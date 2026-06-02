スムーズなマウス操作と高い強度を実現！人気のガラスマウスパッドにSサイズが新登場

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、布製のマウスパッドに比べ、滑りやすさと劣化しにくさを兼ねそろえたガラスマウスパッドに、新たにSサイズ「200-MPD034BK-S(ブラック)」、「200-MPD034W-S(ホワイト)」を発売しました。

【掲載ページ】

ガラスマウスパッド ゲーミング 強化ガラス オフィス 厚さ3mm 縦18cm 横26cm 9H ブラック

型番：200-MPD034BK-S

販売価格：4,527円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-MPD034BK-S

ガラスマウスパッド ゲーミング 強化ガラス オフィス 厚さ3mm 縦18cm 横26cm 9H ホワイト

型番：200-MPD034W-S

販売価格：4,527円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-MPD034W-S

【おすすめポイント】

・横18cm×縦26cmのコンパクトサイズ

・ガラス表面＋コーティングで滑らかな操作性を実現

・厚さ3mm、硬度9Hの強化ガラス製で、1mから落としても割れない

布製とは違う、新感覚のスムーズ操作

本製品は表面に特殊加工を施したガラス素材を採用し、布製マウスパッドでは味わえない滑らかな操作感を実現しました。マウスを軽い力で動かせるため、ゲーミングシーンでの素早いエイム操作はもちろん、オフィスワークやクリエイティブ作業における細かなカーソル移動も快適です。

強化ガラス採用で長く使える安心設計

毎日使うマウスパッドだからこそ、耐久性にもこだわりました。硬度9Hの強化ガラスを採用しており、布製マウスパッドのようなほつれや破れが発生しません。長期間使用しても表面状態が変化しにくく、購入時の快適な操作感を維持できます。日常的な使用はもちろん、ハードなゲーミング環境でも安心して使える高耐久仕様です。

汚れてもサッと拭くだけで清潔

ガラス素材は水分や汚れが染み込みにくいため、メンテナンスも非常に簡単です。飲み物をこぼしてしまった場合や、手汗・皮脂による汚れが付着した場合でも、布でサッと拭くだけで簡単にお手入れできます。常に清潔な状態を保ちやすいため、仕事やゲームに集中できる快適なデスク環境づくりに役立ちます。

薄型ながら高い安全性を実現

厚さ3mmの薄型設計ながら、しっかりとした強度を持つ強化ガラスを採用しています。さらに背面には飛散防止フィルムを搭載し、万が一破損した場合でも破片が飛び散りにくい安全設計です。薄さによるスタイリッシュな見た目と、日常使用に求められる安心感を両立しており、デスク環境に自然に溶け込みます。

コンパクトサイズで省スペース環境にも最適

サイズは約18cm×26cmとコンパクト設計。デスクスペースが限られるオフィスや在宅ワーク環境でも設置しやすく、ノートパソコンと併用する場合にも邪魔になりません。また、裏面四隅には滑り止めゴム足を搭載しているため、操作中のズレを抑制。限られたスペースでも安定したマウス操作を実現します。

製品仕様

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-MPD034BK-S

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-MPD034W-S

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-mpd034/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-mpd034s.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H321MD7P

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H31STD7Q

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

マウスパッド・リストレストの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004011

マウスパッドおすすめ10選！

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-mousepad.html

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。