「OTOTEN2026」アンバサダー企画を公開

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本オーディオ協会（所在地：東京都港区、会長：小川理子）は、2026年6月19日（金）～21日（日）の3日間、東京国際フォーラムで開催する「OTOTEN2026」において、アンバサダーを務めるVTuber「AZKi」さん、声優・歌手「安野希世乃」さんによる各種プロモーション施策を発表いたします。

OTOTEN2026アンバサダー 「AZKi」さんと「安野希世乃」さん

今回の企画では、お二人がOTOTEN2026の見どころや楽しみ方を紹介する特設サイトやYouTube配信に加え、会場では楽曲試聴体験、参加型企画、プレゼントキャンペーンなど、会期前からイベント終了まで楽しめる企画を展開します。また本リリースでは、「特設試聴ブース」の詳細、参加型企画「限定ボイス オーディオ豆知識」、さらに「AZKi」さんアクリルパネルプレゼントキャンペーンを新たに発表いたします。

アンバサダー施策を通じて、より多くの方にオーディオの魅力や“イイ音”の楽しさを届けてまいります。

ぜひご友人とご一緒に、この機会にOTOTEN2026へお越しください。

VTuber AZKi & 声優・歌手安野希世乃プロモーション

【特設サイト】

2026年5月12日（火）より公開中

URL: https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/2026/azkiyo/

AZKiさんと安野希世乃さんがOTOTEN2026の内容や出展社ブースを紹介します。また、各種キャンペーン情報も掲載いたします。

【YouTubeライブ配信】

2026年5月30日（土）配信実施

AZKiさん、安野希世乃さんによるYouTubeライブ配信を実施。OTOTEN2026の紹介に加え、ASMR企画など「音」をテーマにした内容をお届けしました。

配信はAZKiさん公式YouTubeチャンネル「AZKi Channel」にてご覧いただけます。

URL: https://www.youtube.com/watch?v=pNyrAZHRSS0

【特設試聴ブース】

場所：OTOTEN2026会場内ガラス棟G510

一般公開日の2日間、特設ブースを開設します。AZKiさん、安野希世乃さんの楽曲を、オーディオ協会内ワーキンググループ「オーディオ体感ＷＧ」協力のもと、トライオードの真空管アンプ、クリプトンのHi-Fiスピーカー、FOSTEXのモニタースピーカーなどを用いて試聴いただけます。またヘッドホンでの試聴体験も実施するほか、複数の出展社ブースでも、お二人の楽曲をお楽しみいただけます。注1

【参加型企画「限定ボイスオーディオ豆知識」】

OTOTEN2026では、AZKiさん、安野希世乃さんが語る「限定ボイス オーディオ豆知識」を会場内複数箇所に設置します。来場者はOTOTEN出展各ブースを巡りながら、お二人によるここでしか聴くことのできない限定ボイスを楽しみつつ、オーディオの豆知識に触れることができます。

出展各社ブースを巡りながら、“イイ音”との新たな出会いや機器ごとの音の違いを楽しみ、オーディオの魅力をより身近に感じていただける企画です。また、ためになった豆知識や会場で見つけたお気に入りスポットを「#あずきよ26」を付けてSNSへ投稿いただいた方には、会場限定オリジナルステッカーをプレゼントします。注2

【「AZKi」さんアクリルパネルプレゼントキャンペーン】

期間：2026年6月3日（水）0：00 ～ 16日（火）23:59

日本オーディオ協会Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポスト、特設サイトより来場登録された方から抽選で50名様に、「OTOTEN2026」描き下ろし「AZKi」さんアクリルパネルをプレゼントします。詳細は特設サイトをご覧ください。

【安野希世乃さんトークショー】

2026年6月21日（日）10：30～11:30

場所：OTOTEN2026会場内ホールD5

声優・アーティストとして第一線で活躍する安野希世乃さんによる、スペシャルトークショーを開催します。歌手、声優としての音作りや表現方法について、実体験を交えながら語っていただくほか、ご本人の楽曲試聴も実施いたします。注3

注1. 特設ブース試聴は整理券制、完全入替制となります。整理券の配布時間、場所は日本オーディオ協会公式X（@JASaudio）にて後日ご案内いたします。

注2. ステッカーの配布はお一人様１組（AZKiさん、安野希世乃さん各1枚）となります。6月20日（土）、21日（日）両日とも、予定数に達し次第終了となりますのでご了承ください。受け取り場所は特設試聴ブース前になります。詳細については日本オーディオ協会公式X（@JASaudio）にて後日ご案内いたします。

注3. 席は先着順になります。当日、満席となった場合は入場を制限させていただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。予期せぬ事態が発生した場合、予告なくイベントが中止になる場合がございます。

※ 本プレスリリースに添付したAZKiさん、安野希世乃さん画像データをOTOTEN2026の告知以外の用途で使用することはお控えください。

※ AZKiさん画像データご使用の際には「(C) COVER」を必ずご記載ください。

OTOTEN2026来場方法

OTOTEN2026のご入場には来場事前登録が必要となります。公式サイトより事前登録をしていただけますようお願いいたします。

事前登録サイト： https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/pre-registration

（上記サイトより来場事前登録ページにお進みください）

プレミアムデー（来場者数限定）

6月19日（金） 13:00～19:00

※ 11:00～13:00「プレスアワー」（報道、招待者のみ入場可）

入場料：1,100円（税込）

一般公開日

6月20日（土） 10:00～19:00

6月21日（日） 10:00～17:00

入場料：無料

会場：東京国際フォーラム ガラス棟B1F～7F、D棟1F、4F～5F

東京都千代田区丸の内3-5-1

OTOTEN2026主な内容

- 出展各社による商品展示、デモンストレーション、イベント、セミナー- 主催者企画イベント、セミナー- ソフト・書籍販売- キッチンカー

※ 詳細については公式サイト、協会SNSにて随時アップデートしてまいります。

以上

OTOTEN2026公式サイト：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

日本オーディオ協会公式サイト：https://www.jas-audio.or.jp/

日本オーディオ協会公式X：https://x.com/JASaudio

日本オーディオ協会公式Facebook：https://www.facebook.com/JASaudio

日本オーディオ協会公式YouTube：https://www.youtube.com/@JapanAudioSociety