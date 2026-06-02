パナソニックグループ

パナソニック コネクトグループ（グループCEO：ケン・セイン）は、中型有機EL（OLED）パネルの製造工程に向けた新型ドライバー実装機「FPX107CG/FP」を2026年6月より発売します。

■背景

ディスプレイ市場では、ノートブックやタブレットなどのIT機器や車載用途といった中型サイズの分野において、これまで主に液晶が採用されてきました。近年はさらなる画質向上や薄型・軽量化を目的に、有機ELの採用が徐々に増加しており、今後も拡大していく見通しです。

これに伴いパネルメーカー各社では、中型有機ELパネル向けの設備投資を拡大する動きが進んでいます。有機ELパネルのドライバー実装工程では、液晶と比べて熱膨張率が高い部材を使用するため、実装精度の確保が難しくなっています。その一方で、より高い実装精度の実現や、多様な実装形態（複数品種・複数実装）への対応が求められています。

パナソニック コネクトグループは、こうした市場動向およびニーズの変化を捉え、中型有機ELパネル向け実装機「FPX107CG/FP」を開発しました。本製品は、パナソニック コネクトグループの強みである高精度実装技術をさらに進化させるとともに、顧客ごとの生産条件に応じた最適な量産ライン提案を可能にする設備構成を採用しています。これにより、中型有機ELパネル製造における品質と生産性の両立を支援します。

パナソニック コネクトグループは、「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」をパーパスに掲げ、現場にイノベーションをもたらすことで、多様な人々が幸せに暮らせる持続可能な社会の実現を目指していきます。

＜特長＞

1. パネルサイズ7インチから26インチまで対応するドライバー実装機

2. 部品供給部の切り替えにより、4つの実装形態（COG／FOG／FOP／COP）に対応

3. 正流れ（左→右）と逆流れ（右→左）に対応、ペアラインによる工場運営を実現

【お問い合わせ先】

FPD関連システム

https://industrial.panasonic.com/cuif2/jp/contact-us?field_contact_group=13&field_contact_product=167(https://industrial.panasonic.com/cuif2/jp/contact-us?field_contact_group=13&field_contact_product=167)

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]中型有機ELパネル向け実装機 FPX107CG/FPを発売（2026年6月2日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260602-2

＜関連情報＞

・パナソニック コネクトグループ ウェブサイト

https://connect.panasonic.com/jp-ja/

・パナソニック コネクトグループ Newsroom

https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom

・パナソニック コネクトグループ DEI（Diversity, Equity & Inclusion）

https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei