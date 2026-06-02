ミツイワ、ソリトンシステムズのパートナー表彰において「Partner Excellence Award」を受賞

ミツイワ株式会社

ミツイワ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 高橋 洋喜、以下：ミツイワ）は、株式会社ソリトンシステムズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 鎌田 理、以下：ソリトンシステムズ）が2026年5月28日に開催した「Soliton Partner Conference 2026」において、同社のセキュリティ製品やサービスの販売・展開において特に顕著な功績を残し、特に高い成長を遂げたパートナーとして「Partner Excellence Award」を受賞いたしましたので、お知らせします。

Partner Excellence Award

■ 評価されたポイント

ソリトンシステムズのクラウド認証基盤製品「Soliton OneGate」を中心に、ミツイワは対前年比で300%を超える継続的かつ大幅な売上拡大を実現してまいりました。ミツイワのSoliton OneGate関連ビジネスは今後も前年比で約140％の成長が見込まれる規模へと拡大しています。ミツイワのこのような「極めて高い成長率」と「一定規模まで到達した売上ボリューム」が、今回の「Partner Excellence Award」の選定において評価されました。

また、継続的な連携体制によるソリトンシステムズとの強固な信頼関係の構築、特定エリアに偏らない全国レベルでの案件創出および導入実績、さらに医療、自治体、教育（GIGAスクール）など、幅広い業種におけるセキュリティソリューションの提案と展開など、単なる一過性の製品販売にとどまらず、お客様の課題解決とセキュリティレベルの向上に貢献するパートナーとしても、総合的に評価された結果と考えています。

■ 今後の展望

今回の「Partner Excellence Award」受賞を機に、ミツイワはソリトンシステムズとの協業体制を一層強化してまいります。“メーカーから高く評価されたパートナー” として、お客様にこれまで以上に安心してお任せいただける体制づくりを進めるとともに、ソリトンシステムズとの共同提案や新規セキュリティソリューションの共同展開を加速してまいります。



さらに、経済産業省が推進する「SCS評価制度（サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度）」の評価指標を踏まえ、ソリトンシステムズとの協業の高度化を図りながら、ゼロトラストをはじめとした次世代セキュリティアーキテクチャへの取り組みを強化してまいります。これらの取り組みを通じて、その成果を全国のお客様へ提供するとともに、お客様のビジネスを支える安全・安心なIT基盤の構築と運用を継続的に支援してまいります。

今回の発表にあたり、株式会社ソリトンシステムズ様からエンドースメントを頂戴しましたので、ここにご紹介させていただきます。

■株式会社ソリトンシステムズ 代表取締役社長 鎌田 理 氏

株式会社ソリトンシステムズは、このたびミツイワ株式会社様に「Partner Excellence Award」をお贈りできましたことを、誠にうれしく思います。

ミツイワ様には、Soliton OneGateをはじめとする当社製品・サービスの提案・販売を通じて、全国のお客様のセキュリティ強化に大きく貢献いただいております。特に、幅広い業種における着実な導入実績と、継続的なビジネス拡大への取り組みは、当社パートナーの中でも高く評価されるものです。

また、ミツイワ様が長年にわたり培ってこられたIT基盤構築・運用の知見と、当社のセキュリティ技術を組み合わせることで、お客様に安心してご活用いただけるソリューションの提供につながっていると考えております。

ソリトンシステムズは、今後もミツイワ様とのパートナーシップを一層強化し、お客様の安全で信頼性の高いIT環境づくりに貢献してまいります。

【株式会社ソリトンシステムズについて】

設立： 1979年3月

本社： 東京都新宿区新宿2-4-3

資本金：13億2,650万円

代表者：鎌田 理

URL： https://www.soliton.co.jp

事業内容：「日本で初めて…」にチャレンジし続けるITメーカーです。オリジナルの「もの創り」にこだわり、世の中で必要とされる製品やサービスを提供しています。現在は、認証を中心としたITセキュリティ関連製品の開発とそれをベースにしたサービスの提供のほか、携帯電話回線を利用した高画質映像伝送システムやIoT&AIシステムなどを中心とした分野に注力しています。

【ミツイワ株式会社について】

設立： 1964年7月

本社： 東京都渋谷区渋谷3-12-18渋谷南東急ビル12階

資本金：4億900万円

代表者：高橋 洋喜

URL： https://www.mitsuiwa.co.jp

事業内容：ICTサービス事業を核に、電子デバイス事業、自動化・ロボットソリューション、IoTソリューション、エネルギーソリューションなど多岐にわたり、企業の情報システム導入から運用、さらには最先端のDX推進まで、ICTライフサイクル全体をサポートするワンストップソリューションを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ミツイワ株式会社 ビジネス戦略本部 戦略企画部

Eメール：mitsuiwa-marketing@mitsuiwa.co.jp