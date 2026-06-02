【無料ウェビナー】「AI検索時代のSEO、ROIの考え方は変わる？コスト最適化の新しい考え方とは？」を3社共催で開催

ログリー株式会社

BtoBマーケティングエージェント『ウルテク( https://uruteq.logly.co.jp/ )』を提供するログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉永浩和、証券コード：6579、以下、ログリー）は、株式会社WACUL（以下、WACUL）、TechSuite株式会社（以下、TechSuite）と、2026年6月9日（火） に「AI検索時代のSEO、ROIの考え方は変わる？コスト最適化の新しい考え方とは？」をテーマとした無料オンラインウェビナーを共催いたします。

【ウェビナー開催の背景と概要】

詳細を見る :https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260609/?referral=logly&utm_campaign=webinar0609&utm_source=logly

AI検索の普及により、ユーザーが自社サイトにたどり着く前に答えを得てしまうケースが増えています。「オーガニック流入は減少傾向にあるのに、問い合わせの質はむしろ上がっている」--そんな数字だけでは説明できない変化に気づき始めた企業も少なくありません。

これまでのSEOは、検索順位を上げ、流入を増やし、コンバージョンを獲得するというシンプルなROIで計測できました。しかしAI検索時代には、コンテンツの価値が「クリックされたかどうか」だけでは測れなくなっています。

本ウェビナーでは、WACUL・ログリー・TechSuiteの3社が、コンテンツ品質・効果測定・運用効率化というSEOのROIを構成する3つの要素を、それぞれの専門領域から解き明かします。「AI時代のSEOに、いくら・どこに・どう投資すべきか」を60分で、コスト最適化の新しい判断軸が手に入る場をお届けします。

【プログラムと登壇者】

第1部：記事制作とAI～記事を確実に成果につなげるAI活用の具体的制作ノウハウ～

株式会社WACUL SEOグループ 部長 佐藤 健

第2部：AI検索時代のオウンドメディア戦略 ～マルチチャネル運用とROI最適化～

TechSuite株式会社 COO AI×マーケティング事業部 事業統括 倉田 真太郎

第3部：検討シグナルとAIで見直すコンテンツ効果測定

ログリー株式会社 事業統括本部 ウルテク事業責任者 井上 翔太

【こんな方におすすめ】

【開催概要】

- SEOのROI・コスト配分に悩んでいる方- AI検索の普及でこのままのコスト配分でいいのか判断がつかない方- 記事制作の外注コストが膨らんでおり、AIを活用した効率化を検討したい方- SEOの効果測定に限界を感じている方- PVやCV数だけではSEOの本当の成果を捉えきれていないと感じる方- インテントデータや検討シグナルを自社の効果測定にどう組み込めばいいかわからない方- AI時代のコンテンツ制作・運用体制を見直したい方- AIを記事制作に活用したいが、品質担保とのバランスに不安がある方- SEO運用が属人化しており、AI活用も含めた仕組み化を進めたい方

イベント名：AI検索時代のSEO、ROIの考え方は変わる？コスト最適化の新しい考え方とは？

開催日時：2026年6月9日(火) 12:00～13:00

開催方法：オンライン

参加費用：無料

無料ウェビナーお申し込みはこちら： https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260609/?referral=logly&utm_campaign=webinar0609&utm_source=logly(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260609/?referral=logly&utm_campaign=webinar0609&utm_source=logly)

ウルテクについて

ウルテク（URUTEQ）は、インテントデータとAIを活用して、Webサイト訪問企業や担当者の中から購買意欲の高い見込み顧客を自動で特定・通知するBtoB マーケティングエージェントです。サイト来訪企業の可視化、サイト外の検索行動（インテントデータ）の把握、AIインテント分析、営業資料の共有・分析（ウルテクスタジオ）、フォーム営業（ウルテク フォームエージェント）、Salesforce / HubSpot連携など、マーケティングと営業の連携に必要な機能を統合的に提供します。

ログリー株式会社について

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と BtoBマーケティングエージェントウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ログリー株式会社

ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp