6月12日（金）12:00～17:10（終了後交流会 18:00～20:00）- オンライン参加申し込み締め切り：2026年 6月11日（木）24:00- 現地聴講申し込み締め切り：定員になり次第締め切り- 開催方法：現地聴講 or オンライン参加（Zoomによるオンライン視聴）のいずれかを選択ください。※オンライン視聴の場合、ご登録いただいたメールアドレス宛に、開催前日または当日までに視聴用URLをお送りいたします。- 現地会場：日本財団ビル（〒107－8404 東京都港区赤坂1丁目2番2号）- 現地聴講定員：100名（定員になり次第締め切ります）- カンファレンス参加費：無料- 交流会参加費：・自治体関係者・地域スポーツクラブ関係者：無料・その他（一般企業等）：有料/4,400円（税込）※交流会への参加をご希望の方は、カンファレンス申し込み完了画面、または自動返信メールに記載の「交流会専用フォーム」より別途お申し込みが必要です。※受付にて、所属団体が確認できる「お名刺」のご提供をお願いしております。- 主催：株式会社ユーフォリア- 共催：公益財団法人笹川スポーツ財団- 後援：公益財団法人スポーツ安全協会- 備考：- - 一度のお申し込みで、全てのセッションを視聴することができます。- - スポンサー企業様以外の営業目的でのご参加はご遠慮ください。

「Sgrum（スグラム）」は、スポーツ団体や習い事教室、自治体や総合型地域スポーツセンター（部活動の地域展開）などを中心に約2,000団体（2025年7月時点）にご利用いただいているスクール・部活動のための運営管理アプリです。国内40以上のプロスポーツ団体のスクール・アカデミーで、指導者と保護者をつなぐ連絡網アプリとしてご活用いただいています。会員への連絡網機能を基盤に、月謝徴収ができる「オンライン決済（クレジットカード・コンビニ支払い）」、チーム内でグッズやユニフォームを販売できる「物販機能」など、スクール・地域クラブ運営に必要なサービスをアプリを通じて提供しています。

Sgrum部活動地域展開サービスサイト：https://lp-bukatsu.sgrum.com/

■株式会社ユーフォリア について

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする。」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理・ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS（ワンタップスポーツ）」、スクール・部活動のための運営管理アプリ「Sgrum（スグラム）」、各種団体のためのグループコミュニケーションサービス「らくらく連絡網＋（プラス）」などを開発・提供しています。さらに、これまでスポーツ界で培ってきたノウハウを生かし、一般企業のビジネス課題を解決する事業も推進中です。

本社 ：東京都千代田区麹町4-8-1 麹町クリスタルシティ東館10階

設立 ：2008年8月18日

代表者 ：代表取締役 宮田 誠・橋口 寛

事業内容：スポーツ領域におけるITソリューション提供（コンディショニング管理・各種データベース開発・コンサルティング）、スポーツマーケティング（戦略構築・商品企画・実行支援）、スポーツデータサイエンス、臨床研究支援、健康経営支援

URL ：https://eu-phoria.jp

各サービスサイト▼

ONE TAP SPORTS： https://one-tap.jp

Sgrum： https://service.sgrum.com

らくらく連絡網＋： https://www.ra9plus.jp

【本件に関する報道関係者お問合わせ先】

株式会社ユーフォリア 広報担当 E-mail：pr@eu-phoria.jp