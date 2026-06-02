三井物産デジタル・アセットマネジメント、宮崎太陽銀行とのビジネスマッチングを開始

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）が展開する資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」（以下「オルタナ」）のビジネスマッチングパートナーとして、株式会社宮崎太陽銀行（以下「宮崎太陽銀行」）が新たに参画しましたのでお知らせします。

本連携について

本連携により、宮崎太陽銀行のお取引先であるお客さまに対し、宮崎太陽銀行のチャネルを通じてオルタナをご案内する取り組みを開始します。デジタル証券を活用した中長期の資産形成手段として、オルタナが提供する不動産等を裏付けとしたファンドへの投資機会を、宮崎県のお客さまへお届けしてまいります。

本連携の背景

宮崎太陽銀行は、「地域の繁栄なくして銀行の発展なく、銀行の発展なくして地域への奉仕なし」をモットーとしており、宮崎太陽銀行ならではの金融サービスを積極的に提供し、地域のお客さまから選ばれ続ける銀行を目指しています。

一方で当社は、「預金でも株でもない、新しい選択肢を。」を掲げ、これまで機関投資家に投資機会が限られてきた都心の大型不動産やインフラなどの安定資産（※）への投資機会を、個人投資家のみなさまへ広げる取り組みを推進しております。



宮崎県内において地域密着型の金融サービスを展開する宮崎太陽銀行と、デジタル証券を活用した新たな資産運用サービスを提供する当社が連携することで、宮崎県のみなさまの中長期的な資産形成に、より一層貢献できると考えました。両社で手を取り合い、宮崎県内での新しい資産形成モデルの共創を進めてまいります。



※「安定資産」とは、不動産やインフラなど、オルタナが提供を予定する金融商品の投資対象資産を指し、当該資産の持続的な稼働により、中長期での安定的な投資成果の獲得が期待できるものです。なおオルタナが提供する金融商品は元本保証や将来の投資成果を保証するものではありません。

株式会社宮崎太陽銀行について

宮崎太陽銀行は、宮崎県宮崎市に本店を置く第二地方銀行で、地域密着型の金融サービスを提供しています。1941年に創立して以来、地域経済の発展とお客さまの豊かな暮らしの実現に貢献しています。



会社名：株式会社宮崎太陽銀行

本店所在地：宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号

代表者：取締役頭取 黒木 浩

創立：1941年8月1日

事業内容：普通銀行業務

コーポレートサイト： https://www.taiyobank.co.jp/

ALTERNA（オルタナ）について

オルタナは大都市の大型不動産や、物流施設をはじめとしたインフラなど安定的な賃料等収入が期待できる実物資産に、スマートフォンで簡単に、利回りを目的に投資できる個人向けの資産運用サービスです。デジタル証券（ST：セキュリティトークン）を活用することで、今まで個人投資家にはアクセスが難しかったさまざまな安定資産（※）への、10万円からの小口単位での個別投資を実現。個人投資家のみなさまに新たな投資の選択肢を提供し、「貯蓄から投資へ」を後押しします。

公式サイト :https://alterna-z.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid03153



公式サイト ： https://alterna-z.com/

公式X ： https://x.com/ALTERNA_mdm

公式Instagram ： https://www.instagram.com/alterna_mdm/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/alterna.mdm

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@ALTERNA_mdm

公式LINE ： https://tiny.alterna-z.com/line

オルタナアライアンスパートナーを募集

オルタナでは、地域インフラを支える事業会社や銀行・IFA、不動産AM会社など様々な業種とディスカッションを重ね、連携メニューの開発を進めてきました。

デジタル証券の開発や販売連携など、事業方針や保有ライセンス等に応じてさまざまな連携方式をご用意しております。詳しくは以下のフォームよりお問い合わせください。

オルタナアライアンスパートナーの募集フォーム：https://forms.office.com/r/LeCxKLXykZ

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社について

当社は不動産・インフラなどオルタナティブ資産の取得・運用、さらにそれらを裏付けとしたデジタル証券の受託、販売を一気通貫で展開しています。

AIをはじめとしたデジタル技術を活用し資産運用の様々な「負」を解決するとともに、個人向けの資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」の提供を通じて、将来のために安定した資産形成をしたい方に、新たな選択肢を提供していきます。

本社 ：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 4階

代表者 ：代表取締役社長 上野 貴司

設立 ：2020年4月1日

資本金 ：30億円（資本準備金を含む）

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3277号

宅地建物取引業：東京都知事（2）第105400号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 資産運用業協会

コーポレートサイト：https://corp.mitsui-x.com/

本件のお問い合わせ：pr@mitsui-x.com

＜ディスクレーマー＞

※金融商品取引契約締結に係るリスクについて

当社が取り扱う金融商品は、元本や利回りが保証されているものではなく、原資産たる不動産等の価額や賃料、金利水準、為替相場の変動その他の状況の変化等によって、価値や収益が変動することがあり、期待されていた配当を得られないリスクや当初元本を超過する損失が発生し、当初元本を毀損するリスクがございます。

当社が取り扱う金融商品は、その特性及び対象とする原資産（不動産等）の特性から、金融商品ごとに、リスクの内容や程度が異なりますので、各商品のページに掲載された商品概要説明書、契約締結前交付書面及び目論見書等の該当欄をよくお読みください。

※金融商品取引契約締結に係る費用について

当社が取り扱う金融商品は、商品ごとに所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。各商品のページに掲載された商品概要説明書、契約締結前交付書面及び目論見書等の該当欄をよくお読みください。