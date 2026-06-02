関西テクニカルセンター移転のお知らせ - 第三者保守ニーズの拡大に対応

ブレイヴコンピュータ株式会社

ブレイヴコンピュータ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：神山悟）は、第三者保守サービスへの需要拡大を受け、関西オフィスを移転いたしました。

本移転により、サーバ機器の延命利用やリプレース計画の柔軟な見直しを検討される企業・SIer各社に対し、より迅速かつ安定した技術支援体制を提供してまいります。

■ 背景：サーバリプレースを取り巻く環境の変化

新オフィスビル エントランス

近年、AI市場の拡大を背景とした半導体・メモリ需要の増加により、サーバ機器の調達環境は大きく変化しています。

これに伴い、以下のような課題が顕在化しています。

・ソフトウェアベンダーや保守ベンダーの人員逼迫により、対応可否の判断に時間を要する状況

・メーカー保守終了（EOL／EOSL）を迎える機器に対する現実的な選択肢の不足

このような状況下で、「リプレース一択」ではなく、保守を継続しながらシステムの安定運用を図る“延命・段階的移行”という選択肢への関心が高まっています。

関西テクニカルセンター 保守部材の管理体制

■ 第三者保守という選択肢への関心の高まり

当社には、

・メーカー保守終了後も、運用上問題のないサーバを継続利用したい

・想定を超える見積額や納期遅延により、リプレース計画を見直したい

・更改までの「つなぎ」として保守のみを確保したい

といったご相談が増加しています。

特にメーカー保守終了は迫っているものの、ハードウェア自体は十分に稼働しており「保守さえあれば延命可能」なケースにおいて、第三者保守は現実的かつ合理的な選択肢として検討されています。

■ 関西テクニカルセンター移転の目的

検査・検証の様子ミーティングスペース

こうした市場環境の変化を受け、当社では第三者保守サービスの提供体制を強化するため、関西テクニカルセンターの移転を実施しました。

本移転により、

・増加する保守契約に対応するための、保守部材保管・管理体制の強化

・提供する保守サービスの品質向上

・機器構成や利用状況を踏まえた技術的相談への対応力向上

・リプレース計画全体を見据えた中長期視点での保守提案

を実現し、BtoB領域におけるITインフラ運用の課題解決をより強力に支援してまいります。

新オフィスビル 外観■ 新関西テクニカルセンター概要

所在地 ：〒532-0011

大阪府大阪市淀川区

西中島５丁目１３番９号

新大阪MTビル１号館９階

業務開始日：2026年5月18日より

TEL : 06-6306-6111（変更なし）

主な機能 ：第三者保守サービス

技術サポート・営業支援

■ 今後の展望

当社は、第三者保守を単なる「コスト削減手段」としてではなく、

・ハードウェア調達リスクの分散

・IT投資計画の柔軟性向上

・事業継続性（BCP）の強化

といった観点から、企業のITインフラ戦略を支える重要な選択肢であると考えています。

今後も、サーバ・ストレージ・ネットワーク機器を中心とした第三者保守サービスの品質向上と対応範囲の拡充を通じて、変化の大きいITインフラ市場における実務視点の課題解決に貢献してまいります。

＜ブレイヴコンピュータ株式会社について＞

代表取締役 ：神山 悟

設立 ：2011年1月

所在地 ：東京都千代田区岩本町3-9-2 PMO岩本町5階

URL ： https://brave-com.jp/

事業内容 ：第三者保守（EOSL保守）サービス「つなぎ保守」提供

「つなぎ保守」はブレイヴコンピュータの商標です。

＜サービス紹介動画＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f0oAuaptFZc ]

＜本件に関するお問い合わせ＞

ブレイヴコンピュータ株式会社

経営戦略本部 担当：小峯



お問い合わせ窓口：https://www.brave-com.jp/contact/

受付時間：平日9:00～17:00