freee、「Tokyo Pride 2026」への協賛とブース出展

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、特定非営利活動法人東京レインボープライドが主催する、アジア最大級のLGBTQ+イベント「Tokyo Pride 2026」に協賛し、6月6日（土）～7日（日）に代々木公園で開催される「Tokyo Pride 2026」の「Pride Festival」にブース出展することをお知らせします。

2025年のPride Paradeに参加した際の様子

「Tokyo Pride」は、6月の約1ヶ月間に渡ってさまざまなコンテンツを展開するアジア最大級のLGBTQ+イベントで今年で15回目を迎えます。freeeでは、LGBTQ+当事者たちに共感し寄り添いたいと考え支援する「Ally（アライ）企業」として2017年から出展しており、今年で8回目となります。

今回出展するfreeeのブースでは、NPO法人にじいろかぞく・アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社と合同でブース出展します。ブース内では、NPO法人にじいろかぞくがこれまで継続して開催してきた「にじいろかぞく写真展」を中心に、実際に子育てをするLGBTQ＋当事者の話など、普段はなかなか直接お話を聞くことができない方々の声を聴ける「スモールトーク」タイムを予定しています。freeeからは、ブースを訪れる子どもたちにITのおもしろさを知ってもらえる企画として、昨年に引き続きゲームの体験コーナーを設けます。

子どもと一緒に楽しめるコンテンツですので、ぜひご家族でお気軽にご来場ください。

その他にも、毎年盛り上がりを見せている「Pride Parade」にも参加します。カラフルに彩られたフロート車にfreee公式キャラクターであるSweeeを乗せて、多様なアイデンティティを持つすべての人に向けた祝福を表現します。

画面に合わせてポーズをとるゲームの体験ができる予定（画像は開発中のイメージ段階です）

Tokyo Pride 2026については下記サイトをご覧ください。

https://pride.tokyo/

■freeeのDEIへの取り組み

freeeでは、2018年2月に「ダイバーシティ推進室」という部署を立ち上げ、さまざまな人材が働きやすく、パフォーマンスが発揮できるような環境づくりを推進することを目的とした活動を行っています。

2018年以降は、ダイバーシティ関連の全社研修や入社研修、社内コミュニティ・相談窓口の強化などを継続して実施。さらに、経営の基盤から働きやすさを追求していくために、専任部署「DEI（Diversity ,Equity & Inclusion）」を立ち上げ、活動はfreee単体にとどまらず、社会の進化を担う企業としてステークホルダーを巻き込みながらセミナーやイベントの開催、その他情報発信を強化しています。

URL：https://jobs.freee.co.jp/environment/diversity/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。