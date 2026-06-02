お笑いコンビ・ダブルヒガシ初の冠レギュラー番組『推してまえ！ダブルヒガシ』が堂々の最終回！GAORA SPORTSで6月6日(土)に放送

株式会社GAORA

CS放送のGAORA SPORTSでは、お笑いコンビ・ダブルヒガシ初の冠レギュラー番組『推してまえ！ダブルヒガシ』の最終回を6月6日(土)に放送します。

ダブルヒガシ

関西の人気賞レースを次々に制し、2026年4月には念願の東京進出も果たして勢いに乗るお笑いコンビ・ダブルヒガシ。当番組『推してまえ！ダブルヒガシ』は、東良介と大東翔生のふたりが「みんなの推し漫才師」になるべく、よしもと漫才劇場のメンバーとともに「推されるのに必要な課題」に挑戦、「推し」を獲得するために奮闘する“推し獲（おしかく）”バラエティーとして人気を博してきました。

2024年7月、ダブルヒガシ初の冠レギュラー番組としてスタートした当番組も、2026年6月6日（土）にいよいよ最終回を迎えます。

最終回では、第12回の放送で反響を呼んだ企画が、「東の100推しツッコミフェスティバル！ファイナル」として復活。

ツッコミ担当の東が、「写真ツッコミ」「楽屋中継」「音ピンスポ大喜利」「アドリブリレー漫才」という4つのステージで出される多種多様なお題に対し、間髪入れずに“100個”の怒涛のツッコミを入れていきます。ゲストを交えながらアドリブ全開でボケ倒す大東と、それに喰らいつく東の白熱した掛け合いは必見です。

番組スタート時に「推し漫才師になれるように頑張ります！GAORAから世界へ！」と語っていた彼らが、この番組を通じてどのような飛躍を遂げたのか。その集大成となるお笑いをぜひ見届けてください。

さらに、6月26日(金)からは番組の軌跡を振り返る「第1話から最終回までの全24話一挙放送」もお届けします。ダブルヒガシの魅力がたっぷりと詰まった放送を、最後までお見逃しなく。

【番組概要】

■番組名 ：推してまえ！ダブルヒガシ

■放送日時：最終回 東の100推しツッコミフェスティバル！ファイナル 6月6日(土)22:30 ※再放送あり

■出演者 ：ダブルヒガシ、華山、豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ、天才ピアニスト 竹内、祇園 櫻井、しげ、タレンチ

★番組ページ：https://www.gaora.co.jp/variety/3959890

■番組名 ：【全話一挙放送】推してまえ！ダブルヒガシ

■放送日時：第1回 推し衣装を決めよう！／推してまえ！お芝居力 6月26日(金) 22:00 ほか

■出演者 ：第1回 ダブルヒガシ、豪快キャプテン、ドーナツ・ピーナツ

★番組ページ：https://www.gaora.co.jp/variety/3959891

★視聴方法：https://www.gaora.co.jp/guide/

※番組内容は予定であり、変更する可能性があります。

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