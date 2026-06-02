カメラ専門プロによる買取イベントを近鉄百貨店四日市店で初開催

株式会社グローウイングス近鉄百貨店四日市店にて初開催

■近鉄百貨店四日市店で初となるカメラ専門買取イベント

カメラ買取専門店「百獣の買取王カメライオン」（本社：兵庫県神戸市、代表：羽根田佐知子）は、2026年6月10日（水）～15日（月）および6月24日（水）～30日（火）の期間、近鉄百貨店四日市店にてカメラ買取イベントを開催いたします。近鉄百貨店四日市店において、カメラ専門買取イベントが開催されるのは今回が初めてとなります。カメラ・レンズの無料査定を実施し、お客様が大切に使われてきた機材を次のユーザーへとつなぐリユースの機会を提供いたします。

■カメラを次の世代へつなぐ、SDGsを意識したリユース活動

カメライオンは、カメラやレンズの買取・販売を通じて、持続可能な社会の実現に貢献するリユース事業を展開しています。

近年、SDGs（持続可能な開発目標）への関心が高まる中、「使わなくなったものを捨てるのではなく、必要とする人へつなぐ」という考え方が注目されています。

カメライオンでは、お客様からお譲りいただいたカメラやレンズを適切にメンテナンスし、新たなオーナーへ橋渡しすることで、製品寿命の延長と廃棄物削減に取り組んでいます。

これはSDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」にもつながる活動であり、限りある資源を有効活用する循環型社会の実現を目指しています。

あなたのカメラがこども達の笑顔に！あなたのカメラがこども達の笑顔に！

先日、神戸市内で行われたチャリティーイベント。地域社会に大いに貢献することができた。

イベント開催での収益から赤い羽根共同募金を通じて266,759円を寄付。

近鉄百貨店四日市店で集まったジャンクカメラも次回のチャリティーイベントで販売する予定。

■地域社会とのつながりを大切に

カメライオンは、リユース事業だけでなく地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

先日、赤い羽根共同募金「募金百貨店プロジェクト」参加事業で神戸市内のマルチベースにおいて「あなたのカメラがこども達の笑顔に！」というチャリティーイベントを開催し、地域住民の皆様との交流を通じて、リユースの価値や社会貢献の重要性を発信いたしました。

企業活動を通じて地域とのつながりを深めることも、持続可能な社会づくりの一環であると考えています。

今回の近鉄百貨店四日市店でのイベントも、単なる買取催事ではなく、地域の皆様にリユース文化を身近に感じていただく機会として開催いたします。

チャリティーイベントの様子赤い羽根共同募金キャラクターあかはねちゃんと。

■眠っているカメラに新たな価値を

近年、デジタルカメラやフィルムカメラの中古需要は高まっています。

一方で、

- 使わなくなったカメラが自宅に眠っている- 古いカメラでも価値があるのか- 総合買取店では敷居が高く入りづらい

という方も少なくありません。

- 遺品整理や生前整理をしたい- 大量のカメラがでてきたが重くて持っていけない

などのお声にも親切丁寧に対応しています。

カメライオンではカメラ専門スタッフが一点一点丁寧に査定を行い、現在の市場価値を踏まえた適正な査定額をご提示いたします。

壊れていても、充電器などの付属品が揃っていなくても買取をしています。

査定のみのご利用も歓迎しております。

★イベント概要

【開催場所】近鉄百貨店四日市店 5階催会場

【開催期間】１.2026年6月10日（水）～15日（月） ２.2026年6月24日（水）～30日（火）

【時間】10:00～18:30（最終受付時間18時）

【査定料】無料

【対象品目】デジタルカメラ、交換レンズ、フィルムカメラ、ビデオカメラ、撮影機材各種

【店舗HP】https://camelion-kaitori.com/

【カメラレンタルHP】https://renpal.jp/

カメラ買取イベントチラシカメラ買取イベントチラシ

■会社概要

会社名：株式会社グローウイングス

所在地：兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1

代表者：羽根田佐知子