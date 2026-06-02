「システム×人」の力で、安心・納得の車売却をサポート！ナビクルの新サービス『ナビクルアシスト』全国でサービス提供開始！（一部エリア除く）

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林高生）は、中古車一括査定サイト「ナビクル」の新サービスとして、ユーザー様との接点獲得から実査定のアポ設定までをワンストップで代行する『ナビクルアシスト』を、2026年5月より東海エリア（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県）にて提供開始いたしました。

これまで関東、関西、中四国、九州と順次エリアを拡大してまいりましたが、2026年以内には全国でのサービス提供を予定しており、より多くのユーザー様へ「手間なく高額で愛車を手放せる、納得の売却体験」を、買取事業者様へ「効率的かつ質の高い商談機会」を提供し、中古車流通市場の健全な発展に寄与してまいります。

■ 新サービス『ナビクルアシスト』とは

ユーザー様との接点の獲得から実査定の日程調整までをワンストップで代行する、新しい形の中古車一括査定サービスです。

最大20社の買取事業者様が事前に「WEB入札」を行い、ユーザー様は各社の入札した査定額を見てから、実査定を依頼する高額業者を厳選できる仕組みを採用しています。買取事業者様との日程調整の煩雑なやり取りはすべて当社のコールセンターが代行するため、ユーザー様は手間なく愛車の売却活動を進めることができ、買取事業者様は、従来の一括査定サービスにおける課題であった架電対応の工数を軽減することができます。

■ 背景：中古車売却における「多重架電」という社会課題

昨今、中古車売却に関する消費者の相談件数は増加傾向にあります。特に、一括査定サイト利用直後に複数社から一斉に電話がかかってくる「多重架電」は、ユーザー様にとって大きな心理的な負担となっており、消費者庁からも改善が求められる業界全体の課題となっています。

「ナビクル」は長年この課題に向き合い、ユーザー様の「高く売りたい」というニーズと「手間を減らしたい」という要望を同時に叶えるべく、『ナビクルアシスト』のサービス提供を開始いたしました。

■ 『ナビクルアシスト』がもたらす3つの価値

1. 窓口を「ナビクル1社」に集約。電話ラッシュの解消と架電工数の削減

最大20社が愛車の価格を入札で競い合いますが、査定日程の確定までユーザー様が電話でやり取りするのはナビクルのコールセンター1社のみです。ユーザー様は、スケジュール調整の手間や、知らない業者から次々と電話が来る不安から解消され、自分のペースで売却を進めることができます。買取事業者様は、従来発生していた膨大な架電業務から解放されるため、本来の業務である「査定・商談」に専念でき、営業効率が向上します。

2. 「システム×人」のハイブリッドによる、納得感と成約率の最大化

システムを用いたスピーディーな入札による概算価格比較と、自社コールセンターの「人」によるサポートを掛け合わせました。ユーザー様は入札結果を踏まえ、自身の希望に合った業者だけを安心して選択できます。また、高額提示を行った買取事業者様が優先的にアプローチできる仕組みにより、ユーザー様の「高く売りたい」と買取事業者様の「買い取りたい」という熱量が最短距離で結びつき、結果として成約率の最大化へとつながります。

3. JPUC理事企業として「厳格な品質管理」を徹底

当社は一般社団法人日本自動車購入協会（JPUC）の理事を務めており、本サービスの利用規約もJPUCの方針に準拠した厳格な内容としています。長年「ナビクル」を運営し、多重架電や減額交渉といった中古車業界のトラブルを熟知しているからこそ、買取事業者様への公平なサービス提供とユーザー様を保護する仕組みを導入しています。不適切な減額交渉や不公平な営業活動を排除するペナルティ制度を徹底することで、ルールを守る優良な買取事業者様が正当に評価され、安心して参画できるクリーンな市場環境を提供します。

■ サービス利用者の声

「電話がひっきりなしにかかってこないのが良かった」

「5～6社から連絡が来ると大変だが、2社に厳選してもらえて助かった」

「広告で見た通り電話が少なく、スムーズに売却できた」

■ サービス責任者のコメント

ナビクルはこの業界で約20年、延べ600万人のユーザー様にご利用いただいてまいりました。複数社への相見積もりによって高額提示を引き出す『納得感のある売却機会』を提供してきた自負がある一方で、買取事業者様にとってはアポ獲得までの架電競争が激化し、営業工数の増大が大きな負担となっている側面もございました。

この課題を解決すべく、車売却ユーザー様との接点獲得からアポ設定までをワンストップで代行する『ナビクルアシスト』をリリースいたしました。最大20社の比較による『高く売れる納得感』というナビクルの強みはそのままに、日程調整を当社が一本化することで、買取事業者様にとって最も重要である『査定・買取業務』に専念できるスキームを実現しています。

本サービスは、ユーザー様には「手間なく高額で愛車を手放せる」これまでにない納得の体験を、買取事業者様には成約率向上に繋がる効率的な営業環境を提供できる、一括査定の新しいスタンダードになると確信しております。

ユーザー様と買取事業者様の双方が共にメリットを享受できる取引の形を目指し、事業部一丸となって邁進してまいります。

【サービス概要】

サービス名： ナビクルアシスト

内容： ユーザー様との接点獲得から実査定のアポ設定までをワンストップで代行する中古車一括査定サービス

提供エリア： 関東／関西／中四国／九州／東海

URL： https://assist.navikuru.jp/(https://assist.navikuru.jp/)

■エイチームライフデザインについて

エイチームライフデザインは、人生のイベントや日常生活に密着したサービスを展開しています。今後、顧客体験向上と複数サービス間のシナジーをさらに強化することにより、一人ひとりの「まよい」に寄り添い、ITと人の力で「よくわかる」、「簡単にできる」、「安心できる」を提供し、背中を押すことで、「よかった」をお届けする存在になることを目指してまいります。

URL：https://life-design.a-tm.co.jp/

■会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。