朝日新聞社の文章校正AI 「Typoless（タイポレス）」プレスリリース配信サービス「PR TIMES」に採用

株式会社朝日新聞社https://typoless.asahi.com

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）の文章校正AI「Typoless（タイポレス）」が、株式会社PR TIMES（代表取締役：山口拓己）の運営するプレスリリース配信サービス「PR TIMES」のプレスリリースエディターに採用され、2026年6月2日（火）よりAPI連携による新たな校正機能の提供が開始されました。本連携により、「PR TIMES」を利用する12万4,000社以上の企業・団体は、プレスリリース執筆時に、朝日新聞社が新聞製作の現場で長年培ってきた「言葉の知見」を活用した高度な文章校正支援をシームレスに受けられるようになります。



「間違えてはいけない」という企業の担当者の不安に寄り添い、プレスリリースを書くことに慣れていない方でもTypolessを活用することで、プレスリリースエディター上で校正提案が表示され、安心して発行いただけます。また、書き手が一人で判断するには難しい配慮すべき表現にも、第三者の視点で気づきを促せるようにし、炎上リスクや差別的な表現を回避できます。

PR TIMESのエディター上でTypolessによる校正が直接可能

株式会社PR TIMES プロダクトグループ長 山田和広氏コメント

今回、朝日新聞社のTypolessとの連携によって、新聞社が長い時間をかけて言葉と向き合ってきた知見を、プレスリリースという文章の文脈に取り入れることができました。約21万個の校正ルール辞書、炎上リスクやステレオタイプを助長しかねない表現の検知など、これまで以上に深く書き手の表現を支援できます。これからも、書き手の皆様が安心して言葉を紡げる場所であり続けられるよう、改善を続けてまいります。

■Typolessについて

「Typoless」は、「ことばのプロ」である新聞社のノウハウと最先端のAIにより実現した新しい校正支援サービスです。朝日新聞の膨大な記事校正履歴データを学習したAIに、約21万個の校正ルール辞書を搭載。ユーザーが独自に登録するカスタム辞書、文章を読みやすく整える「良文サポート」、炎上リスクチェックなどの便利な機能も搭載しています。朝日新聞社内で自然言語処理などのAI研究を行う「メディア研究開発センター」が開発し、2023年10月にサービスを開始しました。国際認証「ISO/IEC27001:2022」を取得しており、安全なセキュリティー環境のもと、ご利用いただけます。シンプルでわかりやすいデザインや新聞社ならではの独自性、専門知識や信頼性に基づいたサービスが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

■Typolessのプランと無料トライアル

個人向けのスタンダード、プレミアム、プレミアム+Plus、法人向けのエンタープライズ、エンタープライズ+Plusの計5プランとAPI連携プランを提供しています。個人向けプランとAPI連携プランは14日間の無料トライアルを実施。法人向けプランは30日間の無料トライアルが可能で、6ID以上のご契約で割引があります。年払いは通常料金から15％OFFとなります。エンタープライズ+Plusプラン30IDが年間99万円（税込み）でご利用いただけるお得な「法人バリューパック」がおススメです。

https://prtimes.jp/a/?f=d9214-2183-333c3cff35f20219b912cb7fa54682c2.pdf

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