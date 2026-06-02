【京都カグヤライズ】百十四銀行卓球部所属の岡崎日和選手・塩見真希選手がノジマTリーグ2026-2027シーズンに参戦

株式会社京都卓球クラブ

女子プロ卓球チーム「京都カグヤライズ」（運営：株式会社京都卓球クラブ、京都府向日市）は、百十四銀行卓球部所属の岡崎日和選手、塩見真希選手とノジマTリーグ2026-2027シーズンの選手契約を締結したことをお知らせいたします。

両選手は百十四銀行の副業制度を活用し、実業団選手として競技活動を続けながら、京都カグヤライズの一員としてTリーグに参戦します。

京都カグヤライズは「ともに挑み、ともに強く。」をコンセプトに、競技力向上だけでなく地域貢献活動や卓球普及活動にも取り組んでいます。今回の契約を通じて、香川県を代表する実業団チームである百十四銀行卓球部との連携をさらに深め、関西・四国エリアにおける卓球競技の発展に貢献してまいります。

岡崎日和選手プロフィール

主な戦績

2022年 全日本大学総合卓球選手権 シングルス6位

2023年・2025年 全日本社会人卓球選手権 ダブルスベスト8

2024年・2025年 国民スポーツ大会 5位

【コメント】

昨シーズンに続き、京都カグヤライズの一員としてTリーグに参戦できることを大変嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう、一試合一試合全力で戦います。応援よろしくお願いいたします。

塩見真希選手プロフィール

主な戦績

2020年 全日本卓球選手権 ダブルス3位

2023年 全日本卓球選手権 混合ダブルス3位

2024年 全日本卓球選手権 ダブルス準優勝・混合ダブルス3位

2024年 全日本社会人卓球選手権 シングルス準優勝

【コメント】

Tリーグという国内最高峰の舞台で戦えることに感謝しています。チームの目標達成に向けて、自分の経験を活かしながら貢献したいと思います。

ノジマTリーグ2026-2027シーズンについて

2026年7月25日に開幕するノジマTリーグ2026-2027シーズンは、リーグ史上初となる海外開催として台湾で開幕します。京都カグヤライズは悲願のプレーオフ進出を目指し、新戦力とともにシーズンを戦います。