夏限定で出会える涼やかな果実の誘惑　【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティー

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営するレストラン、神戸「restaurant GRILL TABLE（レストラングリルテーブル）」・「HARBOR CAFE（ハーバーカフェ）」、大阪「crossfield with TERRACE LOUNGE（クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ）」にて、【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティーを期間限定で提供いたします。ふたつのフルーツの魅力を引き出した、この夏限定のスイーツをお楽しみください。

季節ごとの旬に合わせてご提供するアフタヌーンティー。2026年7月～8月は【桃×シャインマスカット】をテーマに、各店舗の個性を活かしたスイーツやセイボリーをご用意いたしました。芳醇な香りの桃と、みずみずしいシャインマスカット、それぞれの果実感を楽しめる味わいです。外の暑さを忘れ、自分を慈しむ涼やかなひとときをお過ごしください。

【神戸】THE MARCUS SQUARE KOBE

神戸マリオットホテル内、THE MARCUS SQUARE KOBEの2つの店舗にて、アフタヌーンティーをお楽しみいただけます。香り高い神戸紅茶や、ドイツの歴史あるロンネフェルトの紅茶にもご注目ください。

〈おすすめメニュー〉

■ダクワーズサンド

桃の入ったバタークリームをしっとりとしたダクワーズの生地でサンドしました。鼻に抜ける桃の芳醇な香りをご堪能ください。

■シャインマスカットのショートケーキ

ふんわり焼き上げたスポンジ生地にクリームをたっぷりと挟み、色鮮やかなシャインマスカットを飾りました。

■桃とバニラのマスカットジュレ

バニラの香りをつけたマスカットのジュレに桃を入れ、さっぱりとした夏にぴったりな一品に仕上げました。

〈店舗情報〉

restaurant GRILL TABLE（レストラングリルテーブル）

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸マリオットホテル 17階

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/grilltable/reserve?menu_lists=69a92c20799317de49e637f3

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】11:30～17:00（最終入店15:00）

【料金】\4,400（税・サービス料込）

【内容】メインデザート、スイーツ9種、スコーン1種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク「桃と紅茶のモクテル」、神戸紅茶7種

HARBOR CAFE（ハーバーカフェ）

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸マリオットホテル 1階

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/harborcafe/reserve?menu_lists=68ef6f5ac518c8ac7e24bce5

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】11:30～17:00（最終入店15:00）

【料金】\4,000 （税・サービス料込）

【内容】メインデザート、スイーツ9種、スコーン1種、セイボリー5種、神戸紅茶7種

※ディナータイムにワインやカクテルなどと一緒にお楽しみいただけるハイティ―プランもご用意しております。

【大阪】crossfield with TERRACE LOUNGE（クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ）

桃のムースにジャスミンのジュレを重ねた「桃とジャスミンのヴェリーヌ」や、ピスタチオクリームの濃厚さがくせになる「シャインマスカットのクッキーシュー」など、パティシエの技が光る品々をラインナップ。また、セイボリーには大阪府で採れたフレッシュな桃を使った「桃と鯛のカルパッチョ」をご用意いたしました。

大阪城を目の前にした特別な“貴賓室”で、和紅茶とテーマに合わせたスイーツ＆セイボリーをご満喫ください。

〈店舗情報〉

〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/crossfield-with-terracelounge/reserve?menu_lists=69773c7a5fbbd1e5ee3683e6

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】11:30～17:00（最終入店15:00）

定休日：火曜日(祝日除く)

【料金】平日 \ 3,800/土日祝 \4,200（税・サービス料込）

【内容】メインデザート、スイーツ4種、セイボリー3種、ウェルカムドリンク「ピーチアロマティー」、和紅茶11種

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

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