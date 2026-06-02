ラジオNIKKEI 第1にて好評放送中「佐田志歩が知りたい！現場DX最前線」６月放送は、日本航空株式会社のDXの裏側を深掘り！

株式会社サイエンスアーツ

株式会社サイエンスアーツ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡竜太朗）は、ラジオNIKKEI（日経ラジオ社、本社：東京都港区、代表取締役社長 小手森信一）で放送中の提供コーナー「佐田志歩が知りたい！現場DX最前線」において、2026年6月放送回で日本航空株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長執行役員 鳥取三津子）の整備部門におけるDXの取り組みを特集することをお知らせいたします。

(写真左から) 当社 代表取締役社長 平岡竜太朗、日本航空 関康久氏、フリーアナウンサー 佐田志歩氏

本コーナーは2026年5月の放送開始以降、“現場で実際に何が変わったのか”を深掘りするリアルな内容が、DX推進担当者や個人投資家層を中心に注目を集めています。鉄道・航空・医療・製造・小売など、日本の社会インフラを支える現場における課題と、その解決策としてのDXのリアルを発信しています。

番組では、フリーアナウンサーの佐田志歩氏と、サイエンスアーツ代表・平岡竜太朗が、実際にDXを推進する現場担当者へインタビュー。単なる成功事例紹介ではなく、導入前の課題、現場の葛藤、改善までのプロセスを4週にわたり継続的に深掘りします。

6月9日より放送の第5回から第8回までの4回シリーズでは、日本航空株式会社で海外機体整備管理を担当する関 康久氏をゲストに迎え、整備部門におけるDXの取り組みをお伺いします。 航空機整備の現場は、膨大な点検項目や機種差、限られた時間の中で確実な情報共有が求められる過酷な環境です。例えば騒音下の通話、履歴・テキスト化、映像共有、多言語遠隔支援などDX化が必要な場面、導入後の効果についてBuddycomを運営するサイエンスアーツ代表・平岡 竜太朗が解説。さらにAI連携やハンズフリー化、技術伝承、セキュリティ強化、AIの未来展望まで、DX化の今後について展望します。

サイエンスアーツは、本コーナーの提供を通じて、現場DXを個別企業の取り組みにとどめることなく、産業横断的な変革へと発展させていくことを目指しています。現場の課題を起点としたDXの実践知を社会全体に共有することで、日本の生産性向上と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

『 佐田志歩が知りたい！現場DX最前線 』 コーナー概要

【放送日時】 毎週火曜「マーケット・テラス」内14:15～14:30放送

【ゲスト企業】 日本航空株式会社（6/9、16、23、30）

【出演】 佐田 志歩（フリーアナウンサー）

平岡 竜太朗（株式会社サイエンスアーツ 代表取締役社長）

【提供】 株式会社サイエンスアーツ

【放送・配信媒体】ラジオNIKKEI 第1 / radiko

【番組サイト】 https://www.radionikkei.jp/dxfrontier/

Buddycomとは ( https://buddycom.net/ (https://buddycom.net/))

フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」は、インターネット通信網（4G、5G、Wi-Fi(R)）を利用して、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールすることで、トランシーバーや無線機のように複数人と同時コミュニケーションを可能にするサービスです。音声、テキストチャット、動画、位置情報(IoT)に加え、AIを利用したデジタルアシスタントでのコミュニケーションが可能です。

利用実績は、航空、鉄道、建設、福祉施設、流通など様々な業種にわたり、コミュニケーション手段としての活用がされています。

株式会社サイエンスアーツ について

サイエンスアーツは、「フロントラインワーカーに未来のDXを提供し、明るく笑顔で働ける社会の力となる」ことをミッションとして掲げ、フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売を行っております。2021年に東証マザーズに上場（現在はグロースに移行）し、現在では5年連続シェアNo.1※を獲得しました。今後も、スタッフ間コミュニケーションに留まらず、スタッフとお客様、スタッフとAIを美しくつなげることで、フロントラインワーカーが明るく笑顔で働ける社会を目指してまいります。

※音声（映像）コミュニケーションツール出荷金額・社数（ノンデスクワーカー向け）デロイト トーマツ ミック経済研究所「デスクレス SaaS 市場の実態と展望 2025 年度版」