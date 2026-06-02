自治体向け生成AI「QommonsAI」がver.2.3.3にアップデート--最新Geminiモデル搭載で業務効率化をさらに加速

Polimill株式会社

Polimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、全国800以上の自治体・約30万人の行政職員が利用する自治体向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」のver.2.3.3アップデートを完了いたしました。

今回のアップデートでは、AIモデルの最新化による処理能力の向上に加え、日常業務における操作性と利便性を改善する機能拡充を実施しています。

■ ver.2.3.3 アップデート内容

■ QommonsAI（コモンズAI）について

- チャットAIモデルの最新化より高度で精度の高い回答生成を実現するため、搭載モデルをGemini 3 FlashからGemini 3.5 Flashにアップデートいたしました。最新世代のGeminiモデルへの刷新により、回答精度・処理速度のさらなる向上が期待されます。- システムの快適性向上（リファクタリング）システム内部の構成を見直し、より安定かつ高速に動作する環境へ最適化いたしました。日常的な利用場面での動作の安定性が向上しています。- 機能の拡充および操作性の改善日々の業務における閲覧効率とデータ管理の利便性を向上させる、以下3つの機能改善を実施しました。・組織メンバー一覧のページャー化一覧テーブル下部にページ番号を追加しました。職員数の多い自治体でも、目的のメンバーをより素早く見つけられるようになります。・プライベートナレッジの無限スクロール化ページ遷移を挟まず、情報をスムーズに読み進められるようになりました。蓄積されたナレッジの参照がよりスムーズになります。・ゴミ箱機能の拡充「すべてのファイルを削除」内に「完全削除」ボタンを実装しました。不要なファイルをより確実かつ手早く整理することが可能になります。

Polimill株式会社が開発・提供・運用する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。

2026年5月時点で全国800以上の自治体・約30万人が利用。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。

OpenAI・Anthropic・Google・Preferred Networksの主要4社から厳選した12モデルを搭載し、用途に応じて最適なAIを選択できる環境を提供しています。

すべての自治体へ代理店を介さない直販体制で提供しており、サービスリリース以来、導入先の全自治体で現地での導入研修および初級・中級研修を無償で実施中です。

また、自治体現場からの要望を最短数日でサービスに反映するアジャイル開発体制を敷いており、行政の「いま必要な機能」を圧倒的なスピードで届け続けています。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■ 会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤あやめ／谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/